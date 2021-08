Von Auto erfasst und durch die Luft geschleudert – 14-jähriger schwer verletzt

Böhl-Iggelheim (ots) – Ein 25-jähriger Mann aus Böbingen fuhr mit seinem Skoda Fabia auf der L532 von Schifferstadt nach Bögl-Iggelheim. Höhe Ortseingang Iggelheim fuhr der PKW-Fahrer dann geradeaus in die Eisenbahnstraße. Dabei überfuhr der 25-jährige laut Zeugen die bereits Gelb zeigende Lichtzeichenanlage der Kreuzung.

Im gleichen Moment wollte ein 14-jähriger Jugendlicher aus Ludwigshafen Höhe der Einfahrt zur dortigen Tankstelle mit seinem Fahrrad die Fahrbahn überqueren. Der Jugendliche fuhr dabei, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, hinter einem verkehrsbedingt wartenden Fahrzeug über die Straße.

Dabei wurde er von dem PKW erfasst und durch die Wucht des Aufpralls durch die Luft geschleudert. Der 14-jährige Radfahrer trug keinen Fahrradhelm. Aufgrund der schweren, aber zum Glück nicht lebensbedrohlichen Verletzungen musste der Jugendliche mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Unkrautvernichtung mit Folgen

Niederotterbach (ots) – Der Brand einer Hecke um 11:45 Uhr in der Niedergasse führte zu einem Feuerwehreinsatz. Beim Abbrennen von Unkraut wurde durch die Hitzeentwicklung eine Hecke in Brand gesetzt. Anschließend griff das Feuer von der Hecke auf ein Fahrzeug und die Holzbalken einer Garage über.

Die Feuerwehr verhinderte durch Löscharbeiten ein weiteres Ausbreiten. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Giftköder auf Pferdekoppel ausgelegt

Niederhorbach (ots) – Am Sonntag 08.08.2021 wurden auf einer Pferdekoppel in der Verlängerung der Raiffeisenstraße mehrere ausgelegte Rattengiftköder festgestellt. Ein Schaden ist dadurch nicht entstanden.

Unfallflucht

BAB65/Rohrbach (ots) – Am 07.08.2021 gegen 14:00 Uhr kam es auf der A65 zwischen den Anschlussstellen Insheim und Rohrbach in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einer Unfallflucht. Zum genannten Zeitpunkt wollte die 22-jährige Fahrerin eines roten Hyundai mit GER-Kennzeichen ein Wohnmobil überholen. Als die junge Frau mit dem Wohnmobil auf gleicher Höhe war, scherte dieses unvermittelt nach links aus und touchierte den Pkw.

Dadurch geriet der Pkw ins Schlingern und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Nach dem Zusammenstoß setzte der Wohnmobilfahrer die Fahrt unbeeindruckt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Rollerdiebstahl

Bornheim (ots) – Ein unbekannter Täter entwendete am Samstag 07.08.2021 gegen 08 Uhr einen grün/schwarzen Roller aus dem Hof des Geschädigten im Wert von ca. 1.000 Euro. Täterhinweise liegen keine vor.

Vorfahrt missachtet

Freimersheim (ots) – Eine Schulterfraktur erlitt Donnerstag 05.08.2021 um 09.50 Uhr ein 47-jähriger Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung L540/L507 Freimersheim. Eine 37-jährige Autofahrerin missachtete das Stoppzeichen an der Kreuzung und kollidierte dabei mit dem vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 2.500 Euro.

Die Polizei appelliert: Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern. Wird das Verkehrszeichen missachtet und es kommt zu einer Gefährdung, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg gerechnet werden. Wird durch solches Verhalten ein Unfall verursacht, erhöht sich das Bußgeld auf 120 Euro.

Geldbeuteldiebstahl

Edenkoben (ots) – Am Vormittag des 07.08.2021 kam es in einem Einkaufsmarkt in der Luitpoldstraße zu zwei Geldbeuteldiebstählen. Hier entwendeten Unbekannte die Geldbeutel zweier Seniorinnen (68 und 83 Jahre) aus deren Taschen, welche sie während des Einkaufs in ihren Einkaufswagen ließen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 400 EUR.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Diebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte "Beute" angesehen werden.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Beim Einkaufen Schaden verursacht und einfach weg

Bad Bergzabern (ots) – Am Samstag 7.8.21 gg. 13:54 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des EDEKA Marktes in Bad Bergzabern ein geparkter PKW, Ford Fiesta, hellblau, mit SÜW-Kennzeichen, beschädigt. Der PKW stand im Bereich des Getränkemarktes. Anhand einer Videoaufzeichnung ist zu sehen, wie eine Frau mit einem Einkaufskorb gegenüber einlädt. Hierbei rollte der Einkaufskorb weg und prallt gg. den geparkten PKW.

Die Frau holt den Korb zurück, lädt ruhig weiter ein. Dann schaut sie sich den Schaden am geparkten Fahrzeug an, bringt den Korb weg und fährt mit einem weißen SUW mit “LR” Werbung einfach weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Unfall mit verletzter Pedelecfahrerin

Edenkoben (ots) – Am 06.08.2021 gegen 16:00 Uhr kam es in der Villastraße zu einem Alleinunfall einer 77-jährigen Pedelecfahrerin. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stürzte die Dame aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und verletzte sich leicht. Hierbei verhinderte ein getragener Fahrradhelm Schlimmeres. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad der Seniorin entstand Sachschaden in Höhe von 100 EUR.

Rund 80% der schweren Hirnverletzungen beim Radfahren könnten sich durch das Tragen eines Helms vermeiden lassen.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Edenkoben (ots) – In der Nacht vom 05.08.2021 auf den 06.08.2021 beschmierten Unbekannte die Wand einer Gaststätte in der Luitpoldstraße mit Graffitischriftzügen.

Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500 EUR.

