Raub am Bahnhof

Bellheim (ots) – Am Sonntagabend kam es am Bahnhof in Bellheim zu einem Raub, bei dem eine Schachtel Zigaretten erbeutet wurde. Gegen 23:00 Uhr wurde eine Schlägerei zwischen mehreren Personen am Bahnhof gemeldet. Vor Ort konnte in Erfahrung gebracht werden, dass eine 5-köpfige Gruppe von einer 4-köpfigen Gruppe angesprochen wurde und diese die Herausgabe von Geld und Zigaretten forderte.

Im weiteren Verlauf griffen die 4 Tatverdächtigen die 5 Geschädigten an und bedrohten sie zudem. Um weitere Angriffe zu unterbinden, händigte einer der Geschädigten eine Schachtel Zigaretten aus und die 4 Tatverdächtigen flüchteten zunächst. Die 5 Geschädigten wurden durch den Angriff leicht verletzt.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten 2 der 4 Tatverdächtigen festgenommen werden. Das Diebesgut konnte jedoch nicht aufgefunden werden. Nach der Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gelassen.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht durch Fahrradfahrer

Germersheim (ots) – Einen Schaden in Höhe etwa 2.000 Euro verursachte ein Fahrradfahrer am gestrigen Mittag in der Theodor-Heuss-Straße in Germersheim, als er mit einem geparkten Fahrzeug kollidierte. Gegen 13:30 Uhr nahm der Fahrzeughalter einen lauten Knall wahr und sah einen Fahrradfahrer vor seinem Fahrzeug stehen.

Nachdem der Fahrzeughalter zu seinem Fahrzeug kam, war der Fahrradfahrer bereits weg, aber der Schaden am Fahrzeug war noch da. Bei dem flüchtenden Fahrradfahrer soll es sich um einen etwa 40-jährigen Mann mit Glatze gehandelt haben. Der Fahrradfahrer trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt und eine schwarze Jogginghose.

Hinweise zu dem Unfall oder dem Täter nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsüberwachung in der Bahnhofstraße

Wörth (ots) – Am Samstag wurde zwischen 12-12:30Uhr die neue Verkehrsführung in der Bahnhofstraße Wörth überwacht. Seit wenigen Wochen ist die Bahnhofstraße zwischen der Ludwigstraße und Königstraße eine Einbahnstraße.

In dieser halben Stunde konnten 6 Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, welche entgegen der Einbahnstraße unterwegs waren. Laut Bußgeldkatalog wird dies mit 25 Euro sanktioniert.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kandel (ots) – Am Samstag 07.08.2021 ereignete sich in Kandel eine Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte Verkehrsteilnehmer parkte seinen PKW, einen blauen Ford Focus, gegen 18:30 Uhr in einer Parklücke gegenüber der Sparkasse in der Gartenstraße.

Etwa 10 Minuten später bemerkte er einen Streifschaden an der linken hinteren Fahrzeugseite. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass dieser durch einen weiteren PKW verursacht wurde.

Zeugen, welche einen entsprechenden Verkehrsunfall beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.

Alkoholisierter PKW Führer

Neulauterburg (ots) – Durch eine Streife der Polizei Wörth wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 52-jähriger PKW Fahrer im Bereich des Grenzübergangs Neulauterburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit wurde beim Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen.

Ein Test ergab einen Wert von 0,77 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und einen Monat Fahrverbot.