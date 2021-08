Exhibitionist aufgetreten,

Wiesbaden, Bleichstraße, Sonntag, 08.08.2021, 14:15 Uhr

(jn)Polizisten des 1. Polizeireviers haben am Sonntag einen 60-jährigen Mann

festgenommen, der im Verdacht steht, sich zuvor exhibitionistisch in der

Wiesbadener Innenstadt gezeigt zu haben. Um 14:15 Uhr hatte eine 17-jährige

Wiesbadenerin den älteren Mann an einer Bushaltestelle in der Bleichstraße

gesehen, als sich dieser in schamverletzender Art und Weise zeigte. Als er der

Aufforderung der Geschädigten, seinen Intimbereich nicht in der Öffentlichkeit

zur Schau zu stellen, nicht nachkam, erstattete die Geschädigte Anzeige auf dem 1. Polizeirevier. Daraufhin wurden Beamte in den Tatortbereich entsandt, wo sie

den Mann aufgrund der abgegebenen Personenbeschreibung identifizieren und

festnehmen konnten. Da ein Atemalkoholtest bei ihm einen Wert von knapp zwei

Promille ergab, wurde er zwecks Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Ihn

erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen.

Caddy aufgebrochen, Werkzeug gestohlen, Wiesbaden,

Charlotte-Posenenske-Straße, Sonntag, 08.08.2021, 22:00 Uhr bis Montag,

09.08.2021, 00:49 Uhr

(jn)Unbekannte haben in der ersten Hälfte der vergangenen Nacht einen VW Caddy

gewaltsam geöffnet und Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Den

Angaben des Geschädigten folgend, schlugen der oder die Täter zwischen 22:00 Uhr

und 00:49 Uhr die Heckscheibe des in der Charlotte-Posenenske-Straße geparkten

Wagens ein und entwendeten aus dem Fahrzeug eine Bohrmaschine, einen

Winkelschleifer und weitere Gegenstände. Von den Tätern, die auch einen

Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro hinterließen, fehlt bislang jede

Spur.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 /

345 – 0 entgegen.

Handwerkerfahrzeug aufgebrochen,

Wiesbaden, Mz-Kastel, Müfflingstraße, 06.08.2021, 17.00 Uhr bis 07.08.2021,

08.00 Uhr

(pa)In Kastel kam es von Freitag auf Samstag zu einem Diebstahl mehrerer

Werkzeuge aus dem Fahrzeug einer Baufirma. Der Kastenwagen stand zwischen dem

späten Freitagnachmittag und Samstagmorgen in der Müfflingstraße, als Unbekannte

eine Scheibe an der Hecktür des Fahrzeugs einschlugen, um sich Zugang in den

Laderaum des Fiats zu verschaffen. Aus diesem entwendeten die Täter drei

Abbruchhämmer der Marken „Bosch“ und „Hilti“ im Wert von mehreren Hundert Euro.

Die Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers bittet Zeuginnen und Zeugen, sich

unter der Rufnummer (0611) 345 – 2540 zu melden.

Pedelec aus Keller gestohlen,

Wiesbaden, Herschelstraße, Samstag, 07.08.2021, 23:00 Uhr bis Sonntag,

08.08.2021, 08:00 Uhr

(jn)Ein hochwertiges Pedelec im Wert von knapp 6.000 Euro haben Fahrraddiebe in

der Nacht zum Sonntag aus einem Wiesbadener Keller gestohlen. Ermittlungen am

Tatort zufolge betraten die Täter den Keller des Mehrfamilienhauses in der

Herschelstraße über ein geöffnetes Garagentor. Dort hebelten die Unbekannten

dann das Schloss eines Kellerraumes auf, in welchem das Zweirad des Geschädigten

abgestellt war. Mit der Beute – einem orange-/grünfarbenem Pedelec von Scot, Typ

Genius eRide 900 – flüchteten die Langfinger unerkannt.

Hinweise zu der Tat oder dem Rad nimmt die Ermittlungsgruppe des 4.

Polizeireviers unter der Rufnummer 0611 / 345 – 2440 entgegen.

Glaseingangstür mit Pflasterstein beschädigt, Wiesbaden, Breckenheim,

Wallauer Hohl, Samstag, 07.08.2021, 14:00 Uhr bis Sonntag, 08.08.2021, 09:30 Uhr

(jn)Im Wiesbadener Stadtteil Breckenheim haben unbekannte Täter am Wochenende

die Glaseingangstür einer Poststelle mit einem Pflasterstein beschädigt. Im

Tatzeitraum zwischen Samstagnachmittag, 14:00 Uhr und Sonntagmorgen, 09:30 Uhr

schlugen oder warfen die Unbekannten mehrfach mit dem Stein gegen die Tür und

verursachten einen Schaden in Höhe von schätzungsweise 3.000 Euro. Ob es den

Unbekannten lediglich um das Abladen überschüssiger Energie ging oder ob es sich

bei dem Vorfall um einen versuchten Einbruch handelt, ist bisher unklar.

Hinweise erbittet das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 /

345 2440.

Opel Astra mutwillig beschädigt,

Wiesbaden, Hauberrisserstraße, Sonntag, 08.08.2021, 20:00 Uhr bis 20:15 Uhr

(jn)Innerhalb einer Viertelstunde ist am Sonntagabend ein Opel augenscheinlich

vorsätzlich beschädigt worden, wobei ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro entstanden ist. Der silberfarbene Astra parkte zwischen 20:00 Uhr und

20:15 Uhr in der Hauberrisserstraße, als die zum Bürgersteig gerichtete

Beifahrerseite im Bereich des hinteren Kotflügels beschädigt wurde.

Sachdienliche Hinweise werden vom 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der

Telefonnummer 0611 / 345 – 2140 entgegengenommen.

Reifen zerstochen,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Kiedricher Straße / Marcobrunnerstraße, 06.08.2021

auf 07.08.2021

(pa)Am Freitag oder Samstag zerstachen Unbekannte im Rheingauviertel mehrere

Pkw-Reifen. Wie am Samstagnachmittag festgestellt wurde, hatte jemand an

insgesamt fünf verschiedenen Fahrzeugen jeweils einen Reifen zerstochen. Vier

der Fahrzeuge waren zur Tatzeit in der Kiedricher Straße, ein weiteres in der

Marcobrunnerstraße abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf einige Hundert

Euro. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers unter der

Telefonnummer (0611) 345 – 2340 entgegen.

Zwei Verletzte bei Zusammenstoß an Kreuzung, Wiesbaden, Frauenlobstraße /

Alexandrastraße, 06.08.2021, gg. 16.40 Uhr

(pa)Zwei Verletzte sowie ein Sachschaden von schätzungsweise 13.000 Euro sind

die Bilanz eines Verkehrsunfalls zwischen zwei Pkw, der sich am Freitagabend in

der Frauenlobstraße ereignete. Gegen 16.40 Uhr befuhr ein 49-jähriger Raunheimer

mit seinem Renault die Alexandrastraße aus Richtung Mosbacher Straße in

Fahrtrichtung Frauenlobstraße. Als er nach links in diese abbog, übersah der

Renault-Fahrer einen von rechts kommenden Opel, gefahren von einer 46-jährigen

Wiesbadenerin. Die vorfahrtsberechtigte Opel-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß

mit dem Renault nicht mehr verhindern. Bei der Kollision wurden sie und ihr im

Fahrzeug befindliches 11-jähriges Kind leicht verletzt.

Verkehrsunfall am Freitagmorgen – Zeugen gesucht, Rheinstraße / Bahnhofsstraße, Freitag, 06.08.2021, 10:00 Uhr

Wiesbaden (ots) – (mv)Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagvormittag,

gegen 09:30 Uhr in der Rheinstraße / Bahnhofstraße zwischen einem Pkw und einem

Radfahrer ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Ein Pkw der Marke BMW stieß im

Kreuzungsbereich der Rheinstraße / Bahnhofstraße mit einen ca. 8-10-jährigen

Jungen, der mit einem weißen Mountainbike unterwegs war, zusammen. Der BMW fuhr

auf der Rheinstraße aus Richtung Ringkirche kommend. Der junge Radfahrer befuhr

die Bahnhofstraße in Richtung Hauptbahnhof. Bei dem Zusammenstoß kam der Junge

zu Fall. Nachdem der 52-jährige Fahrer sich nach dem Zustand des Jungen

erkundigt hatte, ging er zu seinem Pkw zurück, um ihn von der Fahrbahn zu

fahren. Diese Zeit nutzte der Junge und fuhr mit seinem Rad in unbekannte

Richtung davon. Der Junge soll 8-10 Jahre alt sein, soll kurze blonde Haare und

blaue Augen haben, und hatte zum Unfallzeitpunkt eine Bermudahose und ein weißes

T-Shirt an. Unterwegs war er war mit einem weißen Mountainbike. Die Polizei

sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zu dem Jungen

geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345 2140 mit

dem 1. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Mit Pfefferspray besprüht,

Wiesbaden, Paulinenstraße, Bereich Warmer Damm, Samstag, 07.08.2021, 01:32 Uhr

(mv)In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein junger Mann aus einer Gruppe

von vier Personen heraus mit Pfefferspray besprüht. Dieser musste verletzt in

ein Krankenhaus verbracht werden.

Der 22-Jährige Geschädigte konnte lediglich angeben, dass er im Bereich des

Warmen Dammes aus einer Gruppe von 4 ihm unbekannten Männern heraus angegriffen

und ihm Pfefferspray in das Gesicht gesprüht wurde. Eine Beschreibung konnte der

Geschädigte nicht angeben. Deswegen bittet das 1. Polizeirevier Zeugen, die den

Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer (0611) 345 2140 zu melden.

Schlägerei,

Wiesbaden-Mitte, Wagemannstraße, Samstag, 07.08.2021, 03:35 Uhr

(mv)Im Bereich eines Kiosks in der Wagemannstraße, kam es in der Nacht von

Freitag auf Samstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei

Gruppen.

Eine Gruppe aus vermutlich fünf Personen flüchtet anschließend in Richtung

Schwalbacher Straße, die andere Gruppe, bestehend aus drei Geschädigten,

flüchtet Richtung Goldgasse, wo sie von der Polizei angetroffen wurde. Die drei

Geschädigten im Alten von 22 – 25 Jahren, gaben gegenüber der Polizei an, dass

es zu Streit im Bereich eines Kiosks kam. Dann wurden sie aus der 5-köpfigen

Gruppe heraus geschlagen. Zwei der Geschädigten hatten leichte Verletzungen im

Gesicht. Einer der Täter wurde als auffallend groß, ca. 2m, südländisches

Aussehen, bekleidet mit einem grauen T-Shirt beschrieben. Ein weiterer Täter

soll eine dickliche Gestalt und einen Schnauzbart haben. Das 1. Revier hat die

Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611)

345 2140 zu melden.

Geschlagen und getreten,

Wiesbaden-Mitte, Langgasse / Alfons-Paquet-Straße, Samstag, 07.08.2021, 03:36

Uhr

(mv)Ein 24-Jähriger Wiesbadener wurde am Samstagmorgen, gegen 03.36 Uhr, in der

Langgasse / Alfons-Paquet-Straße von einer Gruppe junger Männer angerempelt,

geschlagen und auf dem Boden liegend getreten.

Er erlitt hierbei Verletzungen im Bereich des Mundes. Ein zu Hilfe eilender

20-Jähriger wurde ebenfalls von Mitgliedern der Gruppe in das Gesicht

geschlagen. Die unbekannten Täter rannten anschließend in Richtung

Schützenhofstraße und weiter in Richtung Coulinstraße davon. Die 5 – 7

unbekannten Täter werden alle als 18 – 25 Jahre alt, alle dunkel gekleidet,

einige davon Bartträger, beschrieben. Die beiden Haupttäter konnten genauer

beschrieben werden. Der Täter, der den 24-Jährigen am Boden liegend in das

Gesicht trat, wird weiter als ca. 1,85 m groß, breite Statur, Kinnbart,

Mittelscheitel und langes Haupthaar zum Zopf gebunden, südländisches

Erscheinungsbild beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine graue Jogginghose, ein

schwarzes Tanktop und mehrere auffällige Armbänder am Handgelenk. Der zweite

Haupttäter wird ebenfalls mit 1,85 m, dickliche Figur mit schwarzen,

zurückgegelten Haare beschrieben. Hinweisgeber werden gebeten, sich beim 1.

Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345 2140 oder jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Mit Messer bedroht,

Wiesbaden, Marktstraße, Samstag, 07.08.2021, 04:10 Uhr

(mv)In den frühen Morgenstunden des Samstags, 07.08.2021, kam es zwischen zwei

männlichen Personen in der Marktstraße zu einem verbalen Streit, in dessen

Verlauf einer der beiden ein Messer zog.

Der Geschädigte rannte davon, der Beschuldigte verfolgte ihn. Der 21-jährige

Geschädigte rannte auf eine Polizeistreife zu, die in dem Bereich unterwegs war.

Die Beamten konnten den Beschuldigten stoppen und entwaffnen. Der 27-Jährige

Täter wurde festgenommen und auf das 1. Polizeirevier verbracht. Da er unter dem

Einfluss von Alkohol stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt.

Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher

Körperverletzung und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Streit um Maske eskaliert,

Wiesbaden, Mitte, Schwalbacher Straße, Samstag, 07.08.2021, 18:37 Uhr

(cp)Bei einem Streit wegen einer Mund-Nasen-Bedeckung wurde am Samstagabend in

Wiesbaden ein 56-Jähriger von einem jungen Mann beleidigt und mit Bier

überschüttet. Als der Täter den Mann auch noch schlagen wollte, griff ein

couragierter Zeuge ein. Der Täter flüchtete, konnte durch die Polizei aber kurze

Zeit später festgenommen werden.

Der 56-Jährige saß gegen 18:40 Uhr an einer Bushaltestelle in der Schwalbacher

Straße, als der mutmaßliche Täter, ein 35-jähriger Mann aus Wiesbaden und seine

Begleiterin neben ihm Platz nahmen. Der Geschädigte bat die Frau darum, eine

Maske aufzusetzen, woraufhin der 35-Jährige Begleiter begann ihn zu beleidigen

und ihn dann noch mit Bier überschüttete. Als der aggressive Mann dann auch noch

zum Schlag ausholte, griff ein Passant ein, erfasste den Schlagarm und unterband

damit den Schlag. Der Täter ging daraufhin wortlos mit seiner Begleiterin weg,

konnte aber kurz danach im Rahmen der Fahndung durch die Polizei festgenommen

werden. Der couragierte Zeuge war leider nicht mehr vor Ort und ist bisher

unbekannt. Er und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 0611 / 345-2140 beim 1. Polizeirevier zu melden.

Mann auf dem Schlossplatz geschlagen, Wiesbaden, Mitte, Schlossplatz,

Samstag., 07.08.2021

(cp)Ein 22-jähriger Mann aus Niedersachsen wurde Samstagnacht auf dem

Schlossplatz niedergeschlagen. Der mutmaßliche Täter, ein gleichaltriger Mann

aus Wiesbaden wurde festgenommen.

Der Mann aus Osterode war gegen 23:45 Uhr zusammen mit vier Freunden zu Fuß auf

dem Schlossplatz unterwegs, wo sie auf eine ebenfalls fünfköpfige Gruppe trafen.

Die beiden Gruppen gerieten in Streit, woraufhin ein Gerangel entstand. Der

22-jährige ging dabei zu Boden und der mutmaßliche Täter soll dann noch mehrfach

auf das am Boden liegende Opfer eingeschlagen haben, wobei die Begleiter des

Aggressors den Geschädigten festgehalten hätten. Im Anschluss flüchteten der

Schläger und seine Begleiter. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen

konnte die Polizei kurze Zeit später einen 22-jährigen Tatverdächtigen

festnehmen.

Junger Mann in Fußgängerzone verletzt – Zeugenaufruf, Wiesbaden, Kirchgasse,

Sonntag, 08.08.2021, 03:38 Uhr

(schü)In den frühen Morgenstunden des Sonntags meldete ein 27-Jähriger aus

Selters, dass sein Freund in der Kirchgasse von einem Unbekannten geschlagen

worden sein soll und jetzt stark bluten würde.

Von den entsandten Polizeibeamten konnten der Zeuge und sein verletzter Freund,

ein 25-jähriger Wiesbadener, schnell aufgefunden werden. Der 25-Jährige hatte

sich tatsächlich massive Gesichtsverletzungen zugezogen und blutete stark, wobei

der genaue Ablauf des Geschehens bisher nicht feststeht. Nach Angaben des Zeugen

seien er und der Verletzte gemeinsam in der Fußgängerzone unterwegs gewesen, als

sie auf einen Mann trafen, der den Geschädigten angepöbelt habe. Plötzlich sei

sein Freund zu Boden gegangen. Warum dies geschah, konnte der Zeuge nicht

mitteilen. Auch der Geschädigte selbst konnte keinerlei Hinweise zum Ablauf der

Geschehnisse machen. Hinsichtlich der Person, auf die die beiden in der

Kirchgasse trafen, konnte der Zeuge lediglich angeben, dass sie männlich, 20 bis

30 Jahre alt und circa 1, 80 m groß gewesen sei. Der Mann hätte kurze rote oder

blonde Haare gehabt und sei mit einem neongelben Pulli bekleidet gewesen. Der

Geschädigte musste auf Grund seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein

Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden, wo eine stationäre Aufnahme erfolgte.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich

unter (0611) 345 2140 zu melden.

Frau sexuell belästigt

Wiesbaden, Warmer Damm, Sonntag, 08.08.2021, 00:56 Uhr

(schü)Polizeibeamte, die im Rahmen des Konzeptes „Sicheres Wiesbaden“ im Einsatz

waren, konnten in der Nacht von Samstag auf Montag beobachten, wie ein

22-Jähriger einer jungen Wiesbadenerin im Vorbeigehen an die Brust fasste.

Die Beamten befanden sich zu Fuß im Bereich des Warmen Damms, als sie die

beschriebene Tat beobachteten. Der Täter wurde von den Beamten angehalten und

die Personalien festgestellt. Im Anschluss wurde ihm ein Platzverweis erteilt,

welchem er auch nachkam. Als Folge seiner Tat muss er sich im nunmehr

eingeleiteten Strafverfahren verantworten.

Berauscht auf Roller unterwegs,

Wiesbaden, Bahnhofstraße, Samstag, 07.08.2021, 03:16 Uhr

(mv)Am Samstagmorgen fiel einer Funkstreife ein E-Scooter in der Bahnhofstraße

auf, da auf diesem zwei Personen fuhren. Gleichzeitig fuhr dieser in

Schlangenlinien quer über die gesamte Fahrbahnbreite. Der Roller wurde gestoppt

und die beiden Fahrer kontrolliert. Bei dem 19-jährigen Fahrer des Rollers

konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Aufgrund weiterer durchgeführter Tests

erhärtete sich der Verdacht, dass dieser auch unter dem Einfluss anderer

berauschender Mittel stand. Er wurde festgenommen und es wurde auf der

Dienststelle eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Gegen den

19-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit

und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Diebstahl von Fahrrad,

Wiesbaden-Südost, Murnaustraße, Schlachthofgelände, Freitag, 06.08.2021,

zwischen 14:00 Uhr, und 17:45 Uhr

(mv)Ein am Freitagmittag gegen 14:00 Uhr in der Murnaustraße abgestelltes

Fahrrad wurde Ziel eines Fahrraddiebes.

Ein unbekannter Täter entwendete das vermutlich nicht gesicherte Rad, welches an

einem Fahrradständer auf dem Schlachthofgelände abgestellt war. Bei der

Auswertung der Videoschutzanlage konnte festgestellt werden, dass es sich bei

dem Dieb um eine männliche Person, bekleidet mit einer blauen Jeans, einem

weißen T-Shirt und einer schwarzen Kappe handelt. Wer Hinweise zu dem

Fahrraddieb geben kann, wird gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der

Rufnummer (0611) 345 2440 in Verbindung zu setzen.

Pyrotechnik bei Pokalspiel gezündet – Festnahme, Wiesbaden, Brita-Arena,

Samstag, 07.08.2021,

(cp)Während des DFB-Pokalspiels in der Wiesbadener Brita-Arena wurde am

Samstagabend in den Reihen der Heimfans Pyrotechnik gezündet. Der mutmaßliche

Täter wurde durch die Polizei festgenommen.

Der 22-jährige Wiesbadener wurde dabei beobachtet, wie er in der zweiten

Halbzeit des Pokalspiels des SV Wehen-Wiesbaden gegen den BVB im Bereich der

Stehplätze sogenannte Bengalos zündete. Er wurde später bei Verlassen des

Stadions festgenommen und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Wenn auch aus sportlicher Sicht für Wiesbaden enttäuschend, zieht die

Wiesbadener Polizei ein positives Fazit ihres Einsatzes im Zusammenhang mit der

Partie. Die Stimmung unter den knapp 5.000 Zuschauer war friedlich, die

Situation im und rund um das Stadion war ansonsten weitestgehend entspannt.

Gemeinsam Sicheres Wiesbaden,

Stadtgebiet Wiesbaden, Freitag, 06.08.2021, 19.00 Uhr bis Samstag, 07.08.2021,

06.00 Uhr Samstag, 07.08.2021, 19:00 Uhr bis Sonntag, 08.08.2021, 04:45 Uhr

(schü)Sowohl in der Nacht von Freitag auf Samstag als auch in der von Samstag

auf Sonntag führten Beamte der Wiesbadener Polizei, unterstützt von Kräften der

Hessischen Bereitschaftspolizei, gemeinsam mit der Stadtpolizei der

Landeshauptstadt, Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gemeinsam Sicheres

Wiesbaden“ durch.

Insgesamt wurden an verschiedenen Örtlichkeiten in diesem Rahmen insgesamt knapp

80 Personen kontrolliert. Die Beamten führten unter anderem Kontrollen in der

Waffenverbotszone durch, mussten allerdings in beiden Nächten hier keinen

Verstoß hinsichtlich verbotenerweise mitgeführter Gegenstände ahnden. In beiden

Nächten zeigte sich erneut, dass das Bowling Green, der Warme Damm sowie das

Altstadtschiffchen die Besucher anlocken. Hier treffen sich mitunter 200 bis 300

erlebnisorientierte Jugendliche und junge Erwachsene zum gemeinsamen Feiern. Mit

zunehmender Alkoholisierung der Feiernden nimmt bedauerlicherweise auch

regelmäßig die Aggressivität einiger Teilnehmer zu. Dies führt dann mitunter zur

Begehung von Körperverletzungen oder auch Beleidigungen der eingesetzten

Polizeibeamten.

Stadt und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng

kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent, sowie für die

Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Kellerräume, Eltville, Friedrichstraße,

Samstag, 07.08.2021, 18:00 Uhr bis Sonntag, 08.08.2021, 10:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag brachen Unbekannte in der Friedrichstraße in

Eltville in insgesamt vier Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses ein und

entwendeten mehrere Gegenstände. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich

die Einbrecher über eine angrenzende Garage Zutritt zu dem Gemeinschaftskeller

und brachen dort gewaltsam in die vier Kellerabteile ein. Den Tätern gelang es

ein hochwertiges Elektrofahrrad, Arbeitsuniformen sowie eine Poliermaschine im

Wert von insgesamt circa 5.500 Euro zu stehlen. Das Zweirad konnte durch die

Polizei bereits im Stadtgebiet von Eltville aufgefunden werden. Von den

restlichen Gegenständen fehlt bislang jede Spur. Hinweise auf den Täter oder die

Täterin liegen bisher nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0

mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren, Bad Schwalbach,

Brunnenstraße, Sonntag, 08.08.2021, 23:30 Uhr

(fh)Am späten Sonntagabend stoppte die Polizei im Bereich der Brunnenstraße in

Bad Schwalbach die Fahrt eines 34-jährigen E-Scooter Fahrers, der durch seinen

Fahrstil auffiel und sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten muss.

Die Streife der Polizeistation Bad Schwalbach beobachtete zuvor die unsichere

Fahrweise des 34-Jährigen, sodass eine Kontrolle des Mannes die Folge war. Im

Rahmen dieser Maßnahme bestätigte ein durchgeführter Drogenvortest den Verdacht,

dass der Fahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von diversen Betäubungsmitteln

stand. Der 34-Jährige wurde zum Zwecke einer Blutentnahme auf die Dienststelle

gebracht und im Anschluss entlassen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde

eingeleitet.

Fahrer flieht zu Fuß nach Unfall – Zeugen gesucht, Hünstetten-Limbach,

Landesstraße 3275, Freitag, 06.08.2021, 23:20 Uhr

(fh)Am späten Freitagabend kam es auf der L 3275 bei Hünstetten-Limbach zu einem

Verkehrsunfall, bei dem ein BMW Z4 aus bislang ungeklärter Ursache von der

Fahrbahn abkam und der Fahrzeugführer fußläufig von der Unfallstelle floh. Gegen

23:20 Uhr wurde die Polizei über ein verunfalltes Fahrzeug inmitten eines

Getreidefeldes in Kenntnis gesetzt. Die eingesetzten Beamten stellten daraufhin

einen BMW Z4 fest, der abseits der Landesstraße und erheblich beschädigt im Feld

stand. Ein Fahrzeugführer oder eine Fahrzeugführerin konnte zu diesem Zeitpunkt

trotz weiträumiger Absuche nicht festgestellt werden. Aufgrund der Unfallspuren

geht die Polizei davon aus, dass das Fahrzeug die L 3275 aus Limbach in Richtung

B 417 entlangfuhr und aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn

abkam. Der BMW durchfuhr einen Graben und stieß daraufhin gegen ein Kanalrohr

und die Böschung zum Getreidefeld. Der Pkw überschlug sich und kam inmitten des

Feldes zum Stehen. Im Anschluss befreite sich der Führer des Fahrzeugs

augenscheinlich aus seinem BMW und entfernte sich von der Unfallstelle. Es

entstanden Sachschäden am Fahrzeug, einem Leitpfosten, dem Kanalrohr und dem

Feld in Höhe von mindestens 9.000 Euro. Am darauffolgenden Tag meldete sich ein

30-Jähriger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis bei der Polizei und gab an, er sei den

BMW zum Unfallzeitpunkt gefahren. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes

Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Da der Unfallhergang zum jetzigen Zeitpunkt nicht zweifelsfrei geklärt ist,

sucht die Polizei nun nach Zeugen aus der Unfallnacht. Diese werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in

Verbindung zu setzen.

Biker Safety Tour quer durch den Rheingau (FOTO)

Bad Schwalbach (ots) – Rheingau-Taunus-Kreis, Sonntag, 08.08.2021

(fh)Am Sonntag fand im Rheingau-Taunus-Kreis die zweite „Biker Safety Tour“ im

Sinne der Präventionskampagne „Du hast es in der Hand – Überlasse nichts dem

Unfall“ statt, bei der die Polizei zu zwei Motorradausfahrten eingeladen hatte.

Interessierte Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer konnten sich zuvor über die

Webseite der Polizei Hessen zu den Ausfahrten anmelden und zeigten bereits vorab

ein reges Interesse. Neben der Polizei waren auch zwei Motorradfahrer des

Malteser Hilfsdienstes aus Kelkheim mit am Start, der bereits bei der ersten

Tour rund um den Feldberg mitwirkte. Start und Zielpunkt der Ausfahrten war ein

polizeilicher Präventionsstand in Rüdesheim am Rhein auf dem Parkplatz der

Brömserburg, an dem interessierte Bürgerinnen und Bürger Fragen rund um das

Thema Verkehrsprävention stellen konnten. Auch ein ausgestelltes Polizeimotorrad

erweckte das Interesse der ganz Kleinen. Die beiden, jeweils dreistündigen

Fahrten, einmal mit Start um 10:30 Uhr und einmal um 15:00 Uhr, gingen dabei

durch den idyllischen Rheingau-Taunus-Kreis, unter anderem quer durch das

Wisperthal. An drei Stopps wurden Gefahrenpunkte aufgezeigt und Beiträge rund um

die Themen Lärm, Erste Hilfe, Unfallursachen und Sicherheit beim Motorradfahren

präsentiert. Auch der direkte Austausch mit den Motorradfahrerinnen und

Motorradfahrern stand hierbei im Fokus, sodass Erfahrungen auf Augenhöhe geteilt

wurden. Das Thema Erste Hilfe bei Verkehrsunfällen wurde dabei durch das

engagierte Duo der Malteser Motorradstaffel vermittelt. Im Anschluss an die

Touren fand jeweils eine Feedbackrunde statt, bei der die durchweg begeisterten

Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Wort kamen.

Das Polizeipräsidium Westhessen bedankt sich für das rege Interesse und weist

auf die nächste Biker Safety Tour im Rheingau am 12.09.2021 hin. Interessierte

finden hierzu Informationen auf www.polizei.hessen.de

Unfallflucht/Trunkenheitsfahrt/Verkehrsunfall mit Sachschaden und Festnahme/Motorradunfall mit Personenschaden

Bad Schwalbach (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Bereich

Heidenrod-Springen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Pkw kam von der Fahrbahn

ab, stieß in eine Böschung und kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer

entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Durch die herbeigerufene Polizei und

die alarmierte Feuerwehr wurde der Unfallbereich großräumig, zum Teil mit einer

Drohne, ergebnislos, abgesucht. Aufgrund der Beschädigungen am Fahrzeug, musste

von einer Verletzung des Autofahrers ausgegangen werden. Am Samstagvormittag

meldete sich der 27jährige Autofahrer aus Heidenrod telefonisch bei der

Polizeistation Bad Schwalbach. Eine Überprüfung ergab, dass dieser unter

Alkoholeinfluss stand und leicht verletzt war. Unter Hinzuziehung eines

Rettungswagens wurde der Fahrer in ein Krankenhaus verbracht. Auch musste er

sich einer Blutentnahme unterziehen.

Am frühen Samstag morgen starteten zwei Männer aus Erfurt mit ihrem PKW in

Wiesbaden und fuhren von dort in Richtung Rheingau. In Wiesbaden überfuhren sie

mehrere rote Ampel und fielen durch das fahren von Schlangenlinien auf. Ein

aufmerksamer Zeuge bemerkte dies und fuhr dem Fahrzeug hinterher. Gleichzeitig

benachrichtigte er die Polizei. In Georgenborn konnte der Pkw durch Streifen der

Polizei Eltville und Bad Schwalbach angehalten werden. Es konnte festgestellt

werden, dass die beiden Männer auf der Strecke zwischen Wiesbaden und

Georgenborn die Plätze tauschten. Beide Personen standen erheblich unter

Alkoholeinfluss und mussten sich einer Blutentnahme unterziehen. Die

Führerscheine der Beiden wurden einbehalten. Sie müssen sich nun wegen Fahren

unter Alkoholeinwirkung verantworten.

Am Samstagvormittag, ereignete sich im Bereich Bärstädter Str. in Bad Schwalbach

ein Unfall mit Sachschaden. Die zur Unfallstelle gerufenen Beamten

kontrollierten die dort angetroffenen Personen und stellten fest, dass ein Mann

per Haftbefehl gesucht wurde. Dieser wurde festgenommen.

Am Nachmittag des 07.06.2021 kam es im Bereich Aarbergen auf der B54 in Höhe der

Abfahrt nach Reckenroth zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten

Motorradfahrer. Ein 47 Jahre alter Autofahrer aus Hünstetten kam aus Reckenroth

und wollte auf die Bundesstraße 54 einbiegen. Beim Einbiegen übersah er den

19jährigen Motorradfahrer aus Eltville, welcher auf der Bundesstraße fuhr. Durch

den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste in ein

Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden.