Die Feuerwehr Mainz unterstützt Waldbrandkräfte aus NRW

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Feuerwehrleitstelle Mainz von der zuständigen Leitstelle der Feuerwehr Bann über den Waldbrandeinsatz von Feuerwehren aus NRW unterrichtet und um logistische Unterstützung gebeten.

Knapp 60 Einsatzkräfte aus NRW waren mit einem Konvoi aus 19 Fahrzeugen auf dem Weg nach Griechenland, um den Kampf gegen die verheerenden Flammen in Griechenland zu unterstützen. Hierzu sollte der Verband auch noch Material aus dem Zentrum für Auslandslogistik des THW in Mainz erhalten. Damit nun der Konvoi möglichst ungestört und ohne Umwege zu seinem weit entfernten Einsatzort fahren konnte, hat die Berufsfeuerwehr Mainz am gestrigen Sonntag die entsprechende Ladung in Mainz beim THW mit einem Logistik-Fahrzeug der Feuerwehr abgeholt und zu einem vereinbarten Treffpunkt bei Bruchsal gefahren und dort an die Kräfte aus NRW übergeben.

Die Feuerwehr Mainz wünscht den Einsatzkräften aus NRW eine weiterhin gute Fahrt und für ihren Einsatz in Griechenland viel Erfolg!

Mainz – Altstadt – Tätergruppe greift zwei Männer an

Mainz – Bereits am frühen Morgen des 18.07.2021 wurden zwei 25 bzw.

28-jährige Männer durch eine bislang unbekannte Personengruppe in der

Holzhofstraße angegriffen.

Die vier Täter schlugen und traten hierbei mehrfach auf die Geschädigten ein,

bevor sie in Richtung Dagobertstraße flüchteten.

Die Täter trugen zum Tatzeitpunkt weiße Shirts bzw. Pullover. Zwei der Täter

hatten schwarze, Einer blonde Haare. Ein Tatverdächtiger wird als muskulös

beschrieben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall bzw. den Tätern machen kann –

insbesondere wo sich die Täter zuvor oder anschließend aufgehalten haben – wird

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110

in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – Bleichenviertel – Pkw nimmt Bus die Vorfahrt –

Fahrgast verletzt

Mainz – Am Freitagnachmittag wurde der 40-jährige Fahrgast eines Busses

der Linie … leicht verletzt. Nachdem ein PKW Fahrer zunächst die

„Kaiser-Friedrich-Straße“ in Richtung „Große Bleiche“ befuhr und schließlich in

den Einmündungsbereich einbog, missachtete er hierbei gegen 15:15 Uhr die

Vorfahrt des bevorrechtigten Linienbusses.

Der Busfahrer konnte durch starkes Abbremsen zwar einen Zusammenstoß mit dem Pkw

verhindern, doch wurde durch den Bremsvorgang ein 40-jähriger Fahrgast gegen ein

Geländer im Bus geschleudert und hierdurch leicht verletzt.

Der PKW Fahrer setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten fort. Bei Pkw dürfte es sich

um einen roten Mercedes Vito mit Frankfurter Kennzeichen gehandelt haben.

Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der

Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail

unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – Altstadt – Beleidigung und Körperverletzung am

Fischtorplatz

Mainz – Unbekannte Täter griffen am Freitagabend unvermittelt einen

20-jährigen Autofahrer an, als dieser seinen PKW am Rheinufer parkte.

Der junge Mann stieg gegen 20:55 Uhr aus seinem PKW aus, als er von drei Männern

angesprochen und zunächst beleidigt wurde. Im Anschluss hielt einer der Täter

den Geschädigten fest, während ihm die anderen Beiden in den Bauch traten.

Als der Geschädigte um Hilfe rief, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten in

Richtung Theodor-Heuß-Brücke.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Ca. 20 Jahre alt, 170 – 175 cm groß,

dunkle Haare. Alle Drei sprachen deutsch mit starkem Akzent. Zum Tatzeitpunkt

führten die Täter Bierdosen mit sich. Einer der Täter trug einen weißen

Kapuzenpulli und sehr kurz rasierte Haare.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – Hartenberg-Münchfeld – Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz – Während sich die Hausbewohner im Urlaub befanden, brachen

unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Fritz-Kohl-Straße ein.

Zwischen Sonntag, den 01.08.2021 und Samstag, den 07.08.2021 drangen die bislang

unbekannten Täter über ein Kellerfenster in das Wohnhaus ein. Anschließend

durchwühlten sie sämtliche Räume und entwendeten schließlich Bargeld sowie

diverse Wertgegenstände.

Nach der Tat flüchteten die Täter unerkannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Budenheim – Trickdiebstahl zum Nachteil eines Seniors

Budenheim – Unbekannte Täter bestahlen am vergangenen Freitag einen

88-jährigen Mann, nachdem sie zunächst ihre Handwerkerdienste in dessen Haus

anboten.

Der alleinlebende Geschädigte öffnete den späteren Tätern gegen 15:00 Uhr

zunächst arglos die Tür, als diese ihm anboten, Arbeiten in Haus und Hof

verrichten zu können.

Als der Senior nicht auf das Angebot einging, begaben sich beide Täter in das

Haus in der Heidesheimer Straße in Budenheim und hielten sich sowohl in Küche

und Wohnzimmer auf.

Nachdem die Täter das Haus schließlich verließen, stellte der 88-Jährige fest,

dass Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich fehlt.

Die beiden männlichen Täter dürften zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein

und einen gebräunten Teint aufgewiesen haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Mainz – Mombach – Raubüberfall auf Taxifahrer

Mainz – Ein unbekannter Täter hat am Freitagnacht einen Taxifahrer in den

Kleingartenanlagen zwischen Mombach und Budenheim überfallen.

Nachdem der Fahrgast am Freitag, den 06.08.2021 kurz vor Mitternacht in das Taxi

am Mainzer Hauptbahnhof einstieg, ließ er sich zunächst in die

Kleingartenanlagen fahren. Dort angekommen bedrohte er den 38-jährigen

Taxifahrer und entwendete die Taxikasse sowie die private Geldbörse des

Geschädigten.

Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 25 Jahre, 175 – 180 cm groß,

normale Statur. Er trug eine schwarze Kappe sowie einen dunklen Hoodie mit

hellem Muster im Schulterbereich und wies ein gepflegtes Erscheinungsbild auf.

Er sprach Mainzer Mundart und hatte einen gebräunten Teint.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Ferienreisekontrollen – Polizei zieht positive Bilanz

Rheinhessen – Erneut hat die Verkehrsdirektion Wörrstadt am vergangenen

Wochenende den Ferienreiseverkehr auf den rheinhessischen Autobahnen

kontrolliert. Im Fokus standen die Gewichte von Wohnmobilen und

Wohnwagengespannen. Häufig verfügen die komfortablen Freizeitfahrzeuge nur über

geringe Zuladungsreserven, die für das mitgeführte Gepäck bis hin zu E-Bikes und

Motorrollern bei weitem nicht ausreichen.

Zwar mussten von insgesamt 40 kontrollierten Fahrzeugen 21 beanstandet werden,

jedoch ließ sich in den meisten Fällen mit einfachem Mitteln wie z.B. durch

Ablassen von mitgeführtem Frischwasser das Gewicht ausreichend verringern. Die

meisten Urlauber hatten sich vor Fahrtantritt informiert und kannten die

Gewichte ihrer rollenden Ferienhäuser.

Nur vier Bußgeldverfahren waren daher das erfreuliche Gesamtergebnis. Die

Insassen eines Wohnmobils aus Nordrhein-Westfalen mussten sich um ein

alternatives Fahrzeug für ihren zu schweren Anhänger mit einem Pkw darauf

bemühen und eine Familie aus Bayern knapp 600 Kilogramm Gepäck ausladen, um

weiter fahren zu können.

„Fund“ einer Warnbarke

Mainz, Mühldreieck

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen ca. 01:00 Uhr wurde eine Streife der Polizei Mainz-Lerchenberg an der Haltestelle „Mühldreieck“ in Mainz-Hechtsheim auf eine männliche Person aufmerksam, welche eine Warnbarke tragend aus der Straßenbahn aus- und in einen Linienbus einstieg. Der 18-Jährige aus Zornheim wurde einer Kontrolle unterzogen. Zur Herkunft der Warnbarke teilte er mit, diese in der Mainzer Altstadt gefunden zu haben und ins Fundbüro Nieder-Olm bringen zu wollen. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,63 Promille AAK. Gegen den jungen Mann wurde eine Anzeige wegen Verdacht des Diebstahles gefertigt.

Angetrunkener e-Scooter Fahrer

MMainz, Albert-Schweitzer-Straße – Am frühen Sonntagmorgen, gegen ca.

04:48 Uhr, fiel einer Zivilstreife der Polizei Mainz-Lerchenberg in der

Albert-Schweitzer-Straße in Mainz ein E-Scooter-Fahrer auf, der über eine

Strecke von etwa 300m Schlangenlinien auf der Fahrbahn fuhr. Der Fahrer wurde

einer Verkehrskontrolle unterzogen, bei dem 19-jährigen Mainzer wurde eine

Atemalkoholkonzentration von 0,82 Promille AAK festgestellt. Aufgrund des

gemessenen Wertes und der deutlichen Fahrunsicherheit wurde dem Mann eine

Blutprobe entnommen und sein KFZ-Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun

für eine Verkehrsstraftat verantworten./V.H

Unfallflucht

Oppenheim, Sant Ambrogio-Ring

Am Freitag Nachmittag, 06.08.21 gegen 14:00 Uhr stößt die 84-jährige Fahrzeugführerin aus Nierstein beim Einsteigen ihre Fahrertür gegen das Fahrzeug, welches neben ihrem geparkt ist. Die Beifahrerin des beschädigten Fahrzeuges spricht die Verursacherin daraufhin an und die 84-jährige stößt mit der Tür nochmals gegen das geparkte Fahrzeug, streitet alles ab und fährt einfach weg. Das Kennzeichen der Verursacherin ist bekannt und sie muss nun mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen. Der Gesamtschaden, Kratzer und eine kleine Delle am geparkten Fahrzeug, beläuft sich auf ca. 300,- Euro.

Kellerbrand Herterstraße

Bingen

Bingen, 08.08., 14:50 Uhr. Es wurde ein Kellerbrand in der Herterstraße gemeldet. Vor Ort stellte die Feuerwehr einen leicht verrauchten Keller in dem Wohngebäude fest sowie als Ursache hierfür ein verschmortes Ladekabel. Es entstand keinerlei Schaden.

Wagen beschädigt und entfernt

Bingen

Im Zeitraum vom Donnerstag 10:00 Uhr bis Freitag 15:10 Uhr kam es im Bereich des Rheinkai zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte in Höhe des Anwesens Nr. 15 ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bingen unter 06721-9050 zu melden.

Diebstähle aus PKW

Niederheimbach

Im Zeitraum vom Freitag Nachmittag bis Samstag Morgen wurden im Bereich der Hinterbach in Niederheimbach durch bisher unbekannte Täter mehrere Wagen geöffnet und durchsucht. Es wurden lediglich Dinge von geringem Wert entwendet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, den Schließzustand der Fahrzeugs insbesondere nach einer Verriegelung mittels Fernbedienung genau zu überprüfen.

Hinweise zu diesem Fall nimmt die Polizei Bingen unter der Telefonnummer 06721/905-0 entgegen.

Einbruch im Park am Mäuseturm

Bingen

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bisher unbekannte Täter zum wiederholten Male einen Kiosk im Bereich der Skaterbahn auf. Es wurde ein geringer Geldbetrag sowie mehrere Getränke entwendet.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Bingen unter der Telefonnummer 06721/905-0 entgegen.

Fahrten unter Alkoholeinfluss

Bingen

Am frühen Samstag Morgen gegen 01:05 Uhr stoppte die Polizei Bingen einen 20-jährigen Fahrzeugführer in Höhe der Martinstraße. Bei dem Fahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,82 Promille, weshalb die Weiterfahrt untersagt wurde. Dem 20-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er hat mit einer empfindlichen Geldbuße zu rechnen.

Am Morgen des Sonntags gegen 01:23 Uhr wurde durch Beamte der Polizei 18-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Während der Kontrolle gab der junge Mann an, daß er Wein getrunken habe. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,37 Promille. Da sich der junge Mann noch in der Probezeit befindet und zudem das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Auch dieser Fahrermuß mit einer empfindlichen Geldbuße rechnen.

Unter Alkoholeinfluss gegen eine Mauer gefahren

Sprendlingen

Am Freitag Abend gegen 23:35 Uhr befuhr eine 28-jährige Sprendlingerin die Hofstraße um in die Wassergasse abzubiegen. Vermutlich aufgrund der Alkoholisierung fuhr sie jedoch mit ihrem Fahrzeug geradeaus gegen eine Grundstücksmauer, die hierdurch beschädigt wurde. Durch den Unfall wurde die junge Frau leicht verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1.08 Promille. Die Dame erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht –

Bingen

Am Donnerstag, den 05.08.2021 gegen 16.00 Uhr kam es in Bingen im Bachweg, Höhe Anwesen Nr. 2 zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach soll ein PKW-Fahrer einen VW Bus beim Vorbeifahren gestreift und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. An der Unfallstelle herrschte zu diesem Zeitpunkt eine Engstelle durch den genannten Transporter und einem Paketzusteller-Fahrzeug.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bingen unter 06721-9050 zu melden.