Karlsruhe – Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft

Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Samstag ein 33-jähriger

deutscher Staatsangehöriger dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des

Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer

Menge erließ.

Der Beschuldigte war am Freitagabend gegen 20:30 Uhr in Kraichtal-Oberöwisheim

in der Jedermannstraße einer Polizeikontrolle unterzogen worden. Hierbei konnten

Beamte der Polizei Karlsruhe bei dem Beschuldigten knapp 700 Gramm

Amphetaminpaste auffinden. Bei seinem 37-jährigen Begleiter konnten geringe

Mengen Marihuana sichergestellt werden.

Bruchsal – Diebstähle von Baustellengelände – Tatverdächtiger festgenommen

Bruchsal – Ein Tatverdächtiger Dieb konnte am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr

auf einem Baustellengelände im Eschenweg dingfest gemacht werden. Zur genannten

Zeit wurde durch eine Überwachungsfirma eine dunkel gekleidete, männliche Person

auf dem Baustellengelände gemeldet, weshalb mehrere Streifenwagenbesatzungen zur

Örtlichkeit fuhren und den 34-jährigen Mann vorläufig festnehmen konnten. Nach

derzeitigen Ermittlungen soll der Tatverdächtige Werkzeuge, Elektroartikel und

weiteres Diebesgut zum Verkauf angeboten oder auf Bestellung entwendet haben.

Neben diversem Einbruchswerkzeug konnte bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen

noch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die Ermittlungen

der Polizei dauern derzeit an.

Karlsruhe- 27-Jähriger mit Messer verletzt

Karlsruhe – Zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei dem ein 27 Jahre

alter Mann glücklicherweise nur oberflächliche Schnittverletzungen erlitt, kam

es in der Nacht zum Samstag.

Nach bisherigem Erkenntnissen kam es kurz vor Mitternacht in der Zähringer

Straße zwischen dem 27-Jährigen und dem 41 Jahre alten Beschuldigten zunächst zu

verbalen Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf eskalierte der Streit zwischen

beiden Parteien. In der Folge zog der 41-Jährige ein Küchenmesser und stach

mehrfach auf den 27-Jährigen ein. Der 21 Jahre alte Begleiter des Opfers

versucht den Streit zu schlichten, was ihm jedoch nicht gelang. Er beim Erkennen

des Streifenwagens ließ der mutmaßliche Täter von dem 27-Jährigen ab. Mit

oberflächlichen Schnittverletzungen wurde er durch den alarmierten

Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Beamte des

Polizeireviers Karlsruhe-Markplatz nahmen den 41-Jährigen noch vor Ort

widerstandslos fest. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen

Maßnahmen konnte der Mann die Wache wieder verlassen.Karlsruhe- 27-Jähriger mit Messer verletzt

Karlsruhe – Vermutliches Diebesgut in aufgebrochenem Wohnwagen aufgefunden

Karlsruhe – Am Sonntagnachmittag wurde der Polizei der Einbruch in einen

Wohnwagen in der Kleingartenanlage Beiertheimer Feld gemeldet. Im Wohnwagen

fanden die Beamten Kinder- und Erwachsenenkleidung, sowie Essensreste. Weiterhin

wurden insgesamt 23 Notebooks sowie eine Vielzahl von elektronischen Geräten,

die dort versteckt waren, aufgefunden und sichergestellt. Nach den bisherigen

Feststellungen hat sich ein bislang Unbekannter Zutritt zum Wohnwagen verschafft

und darin wohl mehrere Tage gewohnt. Der Tatverdächtige, dem wohl das

vermutliche Diebesgut zuzuordnen ist, wurde in der Kleingartenanlage am 03. und

05.August in Begleitung zweier Kleinkinder gesehen.

Weitere Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben könne, werden gebeten

sich mit dem Polizeireviere Karlsruhe-West, Telefon 0721/666-3611 in Verbindung

zu setzen.

Karlsruhe – Ungeklärter Sachverhalt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Ein Zeuge war am Samstag kurz nach 12.00 Uhr mit seinem

Fahrrad auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Adenauerring unterwegs.

Plötzlich rief ihm eine Passantin zu, dass er die Polizei verständigen solle, da

eine Vergewaltigung stattgefunden hätte. Hierbei deutete sie auf den Waldweg in

Richtung Grabkapelle. Der Zeuge erkannte in einer Entfernung von ca. 100 Meter

eine Gruppe von 4 – 5 jungen Erwachsenen, die sich anscheinend um eine Frau

kümmerten. Daneben lag ein Tretroller am Wegrand. Abseits der Gruppe stand ein

Mann, der beim Erkennen des sich nähernden Zeugen in den Wald in Richtung

Klosterweg rannte. Der Zeuge nahm die Verfolgung des Mannes auf und konnte noch

erkennen, wie dieser in einen im Klosterweg geparkten weißen VW mit Stufenheck

stieg und davonfuhr. Als der Zeuge schließlich wieder zurückfuhr, waren die Frau

und die jungen Männer nicht mehr da. Eine bislang unbekannte Joggerin, die dem

Zeugen entgegenkam, teilte diesem mit, dass sie zuvor ebenfalls die jungen

Männer und die Frau aus der Entfernung beobachtet habe.

Um den Sachverhalt aufzuklären sucht die Polizei nun die Frau und die jungen

Erwachsenen, die sich augenscheinlich um die Frau gekümmert hatten. Diese, sowie

weitere Zeugen, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe,

Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Trickdiebe stehlen Mobiltelefone

Karlsruhe – Zu zwei Trickdiebstählen kam es in der Nacht zum Sonntag in

der Karlsruher Innenstadt. Beiden Geschädigten wurden die Handys gestohlen.

Gegen Mitternacht wurde ein 27-Jähriger Opfer des sogenannten „Antänzer-Tricks“.

Zwei Täter redeten den Mann auf der Kaiserstraße Ecke Herrenstraße zunächst in

französischer Sprache an. Kurz darauf suchten die beiden den Körperkontakt indem

sie den Geschädigten antanzten und sich anschließend Richtung Passagehof

entfernten. Einige Zeit später bemerkte der 27-Jährige das Fehlen seines

Mobiltelefons. Die beiden Tatverdächtigen waren etwa 35 Jahre alt und trugen

jeweils eine MNS-Maske. Während ein Mann etwa 165 cm groß war, ist der zweite

Mann mit rund 185 cm deutlich größer gewesen. Beide waren auffällig schlank und

hatten dunklere Hautfarbe.

Gut eineinhalb Stunden später kam es im Bereich Zirkel zu einem weiteren

Trickdiebstahl durch Antanzen. Hier war ein 21-Jähriger gegen 01.30 Uhr zwischen

Ritterstraße und Herrenstraße unterwegs, als ihm eine Personengruppe

entgegenkam. Eine Person kam auf den Geschädigten zu und versuchte zunächst

seine Hand zu reichen. Der Täter suchte in der Folge ebenfalls nahen

Körperkontakt und ging dann wieder in seine Gruppe zurück. Der junge Mann

bemerkte einige Minuten später, dass sein Mobiltelefon aus der Hosentasche

fehlte. Bei dem Täter handelte es sich nach Angaben des Geschädigten um einen

190 cm großen Mann mit osteuropäischem Erscheinungsbild. Er trug einen Bart, war

mit einer schwarzen Trainingsjacke und dunklen Schuhen bekleidet.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der

Telefonnummer 0721/666-3311 entgegen.

45-Jähriger nach Fahrtausschluss wegen Bedrohung angezeigt

Karlsruhe – Freitagabend (6. August) nutzte ein 45-jähriger Mann einen IC

von Stuttgart nach Karlsruhe, ohne einen gültigen Fahrschein zu besitzen. Bei

der anschließenden Kontrolle zeigte er sich aggressiv.

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn rief die Bundespolizei hinzu, um den Mann von

der Weiterfahrt auszuschließen. Bei der anschließenden Kontrolle wollte sich der

45-jährige Deutsche nicht ausweisen und steigerte sein aggressives Verhalten.

Hierbei beleidigte er die Beamten mehrfach und bedrohte sie, sodass er

schließlich gefesselt wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte

der mit 1,9 Promille alkoholisierte Mann seinen Weg fortsetzen. Auf ihn kommen

nun Anzeigen wegen Erschleichens von Leistungen, Beleidigung und Bedrohung zu.

Hinweise auf Belästigungen im Zug

Karlsruhe – Donnerstagabend (5. August) gegen 21:30 Uhr soll ein

62-jähriger Mann auf der Fahrt von Rastatt nach Karlsruhe im Zug aufgefallen

sein. In der S-Bahn S 71 soll er demnach Reisende angepöbelt und belästigt

haben. Weiterhin hätte er keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Zeugen machten

eine Streife der Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof auf den Mann

aufmerksam.

Nach einer ersten Befragung der 67- und 17-jährigen Zeugen führten sie die

Beamten zu dem 62-jährigen Deutschen. Auf die fehlende Mund-Nasen-Bedeckung

angesprochen, beleidigte und bedrohte er die Beamten massiv. Der augenscheinlich

alkoholisierte Mann machte keine Angaben zu seinem Verhalten im Zug. Anhand der

Videoüberwachung der S-Bahn und Zeugenaussagen werden nun weitere Ermittlungen

durchgeführt. Das Verhalten den Beamten gegenüber dokumentierte eine Bodycam.

Weitere Hinweise zu Straftaten oder ordnungswidrigem Verhalten des Mannes nimmt

die Bundespolizei unter 0721 12016-0 entgegen.

Karlsruhe- Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung

Karlsruhe – Vermutlich nach vorausgegangenen verbalen Streitigkeiten

zwischen einer Fahrradfahrergruppe und einem Autofahrer kam es am Samstagabend

in Höhe des Berliner Platz, zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei dem

insgesamt sechs Personen verletzt worden sind.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es gegen 19:20 Uhr zwischen dem 48-Jahren

alten Autofahrer und einer Fahrradgruppe zunächst zu verbalen Streitigkeiten. In

der Folge öffnete der bislang Unbekannte die Beifahrertür und sprühte Reizstoff

in den Fahrzeuginnenraum. Anschließend machte sich der Täter mit seinem Fahrrad

aus dem Staub. Zum Zeitpunkt des Vorfalls war das Fahrzeug des 48-Jährigen voll

besetzt. Durch das Reizgas wurden die Innsassen leicht verletzt und mussten zur

weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht werden.

Der Flüchtige hatte ein südländisches Erscheinungsbild, war ca. 25 Jahre alt,

dunkle Haare und hatte einen Bart. Er war bekleidet mit einer schwarz-weißen

Jacke und einer schwarzen Hose.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz ist nun auf der Suche nach Zeugen, die

Angaben hierzu machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0721-6663311 zu melden.

Bretten – Staubsaugerautomaten aufgebrochen

Karlsruhe – Unbekannte haben vermutlich in der Nacht zum Samstag insgesamt

drei Münzautomaten an einem Waschpark in Diedelsheim aufgebrochen und dabei

Bargeld im unteren zweistelligen Bereich erbeutet. Der hierbei angerichtete

Sachschaden wird auf über tausend Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber, die zwischen Freitag, 15.00 Uhr und Samstag 13.00 Uhr

am Waschpark verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit

dem Polizeirevier Bretten unter 07252-50460 in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – 47-Jähriger erheblich alkoholisiert mit Pkw gefahren

Karlsruhe – Ein Zeuge meldete am Samstag kurz nach 01.00 Uhr der Polizei,

dass der Fahrer eines Pkw in Bruchhausen in auffälliger Fahrweise unterwegs sei.

Eine Streife stellte den Pkw an der Auffahrt zur Landesstraße 607 in Richtung

Malsch fest. Der Fahrer ignorierte beharrlich die Anhaltezeichen der Streife und

fuhr nach Hause. Dort konnte er kontrolliert werden. Er hatte erhebliche

Schwierigkeiten sich auf den Beinen zu Halten und musste von Polizeibeamten

gestützt werden. Ein auf der Wache durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen

Wert von fast 3,5 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde sein Führerschein in

Verwahrung genommen.

Karlsruhe – Aufruf in den sozialen Medien folgten ca. 200 Motorradfahrer

Karlsruhe – Am Sonntagabend wurde bekannt, dass über die sozialen Medien

von zwei Motorradgruppen zu einem „Sunday Night Ride“ nach Karlsruhe aufgerufen

wurde. Eine Streife konnte gegen 20.30 Uhr auf dem Parkplatz eines

Einkaufsmarktes in Beiertheim-Bulach ca. 200 Motorradfahrer feststellen. Die

Motorradfahrer setzten sich dann in Bewegung und fuhren in Kleingruppen über die

Bundesstraße 36 zur Neuen Messe, weiter über die Landesstraße 566 zum

Kiesdreieck und zurück nach Karlsruhe. Durch Hinzuziehen weiterer Streifen

konnte verhindert werden, dass die Gruppen in die Karlsruher Innenstadt fuhren.

Mehrere Motorradfahrer konnten kontrolliert werden. Die Kontrollen verliefen

geordnet und ohne Zwischenfälle. Die Kleingruppen lösten sich, anschließend auf.

Insgesamt waren 20 Streifenwagenbesatzungen, darunter auch vier Besatzungen des

Polizeipräsidiums Offenburg, im Einsatz.

Bruchsal – Anwohner melden verdächtige Schussgeräusche

Bruchsal – Am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr meldeten Heidelsheimer Anwohner

wahrgenommenen Schussgeräuschen. Bei der Überprüfung durch mehrere

Polizeistreifen vor Ort konnten keine verdächtigen Personen oder beschädigte

Gegenstände festgestellt werden. Weitere Ermittlungen sollen nun die Herkunft

der Schussgeräusche klären.

Karlsruhe- Einbruch in Mehrfamilienhaus

Karlsruhe – Zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil

Durlach kam es am Samstagnachmittag. Dabei entwendete der Täter zwei Flaschen

alkoholische Getränke sowie ein Festnetztelefon.

Zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr verschaffte sich der Eindringling gewaltsam

Zutritt in die Wohnung in der Badener Straße. Im Inneren nahm er die

aufgefundenen Wertgegenstände an sich um machte sich mit seiner Beute bislang

unerkannt aus dem Staub. Der durch den Täter angerichtete Sachschaden wird auf

ca. 1.500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach ist nun auf der Suche nach Zeugen die

gebeten werden sich unter der Telefonnummer 0721- 49070 zu melden.

Bruchsal- Vermutlich unter Drogenbeeinflussung Unfall verursacht

Karlsruhe – Ein Leichtverletzter sowie ein Sachschaden von rund 21.000

Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 20 Jahre alter Autofahrer,

vermutlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln, am Sonntagabend auf der

Bundesstraße 35 verursacht hatte.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der Unfallverursacher gegen 22:40 Uhr auf

der B35 aus Bretten kommend in Richtung Bruchsal. Auf Höhe der Kreuzung

Heidelsheim fuhr er dem vor ihm fahrenden Tesla auf, der wiederum auf einen

Nissan aufgeschoben wurde. Bei der anschließenden Kontrolle des Audi-Fahrers

ergaben sich Hinweise, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln stand. Er musste daraufhin die Beamten mit auf die Wache

begleiten und dort erst einmal eine Blutprobe abgeben. Sein Fahrzeug war

aufgrund der Unfallschäden nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle

abgeschleppt werden.

Karlsruhe, Daxlanden – Exhibitionist in Einkaufsmarkt – Zeugen gesucht

Karlsruhe – Am Samstagmittag, gegen 13.10 Uhr, zeigte sich ein bislang

unbekannter Exhibitionist in einem Einkaufsmarkt im Waidweg einer 17- Jährigen

in schamverletzender Weise. Der Mann wird auf etwa 30 bis 35 Jahre und etwa 1,80

Meter groß geschätzt. Er hatte dunkelbraune kurze Haare und unter seiner

medizinischen Maske war ein Bart zu erkennen. Bekleidet war er mit einer

dunkelgrauen, kurzen Jogginghose, einem hellgrauen T-Shirt und dunklen Schuhen.

Insgesamt hatte er ein ungepflegtes Erscheinungsbild und eine kräftige Figur mit

leichtem „Bierbauch“.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 0721 6665555 an

die Kriminalpolizei Karlsruhe.

Karlsruhe – Mehrere Personen durch Reizgas verletzt

Karlsruhe – Nachdem offenbar im Flur eines Gebäudekomplexes in

Karlsruhe-Durlach am Freitagabend Reizgas versprüht wurde, kam es bei mehreren

Personen, darunter einigen Kinder zu Reizungen der Atemwege und Augen.

Hintergrund des Vorfalls dürften anhaltende Streitigkeiten über

Lärmbelästigungen gewesen sein. Ein Tatverdächtiger konnte ermittelt werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es in der Vergangenheit wiederholt

zu Auseinandersetzungen zwischen einem 43 Jahre alten Tatverdächtigen und

Personen einer Religionsgemeinschaft. Der Beschuldigte hat auf dem gleichen

Stockwerk eines Gebäudekomplexes in der Fiduciastraße Büroräumlichkeiten wie die

Gemeinschaft, die dort Veranstaltungen abhält. Da es offenbar am

Sonntagnachmittag auf den Fluren wiederholt zu Lärm durch Kinder kam, folgte ein

Streitgespräch zwischen dem 43-Jährigen und den Eltern der Kinder.

Angeblich soll der Beschuldigte schließlich gegen 19.45 Uhr Reizgas im Flur

versprüht haben, wodurch mehrere Besucher des Veranstaltungsraums über

Beeinträchtigungen der Atemwege und Augen klagten. Beim Eintreffen der Polizei

gaben sich insgesamt 22 Menschen, darunter 10 Kinder und ein Jugendlicher als

verletzt zu erkennen. Sie wurden teilweise vom alarmierten Rettungsdienst

behandelt, eine stationäre Aufnahme war zunächst nicht erforderlich.

Der Tatverdächtige wurde in seinen Büroräumlichkeiten angetroffen. Bei der

anschließenden Durchsuchung konnte ein Pfefferspray aufgefunden werden. Es wurde

ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Hinweise für einen fremdenfeindlichen Hintergrund der Tat liegen derzeit nicht

vor.

Bretten- 18-Jähriger nach Fahrraddiebstahl vorläufig festgenommen

Karlsruhe – Dank einer aufmerksamen Anwohnerin ist ein 18 Jahre alter

Fahrraddieb am Sonntagmittag auf frischer Tat ertappt worden und konnte kurze

Zeit später durch Beamte des Polizeireviers Bretten vorläufig festgenommen

werden.

Kurz nach 13 Uhr konnte der junge Mann durch die Anwohnerin dabei beobachtet

werden, wie er ein unverschlossenes Fahrrad aus einem Hof in der Rinklinger

Straße im Ortsteil Rinklingen entwendete. Mit dem gestohlenen Fahrrad machte

sich der Mann in Richtung Bretten davon. Durch einen Anwohner wurde kurzerhand

die Verfolgung zu Fuß aufgenommen und stellte den Dieb auf einem Firmengelände

in der Nähe der Saalbach. In der Folge drohte der 18-Jährige seinem Verfolger

und verschwand in einem Dornengebüsch, wo er kurze Zeit später jedoch freiwillig

herauskam und durch die bereits eingetroffenen Polizisten vorläufig festgenommen

werden konnte.

Zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen musste der Fahrraddieb die Beamten

mit auf die Wache begleiten. Ihm drohen nun gleich mehrere Anzeigen.