Gasexplosion – In LKW-Führerhaus gekocht – Fahrer schwer verletzt

Knüllwald (ots) – Am Sonntagnachmittag 08-08-21 gegen 16:20 Uhr, ereignete sich eine Explosion in einem Führerhaus eines geparkten Lkw auf dem Parkplatz “24 Agip Autohof” in der Schilfwiese in Knüllwald-Remsfeld. Der 42-Jährige Lkw-Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste zur weiteren Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Dortmunder Spezialklinik geflogen werden.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer des LKW offenbar im Führerhaus mit einer Gasflasche gekocht hatte und sich in der Folge die Explosion im Führerhaus ereignete. Am Lkw entstand erheblicher Sachschaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehren Knüllwald und Homberg waren mit ihren Einsatzkräften vor Ort.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter 05681/774-0.

Versuchter Einbruchdiebstahl von Schmuck aus Verkaufsvitrine

Melsungen (ots) – Am Sonntag 08.08.2021, in der Zeit zwischen 03:00-15:00 Uhr versuchten unbekannte Täter Schmuck aus einer Verkaufsvitrine in der Kasseler Straße in Melsungen zu stehlen. Die unbekannten Täter versuchten hierbei eine Glasscheibe einzuschlagen. Dies gelang den unbekannten Tätern jedoch nicht.

Sie mussten ohne Beute wieder abziehen und konnten unerkannt entkommen.

Die Glasscheibe der Vitrine wurde hierbei erheblich beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen unter Tel.: 05661/7089-0.

