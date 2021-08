Schriesheim: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Schriesheim (ots) – Zwischen Freitag, 13.15 Uhr und Sonntag, 21 Uhr, beschädigte

ein bislang unbekannter Autofahrer einen Chrysler Freemont, der in der

Bismarckstraße, hohe Anwesen Nr. 33 geparkt war. Anschließend fuhr der

Unbekannte weiter und hinterließ einen Sachschaden von rund 2.000.- Euro. Zeugen

wenden sich bitte an das Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0.

Weinheim: Unfallflucht auf Miramarparkplatz; Zeugen gesucht

Weinheim (ots) – Ein VW Tiguan wurde im Laufe des Sonntages von einem bislang

unbekannten Autofahrer beschädigt, als er zwischen 8.30 Uhr und 23.50 Uhr auf

dem Parkplatz des Erlebnisbades in der Waidallee abgestellt war. Der Schaden

wird auf rund 2.000.- geschätzt.

Ein Zeuge hatte offenbar den Unfall beobachtet und einen Zettel an der

Windschutzscheibe des beschädigten Fahrzeuges angebracht. Dieser bislang

unbekannte Zeuge sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

Sinsheim: Mann überfallen; Pärchen flüchtet mit geringer Beute; Zeugen dringend gesucht; Pressemitteilung Nr. 1

Sinsheim (ots) – Mit allen verfügbaren Kräften fahndet die Polizei derzeit im

Stadtgebiet von Sinsheim nach einem bislang unbekannten Pärchen, die im Verdacht

stehen, einem Mann im Schwimmbadweg überfallen zu haben.

Der ältere Mann war gegen 15.15 Uhr im Schwimmbadweg spazieren, als er von einem

Pärchen angesprochen, sodann mit einer Schusswaffe bedroht wurde und

aufgefordert wurde, das Bargeld herauszugeben. Zur Untermauerung ihrer Forderung

soll einer der beiden mit der Schusswaffe einmal in die Luft geschossen.

Mit dem Geldbeutel -geringer Bargeldbetrag- des Opfers flüchtete das Pärchen in

Richtung Innenstadt. Eine Beschreibung des Pärchens liegt noch nicht vor.

Das Raubdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen

übernommen.

Die Tat beobachtet haben soll ein weiteres Pärchen, das sich in unmittelbarer

Tatortnähe aufgehalten hatte. Dieses Pärchen, aber auch weitere Zeugen werden

gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem

Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Heddesheim: Drei Granaten bei Grabungsarbeiten in neubaugebiet gefunden und gesprengt; kurzfristige Straßensperrungen

Heddesheim – Im Laufe des Sonntagnachmittages wurden im Neubaugebiet rund

um die Odenwaldstraße drei 20 Zentimeter lange Granaten aus dem 2. Weltkrieg

gefunden. Eine unmittelbare Gefahr ging von ihnen laut der Bewertung des

Kampfmittelbeseitigungsdienstes Baden-Württemberg nicht aus.

Am Montagnachmittag, kurz nach 14 Uhr wurden die Granaten sicherheitshalber

gesprengt. Zuvor wurde die unmittelbare Umgebung der Odenwaldstraße abgesperrt,

wo sich mehrere Häuser im Rohbauzustand befinden. Die Bauarbeiten wurden für die

Dauer von rund 90 Minuten eingestellt.

Es erfolgt auch eine kurzfristige Sperrung der Viernheimer Straße (L 631) und

Teilabschnitte der 4236.

Kurz nach der Sprengung wurden alle Sperrungen wieder aufgehoben.

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken und unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis – Am Samstagmorgen waren in St. Leon-Rot

zwei Männer, die unter Alkohol- und Drogeneinfluss standen, mit einem Auto

unterwegs.

Einer aufmerksamen Zeugin, war gegen 8.30 Uhr in der verlängerten Hoferstraße

ein älterer Audi aufgefallen, der zu einem Gartengrundstück fuhr. Nachdem das

Fahrzeug dort abgestellt worden war, beobachtete die Zeugin, wie der Fahrer

ausstieg, sich fast nicht auf den Beinen halten konnte und sich an der Fahrertür

festhalten musste. Sie verständigte daraufhin die Polizei. Als das Fahrzeug kurz

darauf wieder losfuhr, meldete sie dies ebenfalls der Polizei. Der Audi konnte

im Rahmen einer Fahndung wenig später in der Bahnhofstraße fahrend ausgemacht

und gestoppt werden. Am Steuer saß allerdings nun der vorherige Beifahrer.

Aufgrund einer Personenbeschreibung konnte jedoch eindeutig ermittelt werden,

dass es sich bei dem jetzigen Beifahrer um den vorherigen Fahrer handelte.

Offenbar hatten die beiden auf dem Gartengrundstück einen Fahrerwechsel

vorgenommen. Schon beim Herantreten an das Fahrzeug schlug den Beamten aus dem

Inneren deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Beim Aussteigen zeigte der 24-jährige

Beifahrer nun erneut deutliche Koordinationsschwierigkeiten und musste sich am

Fahrzeug abstützen. Ein Alkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 2,2 Promille.

Auch beim 23-jährigen Fahrer konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen

werden. Zudem zeigte er Anzeichen für Drogenkonsum. Ein Alkoholtest bei ihm

ergab einen Wert von 1,3 Promille. Ein Drogentest reagierte positiv auf Kokain.

Beiden Männern wurden Blutproben entnommen. Der Führerschein des 24-Jährigen

wurde einbehalten. Der 23-Jährige war nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Gegen den 24-jährigen Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie

Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Der 23-Jährige sieht nun

ebenfalls Anzeigen wegen Trunkenheitsfahrt und Fahrens unter Drogeneinflusses

sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegen.

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis – Ein 31-jähriger Rollerfahrer wurde am

Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Oftersheim schwer verletzt.

Ein 44-jähriger Mann war gegen 15.30 Uhr mit seinem Opel auf der Augustastraße

in Richtung Hebelstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Saarstraße missachtete er

die Vorfahrt des 31-Jährigen, der mit seinem Kleinkraftradroller die Saarstraße

in Richtung Bachstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich stießen beider Fahrzeuge

zusammen und der 31-Jährige stürzte mit seinem Roller und fiel auf die Fahrbahn.

Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Zeugen, die den Unfall beobachtet

hatten, leisteten zunächst Erste Hilfe. Der Verletzte wurde nach notärztlicher

Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen

wurde.

Das Kleinkraftrad wurde verschlossen an der Unfallstelle abgestellt, der Opel

war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden

wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste

die Fahrbahn im Anschluss an die Unfallaufnahme gereinigt werden.

Gegen den 44-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Sandhausen – Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Supermarkt

Sandhausen – Rhein-Neckar-Kreis – Am 07.08.2021, 23:16 Uhr, löste in einem

Supermarkt in der Porschestraße der Einbruchsalarm aus. Bisher unbekannte Täter

versuchten sich über die Schiebetür im Bereich der Pfandautomaten, sowie über

den Ausgangsbereich Zutritt zum Markt zu verschaffen. Letztlich gelang es den

Einbrechern nicht etwas zu entwenden.

Die Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Wiesloch geführt. Zeugen können

sich dort unter Tel.: 06222/5709-0 melden.

Gem. Sinsheim: Aquaplaningunfall; Autofahrer leicht verletzt

Gem. Sinsheim – Leichte Verletzungen zog sich am Sonntagabend ein

56-jähriger Skoda-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der A 6 zwischen den

Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim zu.

Der Mann war in Richtung Heilbronn unterwegs, als er kurz vor 22 Uhr, -offenbar

auf regennasser Fahrbahn zu schnell-, wegen Aquaplanings ins Schleudern geriet

und in die Leitplanken krachte.

Das total beschädigte Fahrzeug wurde später abgeschleppt. Der Gesamtschaden

beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf rund 15.000.- Euro.

Der rechte und mittlere Fahrstreifen waren während der Unfallaufnahme voll

gesperrt. Zur Absperrung der Unfallstelle und Bergung des Fahrzeuges sowie zu

Reinigung der Fahrbahn war die Wieslocher Feuerwehr mit über 20 Mann im Einsatz.

Kurz vor 1 Uhr am Montagmorgen war die A 6 in Richtung Heilbronn wieder frei

befahrbar.

Schwetzingen: Verkehrsunfall auf Kreuzung; drei verletzte Personen; Einsatz Rettungshubschrauber; Pressemeldung Nr. 2

Schwetzingen – Den Feststellungen zufolge befuhr eine 36-jährige

Ford-Fahrerin zusammen mit ihrer 17-jährigen Beifahrerin die Alte Mannheimer

Landstraße von Mannheim kommend in Fahrtrichtung Schwetzingen. Im

Kreuzungsbereich zur Mannheimer Landstraße, bei dem die Ampelschaltung

ausgefallen war, übersah sie die dann durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt

des von links kommenden 58-jährigen Ford-Fahrers. Hierdurch kollidierten die

beiden Fahrzeuge in der Kreuzungsmitte, wodurch das Verursacherfahrzeug nach

rechts gegen einen Ampelmast geschleudert wurde. Bei dem Verkehrsunfall zogen

sich alle drei Beteiligten leichte Verletzungen zu und wurden mit Rettungswägen

in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein vorsorglich verständigter

Rettungshubschrauber war zwar am Unfallort gelandet, kam jedoch nicht zum

Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen sicherte die Unfallstelle mit

vier Fahrzeugen ab. Da durch den Verkehrsunfall auch Betriebsstoffe ausgelaufen

waren, mussten bis zur endgültigen Fahrbahnreinigung Verkehrsbeeinträchtigungen

in Kauf genommen werden. Die beiden Fahrzeuge, an denen jeweils Totalschaden in

Höhe von insgesamt ca. 20.000 Euro entstanden war, wurden abgeschleppt. Der

Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Plankstadt / RNK: Betrunkener LKW-Fahrer verursacht Verkehrsunfall – Zeugen und Geschädigte gesucht

Plankstadt / RNK – Am frühen Sonntagmorgen, kurz vor 02.30 Uhr,

verständigten Passanten den Notruf, nachdem sie im Bereich der Plankstadter

Borsigstraße einen unfallbeschädigten Lkw festgestellt hatten, aus dessen Tank

Kraftstoff auslief. Bei der Überprüfung konnten die eingesetzten Beamten des

Polizeireviers Schwetzingen sowohl den Lkw Actros als auch den 42-jährigen

Fahrer antreffen. Der Lkw hatte sich auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn

festgefahren und wies mehrere frische Unfallschäden, unter anderem auch im

Bereich des Fahrzeugtanks, auf. Ein Alkoholtest bei dem Lkw-Fahrer ergab einen

Wert von knapp 1,9 Promille. Der Fahrer musste anschließend eine Blutprobe und

seinen Führerschein abgeben. Zur Bergung des unfallbeschädigten und

festgefahrenen Lkw wurde ein Bergungskran angefordert. Zudem musste im Bereich

des ausgelaufenen Kraftstoffes das Erdreich auf einer Fläche von ca. zehn

Kubikmeter abgetragen werden. An dem Lkw entstand ein Sachschaden von ca.

15.000EUR. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen, insbesondere zu

den noch unbekannten Unfallstellen, aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden

Zeugen oder Geschädigte des Vorfalles gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Schwetzingen unter 06202 / 2880 in Verbindung zu setzten.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis – Fahrerin flüchtete vor Kontrolle – Zeugen gesucht

Neckargemünd / RNK – Am Samstagabend gegen 21:36 wollte eine

Streifenbesatzung des Polizeireviers Neckargemünd die 36-jährige Fahrerin eines

PKW VW Golf mit Kölner Zulassung auf der B 37 im Bereich Kleingemünd

kontrollieren. Beim Versuch das Fahrzeug mittels Signalgeber anzuhalten,

beschleunigte die Fahrerin ihr Fahrzeug unvermittelt und fuhr mit hoher

Geschwindigkeit in Richtung Neckargemünd davon. Als die Beamten dem Fahrzeug

folgten, erreichte der Golf, bei erlaubten 50 km/h, Geschwindigkeiten von bis zu

140 km/h und schaltete das Abblendlicht aus. Aufgrund dieser grob

verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrweise der Fahrerin, wurde die

Verfolgung bereits nach kurzer Strecke abgebrochen, um eine Gefährdung anderer

Verkehrsteilnehmer auszuschließen. Bei den im Anschluss mit mehreren

Streifenwagen durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnte zuächst der Pkw VW Golf,

auf einem Parkplatz der Gemeinde Schönau aufgefunden werden. Kurze Zeit später

konnte auch die Fahrerin beim Verlassen ihrer Wohnung angetroffen werden. Die

Fahrerin musste die Beamten zum Polizeirevier Neckargemünd begleigten, wo ihr

durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde, da der Verdacht bestand, dass

sie unter dem Einfluss von Drogen stand. An den Fahndungsmaßnahmen waren neben

einem Polizeihubschrauber auch Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Südhessen

beteiligt. Da die 36-jährige Fahrerin in vergangenen Tagen bereits mehrfach in

gleicher Art in Neckargemünd und Mannheim aufgefallen war, wurde ihr Fahrzeug

beschlagnahmt. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen

und sucht nun Zeugen des Vorfalles, die sachdienliche Hinweise geben können oder

durch die Fahrerin gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich mit dem

Polizeireiver Neckargemünd unter Tel.: 06223 / 92540, in Verbindung zu setzen.

Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis / bei Personenkontrolle vier Beamte verletzt

Heddesheim – Am Samstag gegen 17.00 Uhr wollten Beamte des Polizeireviers

Ladenburg eine männliche Person auf dem Parkplatz des Badesees kontrollieren,

nachdem sich dieser auffällig verhielt. Unter anderem wurde er durch Zeugen

dabei beobachtet, wie er sich immer wieder auf geparkte Fahrzeuge setzte.

Bereits bei der Ansprache zeigte sich der 24-jährige aggressiv, beleidigte die

Beamten und widersetzte sich den Aufforderungen. Zudem schlug er unvermittelt

einem Beamten ins Gesicht, woraufhin ihm nur unter Anwendung von Zwang und unter

Hinzuziehung weiterer Streifenbesatzungen die Handschließe angelegt werden

konnte. Aber selbst dann gelang es ihm immer noch einen Beamten in den Oberarm

zu beißen und einem weiteren einen Finger zu verdrehen. Insgesamt wurden bei der

Festnahme vier Beamte so schwer verletzt, dass sie anschließend nicht mehr

dienstfähig waren. Der 24-jährige wurde schließlich zum Polizeirevier Ladenburg

gebracht, wo ihm wegen des Verdachts der Drogenbeeinflussung eine Blutprobe

entnommen wurde. Im Anschluss wurde er in einer psychiatrischen Einrichtung

untergebracht. Das Polizeirevier Ladenburg ermittelt nun gegen den jungen Mann

wegen des tätlichen Angriffs, Widerstand und Beleidigung gegen Polizeibeamte.

Mauer: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt; Unfallaufnahme abgeschlossen; Zeugen gesucht; Pressemitteilung Nr. 2

Mauer – Nach erfolgter Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst ist die

Fahrbahn für beide Fahrtrichtungen wieder freigegeben. Durch den Aufprall auf

den vorausfahrenden Suzuki-Vitara zog sich der 42-jährige Fahrer eines

Yamaha-Leichtkraftrades schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zu.

An den beiden am Unfall beteiligten Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten,

entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 7.500 Euro. Zeugen, die den

Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst

Mannheim unter der Telefonnummer 0621 174-4222 oder 4220 in Verbindung zu

setzen.

Mauer: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt; Unfallaufnahme dauert noch an; Pressemitteilung Nr. 1

Mauer – Schwere Verletzungen zog sich am Samstagvormittag ein

Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B 45 bei Mauer zu. Nach ersten

Erkenntnissen war eine 51-jährige Autofahrerin kurz vor 11 Uhr auf der B 45 in

Richtung Bammental unterwegs, als sie ihr Fahrzeug, nach den derzeitigen

Erkenntnissen, noch vor einer Linkskurve und der Einmündung Sinsheimer Straße

auf gerader Strecke ohne ersichtlichen Grund stark abbremste. Der nachfolgende

Biker erkannte dies zu spät und fuhr auf. Nach seiner notärztlichen Behandlung

wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Die Unfallaufnahme

sowie die Unfallrekonstruktion durch die Unfallexperten der Verkehrspolizei

dauern derzeit noch an. Der Verkehr in Richtung Bammental wird an der

Unfallstelle vorbeigeleitet.

Hockenheim: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Hockenheim – Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am frühen

Freitagabend, vermutlich beim rückwärts Aus- oder Einparken einen BMW der 1er

Reihe, der zwischen 18.30-19.30 Uhr vor dem Anwesen Nr. 35 in der Hubertusstraße

geparkt war. Der Sachschaden beträgt mehr als 2.000.- Euro. Hinweise bitte an

das Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0.

Eschelbronn: Frau bei Unfall auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes schwer verletzt

Eschelbronn – Schwere Beckenverletzungen zog sich am Freitagnachmittag

eine 64-jährige Frau zu, die von einer Autofahrerin beim Rückwärtsfahren dem

Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße erfasst wurde.

Die 53-jährige VW-Fahrerin hatte gerade ihre Einkäufe beendet und wollte gegen

16 Uhr rückwärts aus dem Parkplatz herausfahren, als sie dabei die 64-Jährige

übersah, die gerade zu Fuß auf dem Weg zum Einkaufsmarkt war. Sie stieß die Dame

leicht an, worauf die 64-Jährige zu Boden stürzte. Mit einem Rettungswagen kam

die Verletzte in eine Klinik, wo sie stationär aufgenommen wurde. Am Fahrzeug

entstand kein Sachschaden.

Ketsch: Unfallflucht Dank mehrere Zeugen unmittelbar vor der Aufklärung; Ermittlungen gegen den 35-jährigen Fahrer eingeleitet

Ketsch – Dank mehrerer Zeugen steht ein Verkehrsunfall mit beträchtlichem

Schaden, der sich am Freitagabend ereignete und an dem vier Fahrzeuge beteiligt

waren, unmittelbar vor der Aufklärung.

Ein zunächst unbekannter Audi-Fahrer war gegen 21 Uhr in der Karlsruher Straße

unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen von seinem Weg abkam und

zunächst gegen einen geparkten 1er BMW stieß. Diesen schob er zudem noch auf

einen weiteren davor abgestellten 1-er BMW. Offenbar unbeeindruckt von dem

heftigen Crash setzte der Audi-Fahrer seine Fahrt fort und kollidierte wenige

Meter weiter abermals mit einem geparkten Audi, ehe er sich entschloss, trotzdem

weiterzufahren.

Zeugen hatten das Geschehen beobachtet und die Polizei verständigt. Ihre exakten

Beschreibungen des Unfallfahrzeuges und des männlichen Fahrers sowie die

übereinstimmenden Aussagen zum Kennzeichen des Autos, führten schließlich auf

die Spur des gesuchten Fahrzeuges.

Im Rahmen der Fahndung wurde das stark unfallbeschädigte Fahrzeug in der

Hebelstraße verlassen aufgefunden. Der Fahrer, der zwischenzeitlich namentlich

ermittelt ist, hatte das Weite gesucht. Nach ihm wird nach wie vor gefahndet.

Die Ermittlungen zu seinem Aufenthaltsort sind noch im Gange.

Alle Fahrzeuge wurden durch den Unfall stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird

auf rund 30.000.- Euro geschätzt.

Sinsheim-Hoffenheim: Verkehrsunfall alleinbeteiligt; Autofahrerin leicht verletzt; Fahrzeug Totalschaden

Sinsheim-Hoffenheim – Eine 54-jährige Autofahrerin wurde am

Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall nahe des Ortsteils Hoffenheim

verletzt. Ihr Fahrzeug wurde total beschädigt.

Die Frau war gegen 16.30 Uhr auf der L 612 von Hoffenheim in Richtung Horrenberg

unterwegs, als sie aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn

abkam, in den Grünstreifen geriet und gegenlenkte. Daraufhin schleuderte sie

zunächst nach links über die Straße und anschließend einen mehrere Meter tiefen

Abhang hinunter, worauf sie in einem abgeernteten Getreidefeld liegen blieb.

Die Frau, die zum Glück lediglich leichte Prellungen aufwies, verzichtete auf

eine ärztliche Versorgung vor Ort und kümmerte sich selbst um das Abschleppen

ihres Fahrzeuges. Der Schaden beläuft sich auf rund 6.000.- Euro.

Walldorf: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Walldorf – Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Freitag einen

silbernen Mercedes der A-Klasse, der zwischen 11 Uhr und 12.45 Uhr auf dem

Parkplatz des LIDL-Einkaufsmarktes in der Nußlocher Straße geparkt war. Der

Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehr als 2.000.- Euro. Hinweise

bitte an das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0.