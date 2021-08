Für manche ist es ein religiöser Feiertag, für andere einfach nur Vatertag.

In Deutschland fällt er zusammen mit Christi Himmelfahrt auf den 39. Tag nach Ostersonntag. Das üblicherweise ein Donnerstag im Mai. In zahlreichen Ländern der Erde, darunter auch in den USA, wird der Vatertag am 3. Sonntag im Juni begangen. Wir zeigen, wie in Deutschland Vatertag gefeiert wird und was es Interessantes zu wissen gibt.

Woher kommt der Vatertag?

Erstmal offiziell gefeiert wurde Vatertag in den USA im Jahr 1910. Der spezielle Tag wurde als Antwort auf den Muttertag eingeführt, um eben auch die Väter zu ehren. Es ist nicht bekannt, wie es kam, dass der Vatertag in Deutschland mit Christi Himmelfahrt zusammenfällt. Es mag am schönen Wetter liegen oder daran, dass es ein gesetzlicher Feiertag ist und die Herren der Schöpfung sich freinehmen konnten. Erstmals inoffiziell gefeiert wurde in den 1930er Jahren.

Herrentag oder Männertag

Vatertag ist oft auch als Herren- oder Männertag bekannt, besonders in Nord- und Ostdeutschland. Schließlich ist nicht jeder Mann ein Vater, gefeiert werden soll aber trotzdem. Ein üblicher Brauch ist es für viele, den Tag im Grünen mit reichlich Bier zu feiern. Dazu wird ein Bollerwagen mit Bier, Schnaps und anderen alkoholischen Getränken bepackt und man zieht mit den Kumpels über Wanderwege oder um die Häuser.

Im starken Gegensatz zum Muttertag verbringen viele Väter den Tag nicht mit den Kindern, sondern eher mit Freunden.

Familienausflug

Es muss nicht immer ein Wagen mit Bier sein, sondern es geht auch ruhiger zu. Nicht jeder Vater betrinkt sich unbedingt, sondern oft ist es auch einfach ein Familientag. Ausflüge in die Natur oder Freizeitparks mit der Familie stehen ebenfalls hoch im Kurs. Ist das nicht möglich, wird auch einfach zu Hause gegrillt. Dank des meist schönen Wetters ist das eine entspannte und leckere Möglichkeit, den Tag zu begehen.

Schlechtwetter Varianten

Nicht immer spielt das Wetter zum Vatertag mit, aber es gibt genug Alternativen. Ist ein Wanderausflug nicht möglich, bleiben viele Herren daheim oder treffen sich in der örtlichen Kneipe oder bei den Kumpels, je nachdem bei wem es sich besser feiern lässt.

Anstatt nur zu trinken stehen dann Spiele auf dem Plan. Seien es Video-Games über Spielkonsolen wie Playstation oder Xbox, Brett- und Trinkspiele oder Online Games wie Poker, Slots und andere Tischspiele. Derartige Casino-Spiele sind beispielsweise über diese Seite in Hülle und Fülle zu finden und bieten Spiel, Spaß und Spannung auch an jedem anderen Tag im Jahr.

Unfälle vermeiden

Ein Problem, das mit dem Konsum großer Mengen von Alkohol zum Vatertag einhergeht, sind Unfälle. Die häufen sich statistisch gesehen an diesem Donnerstag besonders. So sehr, dass bereits die Politik aufmerksam geworden ist und eine neue Feierkultur zum Vatertag gefordert hat. Bislang ohne Erfolg, der Tag bleibt in den Händen der Männer mit Bollerwagen und reichlich Bier.

Dass Alkohol zu mehr Unfällen führt, liegt auf der Hand. Wer unter dem Einfluss steht, ist risikofreudiger, weniger achtsam und hat eine längere Reaktionszeit. Unter keinen Umständen sollte man daher ins Auto steigen, wenn man getrunken hat. Aber auch beim Wandern passieren Unfälle. Besonders häufig sind Verletzung, schließlich überschätzt man sich oft und unterschätzt andere Gefahren. Ein verstauchter Knöchel gehört da sicherlich noch zu den milderen Fällen.

Wie sich zeigt, wird der Vatertag in Deutschland auf recht unterschiedliche Weise begannen. Das mag mit den unklaren Anfängen des Feiertags zusammenhängen, sodass sich keine wirklich einheitliche Tradition überall entwickeln konnte, abgesehen vom Biertrinken. Da die Tradition noch keine hundert Jahre hierzulande alt ist, können sich die Gebräuche in den nächsten Jahrzehnten natürlich deutlich ändern. Ob die Politik irgendwann Erfolg hat und es zu weniger Alkoholkonsum und Unfällen kommt, wird sich zeigen.