Mannheim – Neckarstadt: Fahrenden Transporter mit Rohrzange beworfen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim – Neckarstadt: – Ein 61-jähriger Mann steht im Verdacht, am

Montagmorgen gegen 02:45 Uhr in der Untermühlaustraße in Höhe des Anwesens mit

der Hausnummer 73 einen vorbeifahrenden weißen Transporter der Marke IVECO mit

einer ca. 30 cm langen Rohrzange aus Stahl beworfen zu haben. Hierbei wurde die

Windschutzscheibe auf der Fahrerseite stark beschädigt. Der Fahrer des

Transporters blieb glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf

ca. 1000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffes in den

Straßenverkehr und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen diesbezüglich

gemacht haben bzw. den Tathergang beobachten konnten, sich mit dem Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621 33010, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Oststadt: Unbekannter entblößt sich vor Frau auf Freisportanlage – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt: – Während eine 24-jährige Frau am Sonntagmittag gegen

13 Uhr ihr Fitness-Workout auf der Sportanlage „Unterer Luisenpark“

praktizierte, bemerkte sie im Gebüsch einen Mann, der an seinem entblößten

Geschlechtsteil manipulierte und sie dabei anstarrte. Erst als die junge Frau

den Unbekannten lautstark anging, verließ er in unbekannter Richtung die

Örtlichkeit. Der Unbekannte war ca. 50 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank,

südeuropäischer Phänotyp, hatte schwarzes kurzes Haar und trug ein

blau-weiß-kariertes Kurzarmhemd und eine lange Hose. Die Ermittler des

Kriminalkommissariates in Mannheim bitten Zeugen, die Hinweise zu dem

unbekannten Exhibitionisten geben können, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.:

0621/174-4444, zu melden.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Zwei Männer versuchen, Pizzaboten zu bestehlen

Mannheim-Schwetzingerstadt – Zwei Männer im Alter von 27 und 32 Jahren

versuchten am Sonntagabend, im Stadtteil Schwetzingerstadt, einen Pizzaboten zu

bestehlen. Der 21-jährige Pizzafahrer suchte kurz vor Mitternacht die Parkanlage

in der Amerikanerstraße auf, um dort Pizza auszuliefern. Der 27-Jährige gab sich

als Besteller zu erkennen, teilte aber mit, kein Geld zu haben. Er forderte den

21-Jährigen jedoch auf, ihm die Pizza kostenlos zu unterlassen. Dies lehnte der

Pizzabote ab und stieg wieder in sein Auto. Die beiden 27- und 32-jährigen

Männer folgten dem Geschädigten, wobei der 32-Jährige nun nach der Geldbörse des

Pizzaboten im Fahrzeuginneren griff, während der 27-Jährige diesen durch Treten

gegen das Fahrzeug abzulenken versuchte. Der Geschädigte konnte seine Geldbörse

festhalten und davonfahren.

Im Rahmen einer Fahndung konnte das Duo schließlich am Willy-Brandt-Platz

angetroffen und festgenommen werden. In der Bauchtasche des 27-jährigen Mannes

konnte ein Messer aufgefunden werden. Beide waren alkoholisiert. Nach Entnahme

einer Blutprobe und Abschluss der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden die

zwei Männer wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen sie wird nun wegen versuchten

Diebstahls mit Waffen ermittelt.

Mannheim-Neuostheim: Zwei Handtaschen aus geparktem Auto gestohlen – Zeugen gesucht

Mannheim-Neuostheim – Am Sonntag entwendeten unbekannte Täter im Stadtteil

Neuostheim aus einem geparkten Auto zwei Handtaschen nebst Inhalt. Zwischen

10.30 Uhr und 17.30 Uhr drangen die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise

in den VW ein, der auf einem Parkplatz am Maimarktgelände in der

Xaver-Fuhr-Straße abgestellt war. Aus dem Kofferraum ließen die Täter zwei

Handtaschen mitsamt Inhalt mitgehen. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro

geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.:

0621/174-3310 zu melden.

Mannheim – Schwetzingerstadt: E-Bike entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim – Eine Zeugin konnte in der Nacht vom 09.08.2021, gegen 04:00

Uhr, in der Windmühlstraße Höhe Hausnr. 22 zwei bisher unbekannte Täter dabei

beobachten, wie diese das Schloss eines E-Bikes mittels Akkuflex auftrennten und

danach mit dem E-Bike flüchteten. Der Wert des E-Bikes beläuft sich auf 1500.-

Euro.

Der Arbeitsbereich Rad des Polizeireviers Mannheim-Käfertal hat hierzu die

Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/71849-0

zu melden.

Mannheim: Autoaufbruch; hochwertige Baumaschinen entwendet; Zeugen gesucht

Mannheim – Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht von Donnerstag

auf Freitag einen weißen Citroen Jumper auf, der in der Nahestraße in der

Neckarstadt-Ost abgestellt war.

Aus dem Fahrzeug wurden mehrere Marken-Bohrmaschinen, Akkuschrauber,

Winkelschleifer und ein Meißelset in einem Gesamtwert von rund 3.000.- Euro

entwendet.

Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.:

0621/3301-0.

Mannheim: Gewässerverunreinigung aus Gewinnsucht

Mannheim – Beamte der Wasserschutzpolizei Mannheim kontrollierten am

Freitagabend am Rheinkai ein französisches Fahrgastkabinenschiff. Während der

Kontrolle wurde festgestellt, dass die bordeigene Kläranlage seit 2019 defekt

und seither außer Betrieb ist. Der 43-jährige Schiffsführer gab den Beamten

gegenüber zu Protokoll, dass er auf Weisung des Schiffseigners das ungeklärte

Abwasser aus Gewinnsucht wiederholt in den Rhein leitet. Nachweise über eine

umweltverträgliche Entsorgung des Abwassers an Land konnte der 43-Jährige nicht

vorlegen.

Die Wasserschutzpolizei Mannheim hat die strafrechtlichen Ermittlungen wegen

einer vorsätzlichen Gewässerverunreinigung gegen die Verantwortlichen des

Fahrgastkabinenschiffes eingeleitet.

Mannheim: Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis; Blutentnahmen; Festnahme aufgrund eines Haftbefehls

Mannheim – Am frühen Samstagmorgen, gegen 2.45 Uhr, hielt eine Streife des

Polizeireviers MA-Neckarstadt in der Industriestraße einen Opel an und

kontrollierte die beiden Insassen.

Während bei der Beifahrerin alles in Ordnung war, stand der 45-jährige Fahrer

offenbar unter Drogeneinfluss. Ein Vortest bestätigte den Verdacht auf Heroin

und Kokain. Zudem ergab eine führerscheinrechtliche Überprüfung, dass der Mann

keine Fahrerlaubnis besaß. Auf dem Revier wurde ihm anschließend eine Blutprobe

entnommen.

Falls er nun gedacht haben könnte, er könne im Anschluss das Polizeirevier

wieder verlassen, so war dies ein Trugschluss und es kam noch knüppeldick für

die 45-Jährigen.

Weitere Überprüfungen ergaben, dass eine hessische Staatsanwaltschaft per

Haftbefehl nach dem Mann fahndete. Eine Restfreiheitsstrafe von rund zwei

Monaten hatte er noch abzusitzen. Darüber hinaus war er noch von einer

südhessischen Ausländerbehörde zur Festnahme und Abschiebung ausgeschrieben.

Am Samstagvormittag fand der Mann schließlich eine vorübergehende Bleibe in der

Mannheimer Justizvollzugsanstalt.

Mannheim-Innenstadt: Brand in einem Mehrfamilienhaus, Pressemeldung Nr.1

Mannheim-Innenstadt – Am Freitagabend meldete gegen 19:50 Uhr ein Zeuge

ein offenes Feuer im Flur eines Mehrfamilienhauses im Quadrat M4. Die Beamten

die schnell vor Ort eintrafen, erkannten die Situation und konnten mit einem

Feuerlöscher das offene Feuer im Flur des Anwesens eindämmen. Der Löschzug der

eintreffenden Feuerwehr übernahm die restlichen Arbeiten. Durch die starke

Rauchentwicklung mussten vier Anwohner des Hauses im Rettungswagen ambulant

versorgt werden. Diese konnten nach einer kurzen Kontrolle durch die Sanitäter

aber alle wieder in ihre Wohnungen zurück. Wie es zu dem Brandausbruch kommen

konnte, ist bisher noch nicht bekannt. Der Kriminaldauerdienst hat hierzu die

Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Informationen zu dem Vorfall

geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621 / 174-4444 bei

der Kriminalpolizei zu melden.