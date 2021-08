Streit und Bedrohung am Martinsplatz – Zeugen gesucht

Kassel-Mitte (ots) – Am Samstagabend 07.08.2021 geriet ein 38-jähriger Mann am Martinsplatz mit zwei unbekannten Männern in Streit. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll einer der beiden Täter ihn mit einer Waffe bedroht haben, bis unbeteiligte Zeugen schlichtend dazwischen gegangen waren.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den geflüchteten Tätern verlief ohne Erfolg. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen, die Hinweise zu dem Fall geben können.

Die Mitteilung über den Streit war gegen 22:30 Uhr über den Polizeinotruf eingegangen. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Streifen fehlte von den Tätern bereits jede Spur. Wie der 38-Jährige aus Kassel den Beamten berichtete, war er mit den beiden Männern zunächst verbal in Streit geraten, woraufhin einer der beiden schließlich die Waffe aus dem Hosenbund gezogen hatte. Als unbekannte Passanten eingriffen, flüchteten die beiden Täter in Richtung Kurt-Schumacher-Straße.

Von ihnen liegt bislang lediglich eine vage Beschreibung vor:

Täter 1: Ca. 1,70 Meter groß, trug ein weißes T-Shirt, eine blaue Jeans und weiße Turnschuhe.

Täter 2: Ca. 1,85 Meter groß, schlank.

Zeugen, insbesondere die namentlich nicht bekannten Passanten, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Wohnungseinbruch – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Wolfsanger (ots) – In der Fuhrmannsbreite in Kassel, Ecke “Im Eichenhof”, ist es am Samstag zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die dort Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme am Tatort eingesetzte Streife des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichtet, waren Unbekannte zwischen 16:00 und 18:30 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Einbrecher hatten mit unbekanntem Werkzeug ein Fenster aufgehebelt, kletterten dann auf die Fensterbank und gelangten so in die Wohnung. Dort suchten sie in allen Räumen nach Wertsachen und erbeuteten mehrere Schmuckstücke.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am Samstag im Bereich des Tatorts Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter

Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Scheibe mit Pflasterstein eingeworfen – Hinweise auf verdächtiges Pärchen erbeten

Kassel-Nord (ots) – Unbekannte Täter haben am Samstagmorgen 07.08.2021 in der Holländischen Straße, nahe der Henkelstraße, die Schaufensterscheibe eines Veranstaltungsraums mit einem Pflasterstein eingeworfen. Da eine Zeugin am Tatort ein verdächtiges Pärchen gesehen hat, bittet die Kasseler Polizei nun um Hinweise auf die Täter.

Ereignet hatte sich die Sachbeschädigung gegen 09:45 Uhr. Wie die Anwohnerin bei ihrem Anruf über den Notruf 110 schilderte, hatte sie zunächst zwei Personen gehört, die sich vor dem ehemaligen Ladenlokal laut gestritten hatten. Kurz danach vernahm sie Scheibenklirren und sah das Pärchen in Richtung Holländischer Platz weglaufen, wobei der Mann die Frau noch aufforderte, schneller zu laufen. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Pärchen verlief ohne Erfolg.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, war die Glasscheibe mit einem Pflasterstein eingeworfen und beschädigt worden.

Täterbeschreibung:

Die Zeugin beschrieb den Polizisten einen ca. 30 Jahre alten und etwa 1,70 Meter großen Mann mit kurzen braunen Haaren, der ein gelbes T-Shirt trug. Seine Begleiterin war kleiner, hatte eine kräftige Statur und dunkelblonde gelockte Haare. Beide hatten ein südosteuropäisches Erscheinungsbild, so die Anwohnerin.

Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Gartenhüttenbrand – Feuer offenbar durch Kinder verursacht

Kassel-Harleshausen (ots) – Am Freitagnachmittag kam es gegen 17:10 Uhr zu einem Gartenhüttenbrand in einem Kleingarten am Haardtweg in Kassel, zwischen der John-F.-Kennedy-Straße und der Ernst-Reuse-Straße. Bei Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr stand das Gartenhaus aus Holz, das als Projekt einer Schule genutzt wird, bereits im Vollbrand.

Die Hütte wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 7.500 Euro.

Durch Zeugen waren im Bereich der Hütte kurz vor Ausbruch des Brandes 2 Kinder gesehen worden, die dort mit einem Feuerzeug und Holzkohle hantiert hatten. Die 9 und 10 Jahre alten Jungen aus Kassel konnten die hinzugeeilten Streifen des Polizeireviers Süd-West noch beim Verlassen des Gartengeländes stellen.

Die beiden Kinder gaben später auf dem Revier im Beisein ihrer Erziehungsberechtigten zu, in dem Garten gezündelt zu haben. Ob sie auch für den Brand zweier Gartenlauben am Donnerstagabend in der Ernst-Reuse-Straße verantwortlich sind, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

