Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Hund – Besitzer ermittelt

Darmstadt/B3 (ots) – Wie sich im Rahmen der Ermittlungen rausstellte, verschafften sich Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Samstagabend 7.8. und Sonntagmorgen 8.8.21 unter Einwirkung von Gewalt Zutritt zu einem Grundstück in einem Wohngebiet bei der Weiterstädter Landstraße. Im Anschluss begaben sich die Unbekannten zu einem dortigen Zwinger, öffneten die Tür und erbeuteten einen Hund.

Nach derzeitigem Kenntnisstand handelt es sich um den Pitbull-Mischling, der bei dem Unfall tödlich verletzt wurde. Mit den genauen Tatumständen, Ermittlungen und wie die Hündin in den Bereich der Bundesstraße gelangen konnte, ist das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt betraut.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Erstmeldung (ots) – Ein Sachschaden von etwas 6.000 Euro und ein verstorbener Vierbeiner sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagabend 07.08.21 auf der B3 in Fahrtrichtung Darmstadt Innenstadt.

Eine 31-jährige Frau und ihr Ehemann aus Groß-Zimmern befuhren gegen 23 Uhr mit ihrem Auto die B3 von Darmstadt/Wixhausen kommend in Richtung Darmstadt Innenstadt.

Kurz nach der Kreuzung B3/Weiterstädter Landstraße kreuzte ein freilaufender Hund die Fahrbahn. Für die Fahrzeugführerin war ein Zusammenstoß nicht mehr zu vermeiden. Die beiden Insassen blieben unverletzt, für den Hund endete der Verkehrsunfall jedoch tödlich.

Wer vermisst seine Hündin ?

weiblicher Pitbull-Mischling. Die Hündin ist zwischen 30-40 kg schwer, hat graues kurzes Fell und ist ca. 70 cm hoch.

Da sie weder Halsband noch Marke trug, werden Hinweise auf den Halter erbeten.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer

06151/969-41310 entgegen.

Darmstadt Dieburg

Vater und Tochter starben bei Verkehrsunfall auf der B45

Groß-Umstadt/B45 (ots) Folgemeldung – Am Samstag 07.08.2021 gegen 18:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 45 bei Groß-Umstadt. Ein 59-jähriger Autofahrer aus dem Odenwaldkreis fuhr in Richtung Höchst im Odenwald und kam aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden Motorrad.

Der 46-jährige Motorradfahrer aus dem Kreis Offenbach sowie seine 14-jährige Tochter, die als Sozia auf dem Motorrad mitfuhr, verstarben an der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Der Sachschaden beträgt mindestens 30.000 EUR. Die B45 musste für rund 4,5 Stunden voll gesperrt werden. Für die Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingesetzt.

Einbrecher flüchten ohne Beute

Münster (ots) – Bei dem Versuch in ein Einfamilienhaus in der Darmstädter Straße einzubrechen, verursachten bislang unbekannte Täter einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigten die Täter, in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (05.08) und Sonntagabend (08.08), die Haustür und flüchteten anschließend ohne Beute. Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen (06151/969-0).

Darmstadt

Münzgeld bei Kunstausstellung entwendet

Darmstadt (ots) – Nachdem bislang Unbekannte die Spendendose bei einer Kunstausstellung im Olbrichweg plünderten, sucht die Polizei nach Zeugen. Um zur Kunstausstellung zu gelangen, öffneten die Kriminellen im Tatzeitraum zwischen Samstagabend 7.8. und Sonntagmittag 8.8. unter Einwirkung von Gewalt das Vorhängeschloss. Aus einer dortigen Spendendose entwendeten sie Münzgeld in Höhe eines niedrigen zweistelligen Betrags. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite.

Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 43 der Polizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Pfarrhaus im Visier Krimineller

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Ein Pfarrhaus in der Heidelberger Landstraße rückte am Sonntagmorgen (8.8.) in das Visier Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt Zutritt zum Gebäude.

Nachdem sie mehrere Schränke nach möglicher Beute durchsuchten, machten sie sich an einem Tresor zu schaffen. Der Versuch diesen zu öffnen scheiterte, woraufhin sie flüchteten. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 1.500 Euro.

Das Kommissariat 42 in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegen.

Grauer Volkswagen entwendet

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Weil Kriminelle einen grauen Volkswagen am vergangenen Wochenende (7.8.-8.8.) in der “Von-der-Au-Straße” entwendeten, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Besitzerin hatte den grauen Golf am Fahrbahnrand geparkt. Als sie am Sonntagmorgen (8.8.), gegen 8.30 Uhr, das Fehlen ihres Autos bemerkte, meldete sie den Vorfall der Polizei. Wie es den Kriminellen gelang den Wagen zu entwenden, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Golf die Kennzeichen “DA-MP 273” angebracht.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Wagens geben kann oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 der Pfungstädter Polizei unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

Schwarzen Mini Cooper in Moserstraße aufgebrochen

Darmstadt (ots) – Auf bislang unbekannte Weise brachen Kriminelle in der Zeit zwischen Montagabend (02.08) und Samstagmorgen (07.08) einen in der Moserstraße geparkten schwarzen Mini Cooper auf. Dabei entwendeten die Unbekannten einen Tachometer sowie eine Sonnenbrille.

Der dabei entstandene Schaden wird derzeit auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Darmstädter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Groß-Gerau

Verdacht der Drogenfahrt und ohne Führerschein unterwegs

Rüsselsheim (ots) – Im Rugbyring geriet am frühen Montagmorgen 09.08.21 ein 25-jähriger Autofahrer wegen seiner unsicheren Fahrweise in das Visier einer Streife der Polizeistation Rüsselsheim. Bei der anschließenden Kontrolle des 25-Jährigen, um kurz nach Mitternacht, konnten die Beamten Auffälligkeiten feststellen, die auf einen Drogenkonsum hinwiesen.

Zudem konnte der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Somit endete die Weiterfahrt für den 25-Jährige auf der Wache, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Er wird sich zukünftig wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Drogenfahrt strafrechtlich verantworten müssen.

Auto aufgebrochen und Beute gemacht

Raunheim (ots) – Ein in der Adalbert-Stifter-Straße geparkter roter Seat Ibiza geriet in der Zeit zwischen Samstagabend 07.08. und Sonntagabend 08.08.21 in das Visier von Kriminellen. Die bislang unbekannten Täter brachen eine Tür des Fahrzeugs auf und entwendet aus diesem einen Laptop, als auch eine EC-Karte.

Der dabei entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu wenden.

Scheibe einer Apotheke beschädigt

Rüsselsheim am Main (ots) – Mit einem Stein sollen Unbekannte, in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag 08.08. und Montagmorgen 09.08.21, versucht haben eine Scheibe einer Apotheke in der Straße “Am Brückenweg” einzuwerfen. Dabei entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

Anschließend flüchteten die Täter ohne Beute. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Rüsselsheim, unter der Telefonnummer 06142/6960, zu melden.

Kreis Bergstraße

Gefährliche und rücksichtslose Autofahrt auf der B 44 endet im Acker

Bürstadt (ots) – Ein blauer Renault sollte am Samstagabend 07.08.2021 im Bereich der Bundesstraße 44, Ortseinfahrt Lampertheim kontrolliert werden, weil für den Kastenwagen aktuell kein Versicherungsschutz mehr besteht. Der Fahrer kam den Anhaltezeichen um kurz nach 22 Uhr nicht nach, sondern flüchtete mit dem Renault weiter auf der Bundesstraße in Richtung Bobstadt.

Riskant und äußerst rücksichtslos geriet der Kastenwagen mehrmals in den Gegenverkehr. Nur durch glückliche Umstände und den schnellen Reaktionen der übrigen Verkehrsteilnehmer war es zu verdanken, dass ein Zusammenstoß verhindert wurde. Unbeirrt setzte der Fahrer seine Fahrt auch über Feldwege fort. Die Fluchtfahrt wurde je beendet, nachdem der Kastenwagen nördlich von Riedrode über einen bestellten Acker fuhr und in einem Graben hängenblieb.

Der Wagenlenker flüchtete weiter zu Fuß und konnte trotz umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Diensthund und der Hubschrauber eingesetzt waren, nicht gefasst werden.

Der im Acker steckengebliebene Renault wurde von einem Abschleppdienst herausgezogen und von der Polizei als Beweismittel sichergestellt. Ob der Fahrzeughalter auch der verantwortliche Fahrer ist, werden die weiteren Ermittlungen noch zeigen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang noch Zeugen, die zu dem Vorfall Beobachtungen gemacht haben oder wissen, wer gefahren ist. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise betroffen und gefährdet waren, werden ebenfalls gebeten, sich mit den Beamten der Polizeistation Lampertheim-Viernheim in Verbindung zu setzen.

Telefonisch ist die Polizeistation unter der Rufnummer 06206 / 9440-0 zu erreichen.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer – Polizei sucht Zeugen

Lampertheim (ots) – Am Samstag 07.08.2021, ereignete sich gegen 17:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf einem Feldweg bei Lampertheim-Hofheim. Dabei wurde ein am Unfall beteiligter Fahrradfahrer verletzt. Nach ersten Ermittlungen befuhr der Fahrradfahrer den Feldweg in Richtung Nordheim, als ihm ein Kraftfahrzeug entgegenkam.

Um eine Kollision mit diesem Fahrzeug zu vermeiden, wich der Fahrradfahrer in ein Gebüsch aus und kam zu Fall. Der Fahrradfahrer zog sich hierbei Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Unfallgegner entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher bzw. auf den Unfallhergang geben können.

Zeugen dieses Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Tel. 06206 94400 in Verbindung zu setzen.

Odenwaldkreis

Unfallverursacher nach Beschädigung an Fahrzeug geflüchtet

Erbach (ots) – Am Freitag 06.08.21 gegen 16:30 Uhr stellte ein 57-Jähriger aus dem Landkreis München sein Elektrofahrzeug (PKW) in der Carl-Benz-Straße in 64711 Erbach, auf dem Parkplatz des dortigen Einkaufmarktes ordnungsgemäß ab um es an einer dort befindlichen Elektroladestation aufzuladen.

Als er kurz nach 19:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an seinem Fahrzeug fest. Der Ladedeckel wurde auf bislang ungeklärte Weise abgerissen. Der Verursacher kam seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich unerkannt.

Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise auf einen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Erbach unter der Nummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzten.

