Verfolgungsfahrt endet im Krankenhaus

Ludwigshafen-West (ots) – Ein 24-Jähriger lieferte sich am Sonntag 08.08.2021 eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei, die in einem Verkehrsunfall endete. Der 24-Jährige fuhr gegen 10.25 Uhr mit einem Audi Q7 im Bereich der A650 und B9, als eine Polizeistreife ihn kontrollieren wollte. Beim Erblicken der Polizei beschleunigte der junge Mann und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ludwigshafen Innenstadt.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf. In der Deutschen Straße verlor der Flüchtige in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen 2 Bäume. Weil er nicht angeschnallt war, zog er sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der der 24-jährige hatte keine Fahrerlaubnis. Darüber hinaus stand er unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Promillewert von 1,71. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Nach Verkehrsunfall Drogenbeeinflussung festgestellt

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Freitag 06.08.2021 kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Fahrtrichtung Mannheim. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei einem der Beteiligten Fahrern drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Schnelltest verlief positiv auf Kokain.

Der Fahrer wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Den 22-jährigen Fahrer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Sein Führerschein wurde präventiv sichergestellt. Zudem wurde eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde geschickt.

Des Weiteren konnten bei einem 22-jährigen Mitfahrer zwei Tütchen mit Marihuana aufgefunden werden. Den 22-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Ludwigshafen (ots) – Am Samstagmorgen 07.08.2021 gegen 09:00 Uhr befuhr ein BMW-Fahrer die Sternstraße in Fahrtrichtung Hohenzollernstraße. An der Einmündung zur Schuckertstraße bog zeitgleich der Fahrer eines Mercedes-Kleintransportes nach rechts in die Sternstraße ein. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Infolgedessen wurde der Mercedes-Kleintransporter auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW gehebelt und blieb auf diesem liegen. Der VW wiederum wurde auf einen davor parkenden Opel und dieser seinerseits auf einen VW-Bus geschoben.

Der unfallbeteiligte BMW kam erst etwa 30 Meter hinter dem Einmündungsbereich zum Stehen. Hierbei touchierte der BMW noch einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Toyota und einen Mercedes.

3 Fahrzeuge waren aufgrund des Unfallgeschehens nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 2 Insassen des BMW sowie die 2 Insassen des Mercedes Kleintransportes wurden durch den Verkehrsunfall verletzt und zur weiteren ärztlichen Versorgung in hiesige Krankenhäuser verbracht.

Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden durch die ebenfalls vor Ort befindliche Berufsfeuerwehr der Stadt Ludwigshafen abgebunden. Die verschmutzte Fahrbahn musste im Anschluss durch eine Fachfirma gereinigt werden. Die Sternstraße war während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter 0621-963 2222 zu melden.

Trunkenheit im Verkehr

Ludwigshafen (ots) – Ein 33- jähriger Mann aus Neuhemsbach wurde am 07.08.2021 gegen 23:00 Uhr in der Pestalozzistraße in Ludwigshafen am Rhein aufgrund auffälliger Fahrweise mit seinem PKW (VW) einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,35 Promille. Eine Blutprobe wurde dem Beschuldigten entnommen sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

In Zahnarztpraxis eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Am 08.08.2021 gegen 01 Uhr brach ein 56-Jähriger in eine Zahnarztpraxis in der Leuschnerstraße ein. Im Innern der Praxis brach er mehrere Schränke auf und verspeiste außerdem Lebensmittel aus der Küche.

Der psychisch erkrankte Mann konnte kurze Zeit nach dem Einbruch festgenommen werden. Gegen ihn wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wird derzeit erhoben.

Versuchter Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen-Süd (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 05.08.2021 gegen 15:00 Uhr und dem 06.08.2021 gegen 16:30 Uhr kam es vermutlich zu einem Einbruchsversuch in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Roonstraße in Ludwigshafen. Es konnten frische Hebelspuren an der Wohnungseingangstüre festgestellt werden.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Versuchter Einbruch in Büro

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten in der am Sonntag (08.08.2021), gegen 18.30 Uhr, in ein Bürogebäude in der Industriestraße einzubrechen. Der/die Täter wurden vermutlich durch die Auslösung der Alarmanlage gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab. Es entstand lediglich Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

In Audi eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Die Fensterscheiben eines Audi wurde zwischen dem 07.08.2021, 23:45 Uhr, und dem 08.08.2021, 13:10 Uhr, in der Rheingönheimer Straße eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde ein Dokument entwendet. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurde, wird derzeit ermittelt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Zeugen werden gebeten sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwigshafen (ots) – Ein 44-jähriger Mann aus Maxdorf parkte seinen PKW (schwarzer BMW) am 07.08.2021 im Zeitraum von 16-16:30 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Anwesen Knollstraße 4 in Ludwigshafen am Rhein. In diesem Zeitraum beschädigte ein noch unbekannter Täter, vermutlich beim Ausparken, den geparkten PKW.

Am PKW des Geschädigten entstand ein Streifschaden an der linken hinteren Fahrzeugseite in einer Höhe von ca. 54-63cm. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 EUR. Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de Kontakt aufzunehmen.

Weiterer Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwigshafen (ots) – Die 38-jährige Geschädigte befuhr mit ihrem PKW (schwarzer Fiat) die Saarlandstraße von Mannheim kommend in Richtung Schänzeldamm auf der linken von zwei Fahrbahnen. Auf Höhe der Einmündung Stifterstraße bog der bislang unbekannte Täter mit seinem PKW (nähere Beschreibung nicht bekannt) zeitgleich rechts in die Saarlandstraße ein und touchierte die Geschädigte am vorderen rechten Kotflügel.

Die Geschädigte versuchte noch nach links auszuweichen, konnte jedoch eine Berührung beider Fahrzeuge nicht verhindern. Durch das Ausweichen fuhr die Geschädigte links gegen den Bordstein, wodurch der vordere linke Reifen platzte. Das Tatfahrzeug entfernte sich unmittelbar in Richtung Schänzeldamm.

Am PKW der Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 EUR. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel: 0621 963-2122 oder e-mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.