Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots) – Am Sonntag 08.08.2021 gegen 22.45 Uhr wurde durch eine Zeugin gemeldet, dass soeben in der Wingertstraße/Höhe Hausnummer 2, ein Mann mit einem

E-Scooter gegen einen geparkten Pkw gefahren sei, den E-Scooter vor Ort liegen ließ und flüchtete. Der Mann wurde beschrieben als augenscheinlich alkoholisiert, bekleidet mit einem grauen Pulli und Kappe, führt einen Rucksack mit sich.

Während der Fahndung wurde durch einen weiteren Zeugen ein alkoholisierter Mann an der Ecke Beindersheimer Straße, Georg-Metz-Straße gemeldet.

Bei der Überprüfung der Person konnte durch die Streife eine Übereinstimmung mit der Täterbeschreibung festgestellt werden.

Auf Nachfrage stritt der Mann ab, mit einem E-Scooter gefahren zu sein. Durch eine weitere Streife konnte an der Unfallörtlichkeit der zurückgelassene E-Scooter und der im Frontbereich beschädigte Pkw Toyota Corolla festgestellt werden.

Durch weitere vor Ort befindliche Zeugen, konnte letztendlich der zuvor festgestellte Mann, ein 33-Jähriger aus Ludwigshafen, eindeutig als Unfallverursacher festgestellt werden.

Er wurde mit zur Dienststelle genommen, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, der E-Scooter wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Der Sachschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Zwei Mal Kennzeichendiebstahl – Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) – Am 07.08.2021 kam es im Zeitraum von etwa 07-16 Uhr zu einem Diebstahl des hinteren KFZ-Kennzeichens an einem PKW der Marke Peugeot, welcher durch seinen Besitzer in der Hammstraße am Bahnhof Süd in Frankenthal abgestellt worden war.

In der Nacht vom 06.08.2021 auf den 07.08.2021 kam es zu einem Diebstahl beider KFZ-Kennzeichen eines PKW der Marke Renault, welcher durch seinen Besitzer auf dem Parkplatz der Sporthalle Am Kanal in Frankenthal abgestellt worden war.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.