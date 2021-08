Warnung – Falsche Polizeibeamte und Schockanrufe

Eschwege (ots) – Aktuell finden im Werra-Meißner-Kreis eine Vielzahl von betrügerischen Anrufen nach dem Motto “Falscher Polizeibeamter-Schockanrufe” statt.

Nach altbekannter Masche werden den Angerufenen schwere (tödliche) Verkehrsunfälle durch Angehörige vorgetäuscht. Um den Sachverhalt zu bestätigen wird oftmals noch ein angeblicher Polizeibeamter oder Staatsanwalt in das Gespräch miteinbezogen, um dadurch einen offiziellen Charakter zu vermitteln. Letztendlich verlangt man eine Kaution, nicht selten im fünfstelligen Bereich, um dadurch die Angehörigen vor einer Gefängnisstrafe zu bewahren.

Die Polizei empfiehlt daher dringend bei derartigen Anrufen das Gespräch zu beenden und SELBST die örtlich zuständige Polizei anzurufen.

Präventionstipps “Enkeltrick/ betrügerische Schockanrufe”

Die Polizei/ Staatsanwaltschaft ruft nach Unfällen NICHT bei Eltern von Unfallbeteiligten an und fordert hohe Summen Kaution am Telefon. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche.

Warnen Sie Ihre Angehörigen und Bekannten vor dieser Masche.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie sofort auf, wenn Sie ein solcher Anruf erreicht.

Verständigen Sie anschließend die Polizei über den Notruf 110.

Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte.

Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Weiterhin wurden am Sonntag 2 Anrufe (Hessisch Lichtenau und Eschwege) durch falsche Polizeibeamte getätigt. Hier wurde von Einbrüchen und Festnahmen durch eine angebliche Kriminalbeamtin eines Einbruchsdezernats berichtet mit dem Hinweis, dass man Unterlagen aufgefunden habe, die die Vermutung zulassen, dass die Angerufenen Ziel von Einbrechern sind.

Bei den Anrufen wurde die Notrufnummer “110” im Display angezeigt. Dabei erfolgte die Aufforderung in der Leitung zu bleiben bis ein Freizeichen ertönt um dann die 110 zu wählen. So würde man auch sicher sein, dass der Anruf von der Polizei sei.

Dies wurde aber in beiden Fällen erkannt, die Gespräche beendet.

Präventionstipps “falscher Polizeibeamter”

Bei einem Anruf der Polizei erscheint nie die Rufnummer 110 in Ihrem Telefondisplay.

Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter aus, lassen Sie sich den Namen nennen und wählen Sie selbst die örtliche Polizei unter deren Festnetznummer (in diesem Fall in Eschwege unter 05651/9250) an. Schildern Sie der Polizei den Sachverhalt.

Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse.

Sprechen Sie mit ihrer Familie oder einer anderen Vertrauensperson über den Anruf.

Übergeben Sie unbekannten Personen niemals Geld oder Wertsachen, auch nicht Boten oder angeblichen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern der Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten.

Wenn Sie Betroffener eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Unfallflucht

Eschwege (ots) – Eine Unfallflucht wird aus der Straße “Wendische Markt” aus der Eschweger Innenstadt nachträglich gemeldet. Dort wurde bereits am 31.07.21 (Samstag) der Dachüberstand des Gebäudes in dem sich im Erdgeschoss ein tegut-Markt befindet, beschädigt. Verantwortlich war dafür offensichtlich ein höheres Fahrzeug, typischerweise ein Lkw, der den Schaden von 500 EUR am Gebäude verursacht hat.

Im Rahmen einer bereits veröffentlichten Unfallflucht (PM v. 02.08.21) am Dorfgemeinschaftshaus in Germerode bittet die Polizei nochmals um Zeugenhinweise.

Dort war es am 31.07.21 im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 16:45 Uhr zur Beschädigung eines Pkw Toyota gekommen an dem ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand, wobei im Zuge der Ermittlungen die Identität des Verursachers nicht eindeutig geklärt werden konnte. Hinweise: 05651/9250.

Fahrraddiebstahl

Zwischen 17:40 Uhr und 18:10 Uhr wurde am gestrigen Sonntag ein E-Bike der Marke “Cube” in Eschwege gestohlen. Das Rad war in diesem Zeitraum gesichert im Fahrradständer vor der “Schloss-Apotheke” abgestellt. Als der Geschädigte zu seinem

E-Bike zurückkehrte, fand er nur noch das durchtrennte Spiralschloss vor.

Der Schaden wird mit 2.299 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Körperverletzung – häusliche Gewalt

In Waldkappel musste am Sonntagabend 08.08.21 um 19:30 Uhr die Polizei einschreiten, nachdem es dort zu einer Auseinandersetzung im häuslichen Bereich kam. Nach Angaben der Geschädigten wurde sie von ihrem 58-jährigen Lebensgefährten im Verlauf eines Streites daran gehindert, die gemeinsame Wohnung zu verlassen.

Dabei zog sie sich Verletzungen an Hand und Gesicht zu. Gegen den 58-Jährigen wurde ein Annäherungsverbot ausgesprochen und eine entsprechende Anzeige gefertigt.

Polizei Sontra

Wildunfall

Mit einem Hasen kollidierte am Sonntagvormittag ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Nentershausen, der auf der K 28 von Sontra kommend in Richtung B 400 unterwegs war. Der Hase überlebte den Zusammenstoß nicht. Am Pkw entstand geringer Sachschaden von ca. 100 EUR.

Fahrraddiebstahl

Ein grau-silberfarbenes Fahrrad der Marke “Cube Race one” im Wert von 1100 EUR wurde in der Nacht vom 07./08.08.21 in der Bahnhofstraße in Herleshausen gestohlen. Das Mountainbike war auf einer Veranda, die zur Straße gelegen ist, abgestellt, von wo es abtransportiert und entwendet wurde. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Ausparken

Um 13:05 Uhr kollidierte gestern Mittag ein 68-Jähriger aus Kassel, der mit seinem Pkw auf dem Gelände der Orthopädischen Klinik in Hessisch Lichtenau ausparkte. Dabei beschädigte er mit dem Fahrzeug einen nebenstehenden BMW Mini auf der gesamten Beifahrerseite. Der Sachschaden wird mit ca. 5500 EUR angegeben.

Kelleraufbrüche

Zwischen dem 05.08.21, 17:00 Uhr und dem 07.08.21, 08:00 Uhr wurde in der Hanröder Straße in Hessisch Lichtenau in einen Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Auf noch unbekannte Art und Weise gelangten der/ die Täter in das Haus und brachen im Keller zwei Türen auf. Aus einem Kellerraum wurde ein Behältnis mit diversen Kleinteilen (Muttern, Schrauben, Bolzen pp.) entwendet. Aus dem anderen aufgebrochenen Kellerraum wurde ein Satz Fahrzeugreifen auf Felge im Wert von 800 EUR entwendet.

Im Karpfenfängerweg in Hessisch Lichtenau wurde am Samstagmorgen, um 09:59 Uhr, festgestellt, dass unbekannte Täter über ein Kellerfenster in den Keller ein Einfamilienhaus eingedrungen waren. Da nichts entwendet wurde, blieb es beim Sachschaden

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930 entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen