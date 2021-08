Heidelberg-Ziegelhausen: Unfallflucht durch E-Scooter-Fahrer; Zeugen gesucht

Heidelberg-Ziegelhausen – Ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer

beschädigte am frühen Samstagmorgen im Stadtteil Ziegelhausen einen geparkten

BMW und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden von rund 2.000.- Euro

zu kümmern.

Wie ein Zeuge dem Polizeirevier HD-Nord mitteilte, war der E-Scooter-Fahrer kurz

nach 3.30 Uhr auf der Peterstaler Straße in Richtung Wilhelmsfeld unterwegs, als

er mit seinem Fahrzeug stürzte und gegen den geparkten BMW stieß. Offenbar war

der Fahrer nicht alleine, sondern hatte einen Mitfahrer dabei. Beide rappelten

sich nach dem Sturz offenbar auf und fuhren gemeinsam weiter. Der beschädigte

E-Scooter wurde wenig später verlassen im Sitzbuchweg aufgefunden und

sichergestellt. Die Ermittlungen zum Fahrer und seinem Mitfahrer laufen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier HD-Nord, Tel.: 0621/4569-0 in

Verbindung zu setzen.

Heidelberg: Fahrraddiebstähle dank Zeugen vereitelt; vorläufige Festnahme von vier Tatverdächtigen

Heidelberg – Vier junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren stehen im

dringenden Verdacht, am frühen Samstagmorgen, zwei Fahrräder gestohlen zu

stehlen.

Ein Zeuge hatte das Quartett kurz nach 4 Uhr dabei beobachtet, wie sie sich an

mehreren Fahrrädern an einem Fahrradständer nahe eines Einkaufsmarktes in der

Bahnhofstraße zu schaffen machten, anschließend flüchteten.

Die Fahndung nach den Männern hatte schnell Erfolg. Das Quartett, auf das die

Beschreibung exakt zutraf, wurde noch in der Bahnhofstraße, in der Nähe des

Bauhauses, angetroffen. Bei einer gleichzeitigen Überprüfung der Umgebung, wurde

am Fahrradständer ein aufgebrochenes Fahrradschloss, unweit davon ein am Boden

liegendes Fahrrad und rund 100 Meter weiter ein weiteres liegendes Fahrrad

aufgefunden.

Die jungen Männer gaben sich unwissend und wollten mit den Diebstählen nicht zu

tun haben. Drei von ihnen wurden nach den ersten polizeilichen Maßnahmen

-Personalienfeststellungen und Belehrungen- noch vor Ort entlassen.

Ein 19-Jähriger wurde gegenüber den Beamten frech, bedrohte sie und wurde

daraufhin vorläufig festgenommen. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung

wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihm, sowie seinen drei Freunden wurden

Platzverweise erteilt.

Die beiden Fahrräder, ein blaues Damenfahrrad der Marke „Prince“ und ein blaues

Mountainbike der Marke „Bulls“ wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zu den

noch unbekannten Eigentümern dauern an.

Heidelberg-Wieblingen: Exhibitionist an der Bushaltestelle; Zeugen gesucht

Heidelberg – Am helllichten Tag entblößte sich ein noch unbekannter Mann

an einer Bushaltestelle in der Mannheimer Straße gegenüber einer jungen Frau.

Die 25-Jährige wartete am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr an der Haltestelle

Bonhoefferstraße (Mannheimer Str. 45) auf den Bus, als der Mann mit seinem

Fahrrad angeradelt kam, am Straßenrand anhielt, sein Glied zum Vorschein brachte

und von ihr zu onanieren begann. Als die Frau den Mann unbeeindruckt

aufforderte, aufzuhören, radelte er in Richtung Innenstadt davon.

Er wird wie folgt beschrieben. Ca. 50 Jahre; ca. 175-180 cm; schlank, gebräunt,

kantiges Gesicht. Er war bekleidet mit einer schwarzen, kurzen Radlerhose,

dunklen Trekkingschuhen und trug einen dunklen Fahrradhelm.

Zeugen, die ebenfalls die Situation beobachteten und oder Hinweise zur Identität

des noch unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder beim Polizeirevier HD-Süd, Tel.:

06221/3418-0 zu melden.