Radarsäule zerstört, Runkel-Ennerich, Limburger Straße, Samstag, 07.08.2021, 08:00 Uhr

(fh)Mutmaßlich in der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Runkel-Ennerich in der Limburger Straße zu einer Sachbeschädigung, bei der unbekannte Vandalen eine Radarsäule erheblich beschädigten. Am Samstagmorgen wurden die Beschädigungen an der Außenseite der Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung festgestellt, bei der die Polizei aktuell von Schlägen mit einem spitzen Gegenstand ausgeht. Die Säule verzeichnet einen massiven Sachschaden der auf etwa 10.000 Euro beziffert wird.

Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Zwei Fahrzeuge enden im Graben, Limburg-Weilburg, Mengerskirchen, Landesstraße 3281, Samstag, 07.08.2021, 20:45 Uhr

(fh)Am Samstagabend ereignete sich auf der L3281 bei Mengerskrichen ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine Beteiligte verletzte und zwei Fahrzeuge im Graben landeten. Gegen 20:45 Uhr befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Mercedes die Landesstraße aus Richtung Mengerskirchen in Richtung Winkels. Aus der entgegengesetzten Richtung näherte sich eine 44-Jährige mit ihrem Opel. Ersten Ermittlungen zufolge überfuhr die junge Fahrerin des Mercedes in einer Kurve die rechte Bankette der Fahrbahn, verlor daraufhin die Kontrolle über ihren Pkw und stieß mit dem entgegenkommenden Opel zusammen. Der Zusammenprall führte dazu, dass sich beide Fahrzeuge drehten und jeweils in einen Straßengraben geschleudert wurden. Die 44-jährige Fahrerin verletzte sich beim Unfall leicht und suchte im Anschluss eigenständig ein Krankenhaus auf. Die Fahrerin des Mercedes blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten im weiteren Verlauf abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich

Schlägerei am Bahnhof

Zeit: Sonntag, 08.08.2021, 03.00 Uhr

Ort: Limburg, Bahnhofstraße

In der Nacht zum Sonntag kam es im Bereich des Bahnhofs Limburg zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Diese ging dann in eine körperliche Auseinandersetzung über, bei der ein 21 – jähriger aus Bad Schwalbach ein Bierglas gegen den Kopf geworfen bekam. Bei Eintreffen der Polizei hatten sich die meisten Beteiligten bereits entfernt. Lediglich der Geschädigte der gefährlichen Körperverletzung erstattete Anzeige. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Raubüberfall auf dem Kornmarkt

Zeit: Sonntag, 08.08.2021, 02.42 Uhr

Ort: Limburg, Kornmarkt

Ebenfalls in der Nacht zum Sonntag kam es auf dem Kornmarkt zu einem Raubüberfall. Dabei wurde einer 32 – jährigen aus Elz die Geldbörse geraubt. Sie wurde durch 5 Personen zu Boden gestoßen und auf dem Boden liegend getreten. Dann wurde ihre Geldbörse weggenommen. Darin befanden sich ein nicht unerheblicher Geldbetrag sowie Ausweisdokumente. Die Täter flüchteten nach der Tat in Richtung Diezer Straße. Die Geschädigte erlitt durch den Raubüberfall diverse Prellungen sowie eine Verletzung am Auge. Die Täter konnten wie folgt, nur vage, beschrieben werden: – Vermutlich 5 männliche Personen – 20 – 30 Jahre alt – 170 – 180 cm groß – Südländisches Erscheinungsbild Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Limburg (06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Wildgewordene Frau schlägt Polizeibeamten

Zeit: Samstag, 07.08.2021, 20.37 Uhr

Ort: Limburg, Diezer Straße

Durch einen Zeugen wurde die Polizeistation Limburg zu einer randalierenden Frau geschickt. Diese sollte angeblich ein Kind schlagen. Der Zeuge konnte das Kind vor der Frau schützen. Am Einsatzort angekommen wurden die Polizeibeamten dann von der stark betrunkenen 34 – jährigen aus Limburg tätlich angegriffen. Sie wurde sodann festgenommen und im Gewahrsam der Polizeistation Limburg ausgenüchtert. Gegen Sie wurde eine Anzeige wegen des tätlichen Angriffs auf die Polizeibeamten erstattet.

E – Bike am Bahnhof Niederselters gestohlen

Zeit: Nacht von Freitag, 06.08.21 – Samstag, 07.08.21 Ort: Selters – Niederselters, Fahrradunterstellplatz am Bahnhof

Durch einen unbekannten Täter wurde das silberfarbene E – Bike der Marke „Bulls“ vom Fahrradständer am Bahnhof gestohlen. Der 30 – jährige Eigentümer aus Bad Camberg hatte sein E – Bike im Wert von 3000.- EUR mit dem Vorderrad am Radständer mittels einer Kette gesichert. Als er dann am Samstagmorgen zu seinem Fahrrad zurückkam, musste er den Diebstahl feststellen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Limburg (06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Tatort: 65589 Hadamar, Gymnasiumstraße Tatzeit: Do., 05.08.21, 21:30 Uhr Ein Poller des Parkplatzes beim Gericht wurde beim Rangieren eines Pritschenwagens beschädigt (Schaden ca. 300 Euro), welcher anschließend von der Unfallstelle flüchtete. Zwei Zeugen konnten aber das Kennzeichen des Unfallverursachers mitteilen, die Ermittlungen dauern noch an.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Tatort: L 3347 Gem. Limburg-Staffel Tatzeit: Fr., 06.08.21, 11:40 Uhr Ein Ford Fiesta und ein Sattelzug befuhren in dieser Reihenfolge die Landesstraße 3347 von Görgeshausen in Fahrtrichtung Staffel. Verkehrsbedingt musste der Ford Fiesta anhalten, der Fahrer des Sattelzuges reagierte zu spät und fuhr diesem auf. Die Fahrerin des Ford erlitt leichte Verletzungen, die Heckpartie wurde eingedrückt. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt etwa 8000 Euro.

Sachbeschädigung

Tatort: 65549 Limburg, Westerwaldstraße Tatzeit: Fr., 06.08.21, 19:25 Uhr Durch einen 68-jährigen Tatverdächtigen wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes die Fahrertür eines BMW zerkratzt, weshalb gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1200 Euro geschätzt.

Sachbeschädigung

Tatort: 65556 Limburg-Staffel, Lahnstraße Tatzeit: zw. Do. 05.08.21, 20:00 Uhr und Fr., 06.08.21, 21:00 Uhr Ein Holzpfeiler eines Gartenzaunes wurde angekokelt, der Schaden dürfte geschätzt bei etwa 200 Euro liegen. Die Ermittlungen zum einem möglichen Tatverdächtigen dauern noch an. Die Ermittlungen zu möglichen Tätern dauern noch an. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Straftaten

Sachbeschädigung an Pkw, Zeugen gesucht

Tatort: Seedammweg, 61352 Bad Homburg

Tatzeit: Samstag 07.08.2021

Ein 60 Jahre alter Mann aus Oberursel parkte seinen roten VW Polo im Parkhaus Seedammbad in Bad Homburg. Gegen 23:00 Uhr wurde er von einem Kollegen darauf aufmerksam gemacht, dass sein Pkw mit einer weißen Substanz beschmiert sei. Bei der Nachschau traute er seinen Augen kaum und konnte festgestellen, dass der Pkw von Unbekannten mit einer Masse aus Eiern, Mehl und Wasser beschmiert wurde. Weiterhin wurde der Tankdeckel abgetreten und die Mehlmasse wurde in den Tank gefüllt. Hinweise zum Täter bitte an die Polizeistation Bad Homburg unter 06172-1200

Verkehrsunfälle

Unfallort: Hardtwaldallee, 61381 Friedrichsdorf Unfallzeit: Freitag 06.08.2021, 15:30 Uhr

Ein 76 Jahre alter Mann aus Friedrichsdorf kollidierte beim Ausparken mit seinem Mercedes mit einer Grundstücksmauer. Vor Schreck verwechselte er das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr vorwärts über einen Grünstreifen gegen die Bordsteinkante. Dort prallte er ab und fuhr weiter gegen eine Straßenlaterne. An der Laterne kam der Pkw zum Stehen. Es entstand Sachschaden an der Grundstücksmauer, der Laterne und dem Pkw. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000,- EUR.

Unfallort: L 3057, Bad Homburg

Unfallzeit: Freitag 06.08.2021, 12:00 Uhr

Auf der L 3057 zwischen Friedrichsdorf und Nieder-Eschbach kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr. Eine 28-Jährige Frankfurterin fuhr mit ihrem weißen Peugeot von Friedrichsdorf in Richtung Nieder-Eschbach. Ihr kam ein Pkw auf ihrer Fahrspur entgegen und touchierte den Peugeot. Der vordere linke Kotflügel wurde dabei zerkratzt und eingedellt, der Außenspiegel fiel ab. Der Schaden beläuft sich auf ca. 600,00 EUR. Die unfallverursachende Person entfernte sich von der Unfallstelle ohne ihren Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Homburg unter 06172-1200.

Unfallort: In den Dorngärten, 61381 Friedrichsdorf Unfallzeit: Donnerstag, 05.08.2021 17:30 Uhr bis Freitag 06.08.2021, 18:00 Uhr

Eine 52 Jahre alte Bad Homburgerin parkte ihren grauen Audi A 6 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Straße In den Dorngärten in Bad Homburg in Fahrtrichtung Herrenhofstraße. Eine unbekannte Person touchierte vermutlich im Vorbeifahren mit ihrem Pkw den geparkten Pkw und verursachte Sachschaden an dem Audi, dieser beläuft sich auf ca. 500,00 EUR. Gibt es Zeugen zum Verkehrsunfall? Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Homburg unter 06172-1200.

Polizeistation Königstein

Verkehrsunfall mit Sachschaden

61462 Königstein im Taunus, Altenhainer Straße/Wiesbadener Straße Freitag, den 06.08.2021, 14:10 Uhr

Ein 44-jähriger und ein 36-jähriger PKW-Fahrer befuhren hintereinander die Altenhainer Straße in Fahrtrichtung Wiesbadener Straße. An der Einmündung der Altenhainer Straße und der Wiesbadener Straße musste der 44-jährige VW-Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der 36-jährige Seat-Fahrer zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Sachschaden: ca. 6000 Euro

Versuchter Einbruchsdiebstahl

61462 Königstein im Taunus, Friedrich-Bender-Straße Donnerstag, den 05.08.2021, 10:00 Uhr bis Freitag, den 06.08.2021, 10:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter versuchten mittels eines unbekannten Hebelwerkzeuges ein Fenster eines Einfamilienhauses zu öffnen. Der Versuch misslang und die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Sachschaden: ca. 200 Euro

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte der Polizeidirektion Hochtaunus – RKI, K 21/22 (Tel.: 06172-120-0) melden.