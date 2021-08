Brand eines Einfamilienhauses

Am Sonntagabend geriet in Eisenberg ein Einfamilienhaus aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer breitete sich nahezu im gesamten Gebäudeinneren aus. Dadurch entstand ein Gebäudeschaden in derzeit noch unbekannter Höhe. Glücklicherweise wurde niemand der fünf Bewohner verletzt.

Die freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinden Eisenberg, Göllheim sowie Winnweiler waren mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt und verhinderten so eine weitere Ausbreitung des Feuers. Außerdem setzten sie auch eine Drohne ein.

Im Rahmen des Einsatzes musste die Hauptstraße in Eisenberg kurzzeitig gesperrt werden.

Verkehrsunfallflucht zwischen Dalberg und Wallhausen

Am 08.08.2021 gegen 19:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L239 zwischen Dalberg und Wallhausen. Hierbei geriet ein unbekannter PKW, welcher in Richtung Wallhausen fuhr, leicht auf die Gegenspur sodass es zu einer seitlichen Berührung mit einem entgegenkommenden blauen Mitsubishi, welcher von einem 36-jährigen Fahrer aus Spabrücken geführt wurde, kam. Dadurch touchierten sich die beiden linken Außenspiegel der beiden PKW. Der Fahrer des unbekannten PKWs setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Am Mitsubishi entstand Sachschaden, weshalb der Vorfall hiesiger Dienststelle gemeldet wurde. Ersten Ermittlungen zu Folge fuhr ein PKW hinter dem Beschuldigten, dessen Insassen hilfreiche Informationen zum Tatfahrzeug geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.

Verkehrsunfall durch Rotlichtverstoß – Zeugen gesucht!

Bad Kreuznach, Wilhelmstraße

Am 08.08.2021, gegen 14:55 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Ecke Wilhelmstraße/ Viktoriastraße. Hierbei befuhr ein 24-jähriger Kreuznacher Fahrer, eines weißen Mercedes-Benz AMG C63, die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Hochstraße. Gleichzeitig befuhr ein 32-jähriger Fahrer aus Wiesbaden, mit seinem grauen BMW 3er, die Viktoriastraße in Richtung Wilhelmstraße. Im Kreuzungsbereich Wilhelmstraße/ Viktoriastraße kam es dann zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 11500 Euro und der BMW musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde jedoch niemand. Beide Unfallbeteiligten gaben an, dass der jeweils andere über Rot gefahren sein muss. Daher werden potenzielle Zeugen gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.

Verkehrsschild vorsätzlich beschädigt

Waldböckelheim

In der Nacht vom 07.08. auf den 08.08.2021 wurde in Waldböckelheim, in der Bockenauer Straße (Einmündung zur Hauptstraße) ein Verkehrsschild (Vorfahrt gewähren/Zeichen 205) beschädigt. Unbekannte Täter schnitten offenbar den Halterungspfosten des Verkehrschildes mittels eines Winkelschleifers durch und trugen das Schild im Anschluss einige Meter weiter, bis in die Straße „Kirchberg“. Durch die Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300EUR.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeiinspektion Bad Kreuznach jederzeit entgegen.

Fahren ohne Führerschein und unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 06.08.2021 gegen 22:00 Uhr wird die Streife in der Rüdesheimer Straße in Bad Kreuznach auf einen entgegenkommenden Opel Meriva aufmerksam und entschließt sich diesen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Bei der folgenden Kontrolle stellt sich heraus, dass die 45-jährige Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da der durchgeführte Drogenschnelltest positiv auf Amphetamin reagiert, wird die 45-Jährige zur Dienststelle verbracht und ihr eine Blutprobe entnommen.

Es werden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.