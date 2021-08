Wildschweinrotte auf der B3 führt zu Unfall

Rauschenberg: Auf der B3 Richtung Kassel veranlasste eine Rotte Wildschweine am Freitag (06.08.) einen 19-Jährigen, seinen Audi um Mitternacht stark abzubremsen um eine Kollision mit den Tieren zu vermeiden.

Während der dahinterfahrende 58-jährige Skoda-Fahrer dies noch bemerkte und ebenfalls bremste, schaffte es der hinter dem Skoda fahrende 18-Jährige nicht mehr, seinen Honda rechtzeitig abzubremsen. Trotz eines Ausweichmanövers kollidierte er mit dem Heck des Skoda und anschließend mit der Seite des Audi.

Alle Fahrer blieben unverletzt, der Skoda und der Honda mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 27.500 Euro.

Reifen zerstochen

Marburg: Beide Vorderreifen eines geparktes Mercedes zerstach ein Unbekannter am Sonntag (08.08.) zwischen 01 Uhr und 13.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße.

Dadurch entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Marburger Polizei, Tel. 06421/406-0, bittet um Hinweise.

Unfall nach medizinischen Notfall – Fahrer gestorben

Bad Endbach: Ein 72-Jähriger aus Bad Endbach verlor am Freitagabend (06.08.) auf der L3050 von Weidenhausen nach Hartenrod die Kontrolle über seinen PKW. Etwa in Höhe des Kreuzungsbereichs Landstraße/ Herborner Straße geriet der Dacia gegen 17.50 Uhr in den Gegenverkehr, eine 41-Jährige aus Bad Endbach konnte mit ihrem Mitsubishi nicht mehr rechtzeitig ausweichen und beide Fahrzeuge kollidierten seitlich miteinander.

Der Dacia stieß anschließend frontal gegen einen an der linken Fahrbahnseite geparkten VW, der durch den Aufprall auf einen dahinter parkenden Mitsubishi geschoben wurde. Ersten Erkenntnissen zu Folge dürfte die Unfallursache ein medizinischer Notfall beim

72-Jährigen gewesen sein, welcher durch Unfallzeugen leblos im Fahrzeug aufgefunden wurde.

Sofort eingeleitete und später durch den Notarzt fortgesetzte Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos, er verstarb an der Unfallstelle. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 8.500 Euro, lediglich der Dacia musste abgeschleppt werden.

Die 41-jährige Fahrerin blieb unverletzt.

BMW zerkratzt

Marburg: In der Nacht von Freitag auf Samstag (06./07.08) zerkratzten Unbekannte einen geparkten schwarzen BMW in der Straße Am Grün. Die etwa 2.000 Euro hohen Schäden entstanden zwischen 19 Uhr und 05 Uhr.

Die Marburger Polizei, Tel. 06421/406-0, bittet um Hinweise.

Einbruch in Vereinsheime

Steffenberg – Niedereisenhausen: Einen Laptop und etwas Bargeld entwendeten Unbekannte aus einem Vereinsheim im Dautpher Weg. Zwischen 18.30 Uhr am Freitag (06.08.) und 09.30 Uhr am Samstag verschafften sich die Diebe gewaltsam Zugang zum Gebäude. Dabei entstand ein Schaden von etwa 500 Euro, was den Wert des Diebesguts übersteigen dürfte.

Dautphetal – Friedensdorf: Ebenfalls von Freitag auf Samstag (06./07.08.), 19.30 Uhr bis 08.30 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Vereinsheim in der Straße Am Mühlgraben zu gelangen.Hierzu schlugen sie bereits eine Scheibe ein, betraten das Haus aber nicht. Ob sie jemand störte oder es andere Gründe für den Abbruch gibt, ist bislang nicht bekannt.

Zu beiden Fällen bittet die Polizei in Biedenkopf, Tel. 06461/ 9295-0, um Hinweise.

Unfallverursacher ohne Unfallschaden flüchtig

Weimar-Wenkbach: Ein unbekannter Autofahrer fuhr am Samstag (07.08.) auf der Marburger Straße in Richtung Niederwalgern und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn.

Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich ein entgegenkommender 34-jähriger Opel-Fahrer nach rechts aus und kollidierte mit einem geparkten VW.

Sowohl der Opel als auch der VW musste aufgrund der Unfallschäden in Gesamthöhe von etwa 5.500 Euro abgeschleppt werden.

Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort.

Die Polizei in Marburg, Tel. 06421/ 406-0, bittet um Hinweise: beim flüchtigen Fahrzeug handelte es sich um einen dunklen BMW mit Marburger Kennzeichen. Wer kann weitere Hinweise zum Fahrzeug oder zum Fahrer geben? Wer hat den Unfall beobachtet?

Unfall im Parkhaus

Marburg: Zwischen 09.45 Uhr und 12.40 Uhr kollidierte am Samstag (07.08.) ein unbekanntes Fahrzeug im Parkhaus in der Wilhelmstraße mit einem dort abgestellten blauen Opel Corsa und verursachte damit Schäden in Höhe von etwa 1.500 Euro am

Opel-Heck. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Marburger Polizei bittet unter Tel. 06421/406-0 um Hinweise.

Außenspiegel beschädigt

Marburg: Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein unbekannter Autofahrer den Außenspiegel eines geparkter schwarzen 1er BMW in der Straße Burgblick.

Anstatt sich um den etwa 500 Euro hohen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher zwischen Mittwoch (04.08), 22.30 Uhr und Donnerstag, 08.30 Uhr, einfach weiter.

Die Polizei in Marburg, Tel. 06421/406-0, bittet um Hinweise.

Alkohol- und Drogenfahrten im Landkreis

Zeugen meldeten am Freitag (06.08.) eine betrunkene Person in Cölbe, die gegen 23.15 Uhr mit dem Auto losgefahren war. Polizeibeamte trafen den 20-Jährigen an und kontrollierten ihn. Der Atemalkoholtest ergab 1,3 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise, dass der junge Mann zuvor gegen einen geparkten Seat gefahren und abgehauen war.

Der Schaden am Seat beträgt etwa 1.500 Euro.

Der 20-Jährige durfte die Beamten zur Polizeistation begleiten.

Gefahrene Schlangenlinien und starken Alkoholgeruch bei der anschließenden Kontrolle stellten Polizeibeamte am Samstag (07.08.) bei der Kontrolle eines 54-Jährigen auf der

B3 Richtung Kassel in Höhe der Abfahrt Wehrda um 02.10 Uhr fest.

Der Fahrer verweigerte einen Atemalkoholtest, kam aber aufgrund der geschilderten Umstände dennoch mit zur Dienststelle.

1,8 Promille war das Ergebnis eines Atemalkoholtests bei einem 29-Jährigen, den Beamte am Samstag gegen 0.55 Uhr in Marburg kontrollierten. Zudem stellten die Beamten Auffälligkeiten bei den Koordinationstests fest.

In Wetter pustete eine 24-Jährige 1,1 Promille bei einer Kontrolle am Sonntag (08.08.) um 02.05 Uhr. Auch hier war mitunter der aus dem Fahrzeug kommende Alkoholgeruch verräterisch.

Eine Verkehrskontrolle in Neustadt verlief am Sonntag (08.08.) gegen 12.30 Uhr wenig erfreulich für einen 33-Jährigen: Zum einen bemerkten die Beamten, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren war. Ein Test reagierte positiv auf zwei Substanzen.

Zum anderen fehlt ihm seit fünf Jahren die gültige Fahrerlaubnis. Entsprechende Anzeigen schrieben die Beamten und entließen die Personen nach Abschluss der jeweiligen Blutentnahme.

