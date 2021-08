Aggressive junge Männer

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) – Wegen Widerstands, Bedrohung,

Beleidigung und versuchter Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei

junge Männer. Den beiden amtsbekannten 19 und 20 Jahre alten Männern wird

vorgeworfen, in der Nacht zu Samstag in Katzweiler zunächst einen Mann bedroht

zu haben.

Als die verständigte Polizeistreife die beiden Tatverdächtigen kontrollieren

wollte, verhielten sie sich sofort extrem aggressiv und fingen an, die Beamten

zu beleidigen und bedrohen. Erst mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte

konnten die Männer schließlich gefesselt werden, wobei sie massiv Widerstand

leisteten und auch nach den Polizisten schlugen und traten.

Beide Männer waren alkoholisiert – laut Schnelltest hatten sie 1,59,

beziehungsweise 0,8 Promille. Auf beide kommen jetzt (weitere) Strafverfahren

zu. Das Haus des Jugendrechts übernimmt die weiteren Ermittlungen. |cri

Einbrecher treten Tür ein

Kaiserslautern – Zwei Wohnungseinbrüche sind der Polizei am Wochenende

gemeldet worden – einer auf dem Einsiedlerhof und einer in der Innenstadt.

Auf dem Einsiedlerhof verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu

einer Wohnung in der Weilerbacher Straße. Sie brachen die Tür auf und stahlen

aus den Räumen ein Fahrrad, eine Spielekonsole und ein Mobiltelefon. Außerdem

richteten die Eindringlinge Sachschaden an, indem sie das Antennenkabel des

Fernsehers durchtrennten. Festgestellt wurde der Einbruch am Freitagmorgen gegen

7 Uhr.

In der Innenstadt drangen Unbekannte in ein Appartement in der Luisenstraße ein.

Am späten Freitagabend stellte der Bewohner fest, dass seine Wohnungstür

eingetreten wurde. Ersten Überprüfungen zufolge nahmen die Täter aus der Wohnung

etwas Münzgeld sowie das Bedienteil einer Spielekonsole mit. Hinweise auf

mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen etwas aufgefallen ist,

werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 – 2620 Kontakt mit der Kripo

aufzunehmen. |cri

Autos mutwillig beschädigt

Kaiserslautern – Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht von Sonntag

auf Montag (8./9. August) in der Albrechtstraße etwas beobachtet haben. Hier

wurden zwei geparkte Fahrzeuge mutwillig beschädigt.

Zunächst meldete ein Zeuge der Polizei gegen 3.20 Uhr, dass unbekannte Täter ein

Baustellenschild auf einen VW geworfen haben, der ordnungsgemäß am Straßenrand

abgestellt war. Das Schild landete auf der Windschutzscheibe des Wagens und

versursachte einen Riss im Glas. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Am Montagvormittag meldete sich dann ein weiterer Anwohner der Albrechtstraße,

der ebenfalls eine Beschädigung an seinem Pkw feststellte. In diesem Fall

handelte es sich um einen Dacia Sandero, der in unmittelbarer Nähe zu dem VW auf

einem Parkplatz stand. Auch an diesem Fahrzeug wurde in der Nacht von Sonntag

auf Montag die Windschutzscheibe beschädigt. Dem Schadensbild nach zu urteilen,

wurde auch hier mit einem Gegenstand auf die Scheibe geschlagen.

Die Polizei geht deshalb in beiden Fällen von einer mutwilligen Sachbeschädigung

aus und bittet um Hinweise auf mögliche Täter unter Telefon 0631 / 369 – 2150.

|cri

Unfallflucht: Beifahrerin gibt sich als Fahrerin aus

Kaiserslautern – Zu einer kuriosen Unfallflucht ist es am

Sonntagnachmittag in der Merkurstraße gekommen. Eine 38-jährige Frau gab an,

dass sie mit ihrem Wagen in Fahrtrichtung Pariser Straße unterwegs war. Sie sei

über die Verkehrsinsel gefahren und in einen Zaun eines Anwesens geprallt.

Während der Unfallaufnahme meldete sich ein Zeuge, der den Unfall beobachtet

hatte. Er gab an, dass neben der Frau noch zwei Männer mit im Auto saßen und

einer der Männer gefahren sei und den Unfall verursacht habe. Mit dieser Aussage

konfrontiert gab die Frau den tatsächlichen Unfallhergang an. Der 48-jährige

Halter des Fahrzeugs hatte den Unfall, aufgrund einer Bewusstseinseintrübung,

verursacht. Nachdem sie abgesprochen hatten, dass die Frau sich als Fahrerin

ausgeben sollte, verließ er den Unfallort mit seinem Beifahrer fußläufig, ohne

sich um den Schaden zu kümmern. In der Zwischenzeit hatte sein Begleiter den

48-Jährigen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Dort trafen die Beamten ich

an. Er wurde als Beschuldigter belehrt. Sein Führerschein, der Fahrzeugschein,

sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen

dauern an. |elz

Heckscheibe zerstört

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) – Unbekannte Täter haben an einem VW

Touran die Heckscheibe beschädigt. Der Besitzer meldete die Sachbeschädigung

über die Onlinewache der Polizei.

Demnach ist die Scheibe komplett gerissen, weist aber deutlich mehrere

Bruchstellen auf. Geschätzte Schadenshöhe: etliche hundert Euro.

Tatort war die Lauerhöfer Straße. Hier stand der Wagen in einer Hofeinfahrt mit

dem Heck zur Straße.

Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, oder denen im Zusammenhang

mit der Sachbeschädigung sonst etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 mit der

Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

Ehrlicher Finder

Kaiserslautern – Als ehrlicher Finder hat sich ein Jugendlicher erwiesen.

Der 16-Jährige aus der Verbandsgemeinde Lambrecht brachte am Freitagvormittag

einen dreistelligen Bargeldbetrag zur Polizeidienststelle in der Gaustraße. Die

Scheine hatte er zuvor auf dem Gehweg in der Richard-Wagner-Straße gefunden. Wer

sie dort verloren hat, ist unklar… |cri

Hunde und Herrchen geraten aneinander

Mehlingen (Kreis Kaiserlautern) – Zwei Hundebesitzer und ihre Hunde sind

sich am Sonntagvormittag in der Mehlinger Heide in die Haare geraten. Die

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Einer der beiden Hundebesitzer meldete der Polizei am frühen Nachmittag, dass er

mit seinem Hund in der Heide spazieren war, als ihm gegen 11 Uhr der andere Mann

mit seinem Vierbeiner begegnete. Weil der andere Hund nicht angeleint war,

sprach der 61-Jährige den anderen Hundebesitzer an und forderte ihn auf, das

Tier an die Leine zu nehmen. Der Mann reagierte jedoch nicht.

Als sie auf gleicher Höhe waren, habe der Hund des Unbekannten den Hund des

61-Jährigen angegriffen. Der 61-Jährige ging dazwischen und versuchte, den

fremden Hund abzuwehren. Daraufhin sei er von dem anderen Hundebesitzer

attackiert und mehrfach getreten worden.

Der 61-Jährige meldete den Vorfall erst zwei Stunden später bei der Polizei, so

dass der andere Hundebesitzer nicht mehr ausfindig gemacht werden konnte. Von

ihm ist lediglich bekannt, dass er etwa 1,80 Meter groß ist, lange braune Haare

hat und eine weiß-grüne Sportjacke trug. Weitere Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 entgegen. |cri

Kinderspielzeug löst Einsatz aus

Kaiserslautern – Ein Kinderspielzeug hat am Sonntagvormittag einen Einsatz

von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Gegen 10 Uhr war bei der Rettungsleitstelle

die Meldung eingegangen, dass in einem Haus in der Stiftswaldstraße der

Rauchmelder Alarm schlage.

Wie die Einsatzkräfte vor Ort feststellten, war es jedoch nicht der Brandmelder,

der hier Alarmsignale gab, sondern ein Spielzeug-Feuerwehrauto mit eingebautem

Lautsprecher. Der schrille Ton des Spielgeräts war von Zeugen irrtümlich für das

Signal eines Rauchmelders gehalten worden… |cri

Polizei zieht betrunkene Radfahrerin aus dem Verkehr

Kaiserslautern – Am frühen Sonntagmorgen fiel einer Polizeistreife in der

Karl-Marx-Straße in Kaiserslautern eine Radfahrerin auf, welche deutliche

„Schlangenlinien“ fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei der

22-Jährigen ein Atemalkoholwert von 2,48 Promille festgestellt. Auf die

Radfahrerin kommt jetzt ein Strafverfahren zu. | FZ

Serie von PKW-Aufbrüchen

Rodenbach – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einer Serie

von PKW-Aufbrüchen. Hierbei wurden mindestens vier Fahrzeuge auf bislang

unbekannte Art und Weise geöffnet und Bargeld sowie ein Macbook entwendet.

Täterhinweise sind derzeit keine vorhanden.

Unfall mit zwei verletzten Motorradfahrern

Waldleiningen – Gestern Nachmittag, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich bei

Waldleiningen, an der Kreuzung B 48 / L 504, ein Zusammenstoß zwischen einem

19-jährigen Motorradfahrer, mit seinem 17-jährigen Sozius, und einem 50-jährigen

PKW-Fahrer. Der PKW-Fahrer übersah beim Überqueren der B 48 den kreuzenden

Motorradfahrer, wodurch der Motorradfahrer frontal mit dem PKW kollidierte und

stürzte. Der Motorradfahrer wurde mittels Rettungswagen und sein Sozius mittels

Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Glücklicherweise stellte sich

später heraus, dass Beide lediglich leicht verletzt waren. Der PKW-Fahrer blieb

unverletzt. Der Kreuzungsbereich war für ungefähr eineinhalb Stunden voll

gesperrt.

Tödlicher Verkehrsunfall

Kaiserslautern – Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am späten

Freitagabend in der Reichswaldstraße. Gegen 22:45 Uhr befuhr ein PKW-Fahrer die

Reichswaldstraße in Richtung Pariser Straße und kollidierte mit einem Fußgänger,

der in diesem Bereich vermutlich die Fahrbahn überqueren wollte. Durch den

Aufprall wurde dieser so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle

verstarb. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit an, wobei auch ein

Sachverständiger hinzugezogen wurde, um den genauen Unfallhergang zu

rekonstruieren. Während der Unfallaufnahme war die Reichswaldstraße für den

Einsatz der Rettungskräfte gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit

der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter 0631 369-2250 oder

pikaiserslautern2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.| PvD

Pokalspiel 1. FCK – Borussia Mönchengladbach

Kaiserslautern – Am Montag trifft der 1. FC Kaiserslautern in der ersten

Runde des DFB-Pokals auf die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Anpfiff im

Fritz-Walter-Stadion ist um 20.45 Uhr. Nach der aktuellen Pandemielage können

5.000 Zuschauer die Partie auf dem Betzenberg verfolgen. Die Tore des Stadions

öffnen um 18.45 Uhr.

Die Polizei empfiehlt Besuchern des Pokalspiels, die mit dem Pkw anreisen, den

Bereich um das Stadion zu meiden. Zurzeit verursacht eine Baustelle in der

Kantstraße erhebliche Beeinträchtigungen des An- und Abreiseverkehrs.

Eine weitere Baustelle auf der Bundesstraße 270 zwischen der Autobahnausfahrt

Kaiserslautern-West und dem Opelkreisel führt auch dort zu erheblichen

Verkehrsbehinderungen. Fußballfans, die über die Autobahn 6 anreisen, sollten

die Ausfahrten Einsiedlerhof, Kaiserslautern-Centrum oder Kaiserslautern-Ost

benutzen.

Der Park & Ride-Service wird aufgrund der niedrigen Zuschauerzahl ausnahmsweise

nicht angeboten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Stadtwerke Kaiserslautern

www.swk-kl.de oder direkt unter diesem Link: https://s.rlp.de/oTpBf |mhm

Berauscht auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern – Ein E-Scooter-Fahrer hat in der Nacht zu Freitag die

Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Die Beamten stoppten den

Roller gegen 0:55 Uhr in der Friedenstraße und unterzogen den Fahrer einer

Kontrolle. Dabei wurden bei dem 18-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten

festgestellt. Ein Test bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die

Stoffgruppe THC. Der junge Mann musste daraufhin den Roller stehen lassen und

für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Dass er relativ

beratungsresistent ist, zeigte der junge Mann circa zwei Stunden später, als er

von einer weiteren Streife erneut auf einem E-Scooter erwischt wurde. Der

18-Jährige muss jetzt mit mehreren Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss

rechnen. |elz

Unfallflucht – Polizei ermittelt

Kaiserslautern – Der Besitzer eines Peugeots parkte sein Auto am

Mittwochabend in der Emil-Caesar-Straße. Als er am Donnerstagmittag zu seinem

Pkw zurückkam, stellte er einen Schaden an der linken Fahrzeugfront fest. Ein

unbekannter Autofahrer hatte möglichweise beim Vorbeifahren den Wagen des

77-Jährigen touchiert und sich dann aus dem Staub gemacht. An dem Auto entstand

ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

|mhm

Trickdiebe sind erfolgreich

Kaiserslautern – Eine 62-Jährige wurde am Donnerstag Opfer von

Trickdieben. Die Frau war um 11.35 Uhr zum Einkaufen in einem Discounter in der

Mennonitenstraße. Ihre Tasche trug sie über der Schulter. Beim Bezahlen an der

Kasse stellte sie fest, dass Unbekannte den Verschluss ihrer Umhängetasche

geöffnet und den Geldbeutel entwendet hatten. Die Täter erbeuteten einen

dreistelligen Bargeldbetrag und verschiedene Bankkarten. Hinweise auf die Täter

liegen nicht vor.

Bereits eine Stunde vorher war eine 77-jährige Seniorin beim Einkaufen in der

Kurt-Schumacher-Straße Opfer von Taschendieben geworden. Die Frau hatte ihre

Handtasche an ihren Einkaufswagen gehängt. Die Täter entwendeten den Geldbeutel

mit Bargeld und verschiedenen Dokumenten. Die Geschädigte gibt bei der Polizei

an, dass zwei Frauen als Täterinnen infrage kommen. Die Jüngere sei etwa 30

Jahre alt, hatte blonde Harre und trug eine Jeansjacke. Die andere war etwa 45

Jahre alt und mit einem Jeansrock bekleidet.

Ein 88-Jähriger ist um 16 Uhr ebenfalls in einem Einkaufsmarkt in der

Augustastraße Taschendieben zum Opfer gefallen. Der Mann hatte seine Geldbörse

in der hinteren Hosentasche verstaut. An der Kasse bemerkte er, dass der

Geldbeutel gestohlen worden war. Neben Ausweisdokumenten erbeuteten die Täter

auch eine EC-Karte und Bargeld.

Eine ähnliche Erfahrung machte ein Mann in der Fackelstraße. Nachdem er einen

Kaffee gekauft hatte, verstaute er seine Geldbörse in der Bauchtasche seines

Kapuzenpullovers. Kurz vor dem Betreten eines weiteren Geschäfts stellt er fest,

dass sein Geldbeutel gestohlen worden war. Einen Verlust schließt das Opfer aus.

In diesem Fall entwendeten die Täter neben Bargeld und Bankkarten auch den

Personalausweis und andere Dokumente des Opfers. |mhm