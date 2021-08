Taxifahrer setzt Räuber fest,

Kelkheim (Taunus), Münster, Lorsbacher Straße, Samstag, 07.08.2021, 02:15 Uhr

(jn)In der Nacht zum Samstag kam es in Kelkheim zu einem Raubüberfall auf einen Taxifahrer, welchem es gelang, den stark alkoholisierten Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzusetzen. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass der 19-jährige Heranwachsende aus Hofheim im Verlauf einer Taxifahrt eine Gaspistole hervorgeholt und auf seinen Fahrer gerichtet haben soll. In diesem Zusammenhang forderte der Tatverdächtige das Bargeld des 53-jährigen Taxifahrers, welcher daraufhin im Bereich der Lorsbacher Straße im Ortsteil Münster ausstieg und den augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehenden Mann in dem Taxi einschloss. Hinzugezogene Polizeibeamte konnten den 19-Jährigen festnehmen und zwecks weiterer Maßnahmen zur Kelkheimer Wache verbringen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,7 Promille, zudem reagierte ein Drogenvortest positiv. Nach einer Blutentnahme und der Einleitung entsprechender Ermittlungsverfahren wurde der Delinquent wieder auf freien Fuß gesetzt.

Zwei Verletzte bei wechselseitiger Auseinandersetzung, Flörsheim am Main, Wicker, Taunusstraße, Samstag, 07.08.2021, 00:20 Uhr

(jn)Im Flörsheimer Ortsteil Wicker kam es in der Nacht zum Samstag zu einer wechselseitigen Körperverletzung, bei der zwei 22 und 28 Jahre alte Männer verletzt wurden. Gegen 00:20 Uhr war es an einem Weinstand in der Taunusstraße zu einem verbalen Disput zwischen den zwei in Flörsheim und Hochheim wohnhaften Männern gekommen, der letztendlich in eine Schlägerei der beiden mündete. In dem Zusammenhang wurde auch ein gläserner Gegenstand eingesetzt, der zu Schnittverletzungen führte. Sowohl der 22-jährige als auch der 28-jährige Mann müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Die zwei alkoholisierten Beteiligten mussten zwecks medizinischer Versorgung in Krankenhäuser verbracht werden.

Polizeieinsatz führt zu Ermittlungsverfahren, Kriftel, Frankfurter Straße, Freitag, 06.08.2021, 23:00 Uhr

(jn)Am Freitagabend kam es in Kriftel zu einem größeren Polizeieinsatz, in dessen Folge Ermittlungsverfahren wegen eines illegalen Glücksspieles eingeleitet wurden. Nach entsprechenden vorausgegangenen Ermittlungen wurde ein in der Frankfurter Straße gelegenes Lokal gegen 23:00 Uhr von Polizeibeamten der Hessischen Polizei betreten und durchsucht. Dabei wurden mehrere Tatverdächtige für weitere Maßnahmen zur Polizeistation in Hofheim verbracht, da sie im Verdacht standen, einem illegalen Glücksspiel nachgegangen zu sein. Betäubungsmittel wurden in diesem Zusammenhang nicht aufgefunden. Alle Beteiligten wurden noch in derselben Nacht wieder auf freien Fuß gesetzt.

Junger Mann mit Reizstoff besprüht,

Hofheim am Taunus, Burgstraße, Freitag, 06.08.2021, 23:17 Uhr

(jn)Ein 21-jähriger Eppsteiner ist am Freitagabend in einem Hofheimer Café von einem unbekannten Täter mit einem Reizstoff angegriffen worden. Den Angaben des Geschädigten zufolge, saß dieser um 23:17 Uhr mit Freunden im Außenbereich eines in der Burgstraße gelegenen Cafés, als zwei ihnen unbekannte Männer sich auf E-Rollern näherten. Einer soll die Gruppe um den Geschädigten zunächst verbal provoziert und auf die Aufforderung hin, sich zu entfernen ein Reizstoffsprühgerät hervorgeholt haben. Dieses soll er in der Folge zielgerichtet auf den Eppsteiner gesprüht und sich im Anschluss gemeinsam mit seinem Begleiter vom Tatort entfernt haben. Der Täter sei ca. 22 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schmal gewesen. Zudem hatte er dunkle, nach hinten gegelte Haare, die möglicherweise zu einem Zopf gebunden waren.

Hinweise erbittet die Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Frontalzusammenstoß auf der Landstraße, Hattersheim am Main, Landesstraße 3006, Sonntag, 08.08.2021, 18:20 Uhr

(jn)Bei einem Frontalzusammenstoß sind am Sonntagabend bei Hattersheim zwei Verkehrsteilnehmer schwer verletzt worden. Wie Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, waren ein 29-jähriger Opel-Fahrer aus Raunheim und ein 46-jähriger Hyundai-Fahrer aus Rüsselsheim um 18:20 Uhr in entgegengesetzten Richtungen auf der L 3006 zwischen Eddersheim und Flörsheim unterwegs, als es aus bislang unbekannten Gründen zu einer Kollision der zwei Pkw kam. Beide Männer mussten zur weiteren Behandlung mit schwereren Verletzungen in Krankenhäusern aufgenommen werden. An den zwei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 16.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

Eigentumsdelikte

Einbruch in Einfamilienhaus: Hofheim a.T., Rheingaustraße / Nachtigallenweg

Mögliche Tatzeit: Donnerstag, 06.08.21, 17:00 Uhr bis Freitag, 07.08.21, 01:00 Uhr

Unbekannte Täter betraten das Grundstück des Einfamilienhauses und gelangten durch eine geöffnete Tür in die Räumlichkeiten der 91-jährigen Geschädigten. Die weitere und genauere Tatbegehungsweise bleibt derzeit dennoch unklar. Allerdings konnten die Täter hochwertigen Schmuck in Form Ringen und Goldketten entwenden. Zeugen werden gebeten Hinweise der Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der Rufnummer 06192 – 2079 -0 zu geben.

2 Versuchter Einbruch in Fahrradgeschäft: Hochheim a.M., Massenheimer Straße

Mögliche Tatzeit: Samstag, 07.08.2021, gegen 04:00 Uhr

Wegen verdächtiger Geräusche inmitten der Nacht, welche von einem Fahrradgeschäft ausgingen, suchte ein Zeuge den entsprechenden Haupteingang auf. Dort konnte er zwei Personen feststellen, welche versuchten die Eingangstür aufzuhebeln. Bei Erblicken des Zeugens flüchteten die beiden Täter über die Frankfurter Straße in Richtung der Mainzer Straße. Trotz einer intensiven Fahndung konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden, weswegen Zeugen gebeten werden Hinweise der Regionalen Kriminalinspektion unter der Rufnummer 06192 – 2079 – 0 zu geben.

Folgende Personenbeschreibung zu den beiden Tätern ist derzeit bekannt:

Männlich; ca. 170 cm groß; schmale Statur Schwarz Bekleidung, u.a. schwarzer Kapuzenpulli

3 Einbruch in Container: Flörsheim a.M., Kapellenstraße / Jahnstraße

Mögliche Tatzeit: Donnerstag, 05.08.21, 20:30 Uhr bis Freitag, 06.08.21, 05:50 Uhr

In der Nachtzeit von Donnerstag auf Freitag drangen unbekannte Täter in einen Container der Stadthalle in Flörsheim am Main ein. Mittels eines Eisennagels müssen die unbekannten Täter die Fensterscheibe des Containers eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft haben. Im Anschluss entwendeten die Täter zahlreiche Packungen mit FFP2-Masken. Im Rahmen der Spurensuche konnte festgestellt werden, dass der genannte Eisennagel am Tatort zurückgelassen wurde. Dieser wurde als möglicher Spurenträger sichergestellt. Hiesige Regionale Kriminalinspektion hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Erkenntnisse unter der Rufnummer 06192 – 2079 – 0 entgegen.

Sachbeschädigungen

1 Fensterscheibe eingeschlagen: Eschborn, Odenwaldstraße

Mögliche Tatzeit: Mittwoch, 04.08.21, 13:00 Uhr bis Freitag, 06.08.21, 16:30 Uhr

Durch bislang unbekannte Täter wurde die Fensterscheibe der Beifahrertür eines weißen Ford Fiestas eingeschlagen. Der PKW befand sich dabei auf einer Parkfläche der Odenwaldstraße ordnungsgemäß abgestellt. Durch die Tat, zu welcher nach aktuellem Stand keine genaueren Erkenntnisse vorliegen, entstand ein polizeilich geschätzter Sachschaden in Höhe von 200-Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn übernimmt die weiteren Ermittlungen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06196 – 9695 – 0 entgegengenommen.

Verkehrsdelikte

1 Verkehrsunfallflucht: Hofheim a.T., Hattersheimer Straße

Mögliche Tatzeit: Montag, 02.08.21, 20:00 Uhr bis Freitag, 06.08.21, 13:30 Uhr

Ein grauer Opel Astra befand sich für einige Zeit auf einer Parkfläche entlang der Hattersheimer Straße abgestellt. Als der Fahrzeugführer zu seinem PKW zurückkehrte, musste er feststellen, dass die linke Fahrzeugseite verkratzt und beschädigt wurde. Ein Verkehrsunfallverursacher ist bisher nicht bekannt, sodass Zeugen gebeten werden sachdienliche Hinweise dem Regionalen Verkehrsdienst unter der Rufnummer 06190 – 9360 – 0 zu geben.

2 Fahrt unter Drogeneinfluss: Kelkheim, B455

Tatzeit: Freitag, 06.08.21, 11:30 Uhr

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines VW Transporters wurden die Beamten auf eine mögliche fahreinschränkende Beeinflussung des 29-jährigen Fahrers aufmerksam. Neben den körperlichen Auffälligkeiten zeigte ein durchgeführter Schnelltest eine Beeinflussung von Kokain und Cannabisprodukten auf. Aus diesem Grund wurde der Fahrer zwecks Durchführung einer Blutentnahme auf eine nahegelegene Dienststelle verbracht.