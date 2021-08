Wetter-Warzenbach (ots) – Nicht ganz eindeutig stellt sich die Situation dar, die Polizeibeamte am Freitag gegen 16 Uhr an einem Bienenstock in der Forsthausstraße vorfanden. Mehrere Bienenstöcke befinden sich dort nebeneinander in einem Holzschuppen auf einem Gartengrundstück. Der Verantwortliche hatte die Polizei informiert, da an einem der Bienenstöcke Brandspuren vorhanden waren.

Diese waren zwei Tage zuvor am Mittwoch gegen 12 Uhr noch nicht zu sehen. Allem Anschein nach brannte der Bienenstock samt den darin lebenden Bienen innerlich.

Das Übergreifen des Feuers auf daneben stehende Bienenstöcke verhinderte jemand durch Löschen des Brandes. Dennoch entstand ein Schaden von etwa 150 Euro.

Die Polizei in Marburg, Tel. 06421/ 406-0, bittet um Hinweise.

