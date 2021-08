Worms – Anrufe durch falsche Bankmitarbeiter – Achtung

Betrug!

Worms – Die Polizei Worms warnt aktuell vor Anrufen von falschen

Bankmitarbeitern. Zuletzt kam es im Dienstgebiet der Polizeidirektion Worms &

Mainz vermehrt zu entsprechenden betrügerischen Anrufen. Der vermeintliche

Bankmitarbeiter teilt den Opfern dabei mit, dass es ungewöhnliche Abbuchungen

auf einem oder mehreren Konten der Geschädigten gegeben hätte. Wenn die

Geschädigten daraufhin angeben die Überweisungen nicht autorisiert zu haben,

fordert der vermeintliche Mitarbeiter das Online-Banking-Passwort des

Geschädigten, um die Transaktion wieder Rückgängig zu machen. Weiterhin sollen

die Geschädigten mehrere TAN-Nummern generieren und dem Anrufer mitteilen. Da

der angebliche Bankangestellte in einigen Fällen sogar den Benutzernamen der

Geschädigten zu wissen scheint und die Anrufe scheinbar von der reellen

Rufnummer der entsprechenden Bank kommen, schöpfen diese keinen Verdacht. Es

handelt sich hierbei um sog. „Call-ID-Spoofing“, wodurch die eigentliche

Rufnummer durch eine vom Täter festgelegte beliebige Nummer ersetzt und dem

Opfer angezeigt wird. Durch die dadurch getätigten Abbuchungen kam es bereits zu

Schäden im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei warnt ausdrücklich vor der

telefonischen Weitergabe von Passwörtern, PIN und TAN! Es handelt sich in diesen

Fällen um Betrug!

Worms-Rheindürkheim – PKW prallt gegen Baustellenfahrzeug

(FOTO)

Worms – Heute Morgen prallte ein 85-jähriger Autofahrer Höhe

Worms-Rheindürkheim in ein Fahrzeug, welches im Baustellenbereich abgestellt

war. Hierdurch kam es am Vormittag zu Verkehrsbehinderungen. Kurz nach 08:00 Uhr

war der Rentner mit seinem PKW auf der B9 aus Richtung Worms in Richtung Mainz

unterwegs. Vor der Kreuzung Osthofener Straße war auf der mittleren Fahrspur ein

Baustellenfahrzeug abgestellt und mit Warnbaken abgesichert. Der Wormser wollte

den Bereich auf der rechten Fahrspur passieren, als ihm nach eigenen Angaben

plötzlich „schwarz vor Augen“ wurde. Hierdurch verlor er die Kontrolle über sein

Fahrzeug, kam nach links von der Fahrspur ab und prallte gegen das geparkte

Fahrzeug. Der Autofahrer wurde zur weiteren Untersuchung stationär im Klinikum

Worms aufgenommen. Beide Fahrzeuge waren infolge das Aufpralls nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 12.000

Euro beziffert.

Streit auf Parkplatz eskaliert

Alzey

Am frühen Samstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums im Alzeyer Galgenwiesenweg zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Ursächlich war nach bisherigen Erkenntnissen ein Parkvorgang, bei dem ein 58jähriger italienischer Staatsangehöriger von dem Tatverdächtigen, einem 52jährigen Albiger mit dem Fahrzeug behindert und blockiert wurde. Anschließend wurde der Anzeigeerstatter von dem Täter in unflätiger Weise und auch ausländerfeindlich beleidigt. Im Verlauf des sich anschließenden Wortwechsels wurde der Täter dann auch noch handgreiflich und packte den Geschädigten am Arm und am Hals, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Erst durch das Eingreifen eines Dritten konnten die Parteien schließlich getrennt und der Streit beendet werden. Der Geschädigte erstattete im Anschluss Strafanzeige bei der Polizei in Alzey.

Scheibe an PKW eingeschlagen

Alzey

Durch einen Passanten wurde am frühen Samstagmorgen der Polizei in Alzey mitgeteilt, dass in der Alzeyer Antoniterstraße ein PKW mit eingeschlagener Scheibe steht. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass noch unbekannte Täter an einem älteren Mercedes die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen hatten. Dazu benutzten sie offenbar eine Weinflasche, denn die Reste der Flasche fanden sich direkt an dem beschädigten Fahrzeug. Nach Auskunft des verständigten Fahrzeughalters wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet. Die Polizei stellte die Reste der Weinflasche zur weiteren kriminaltechnischen Untersuchung sicher und bittet mögliche Zeugen darum, mögliche Hinweise auf den oder die Täter bei der PI Alzey zu melden.

Öl in Gulli gekippt

Dittelsheim-Heßloch

Ein aufmerksamer Anwohner teilte der PI Alzey am Samstagmorgen mit, dass in der Bismarckstraße in Dittelsheim-Heßloch offenbar Öl in einen Einlaufschacht am Fahrbahnrand geschüttet wurde. Die dorthin entsandte Streife konnte dies dann auch bestätigen. Durch die ebenfalls alarmierte freiwillige Feuerwehr von Dittelsheim-Heßloch wurden unverzüglich Maßnahmen eingeleitet, um möglichst viel der geschätzt 2 Liter Mineralöl zu binden und aufzunehmen. Auch der Betreiber der Kläranlage, an die der Straßeneinlauf angeschlossen ist, wurde über die illegale Öleinleitung unterrichtet. Gegen den noch unbekannten Verursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei in Alzey bittet mögliche Zeugen der illegalen Ölentsorgung, sich unter 06731/911-2500 zu melden.

Tageswohnungseinbruch – Täterin flüchtig

Worms

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Nordendstraße stellte am gestrigen Donnerstag, gegen 12:00 Uhr fest, dass die Wohnungsabschlusstür der Nachbarwohnung offenstand. Da ihm dieser Umstand verdächtig vorkam, begab er sich in die Wohnung, um nach dem Rechten zu sehen. Dort traf er auf eine ihm unbekannte Frau. Als er diese ansprach, flüchtete sie aus der Wohnung und verschwand über das Treppenhaus. Der Zeuge verständigte daraufhin die Wohnungseigentümerin, die bei ihrer Rückkehr feststellte, dass die unbekannte Täterin Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet hatte. Wie die spätere Spurensuche ergab, wurde die Tür vermutlich von der Unbekannten aufgehebelt. Die flüchtige Frau wird als Südländerin, etwa 25-28 Jahre alt, schlank, schwarzhaarig und etwa 163cm groß beschrieben. Sie trug bei Tatausführung ein rosafarbenes Top, hellblaue Jeans und führte eine braune Umhängetasche mit. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.