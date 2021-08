Frankfurt-Niederrad: Supermarkt-Einbrecher festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte des 10. Polizeireviers haben in der Nacht

von Sonntag auf Montag (09. August 2021) einen 35-jährigen Einbrecher auf

frischer Tat erwischt, als dieser ein Lebensmittelgeschäft in Niederrad verließ.

Bewegungsmelder eines in der Goldsteinstraße befindlichen Lebensmittelmarktes

lösten gegen 0.40 Uhr Alarm aus. Ein Verantwortlicher des Geschäftes beobachtete

einen Eindringling auf der Videoüberwachung und informierte die Polizei.

Umgehend begaben sich mehrere Polizeistreifen an die gemeldete Örtlichkeit und

umstellten das Gebäude. Als der spätere Beschuldigte, ein 35-jähriger Mann, das

Geschäft mit seiner Beute verlassen wollte, klickten bei ihm die Handfesseln.

Bei sich hatte er zahlreiche Riegel und Packungen an Schokolade sowie Deodorant

im Wert von insgesamt rund 120 Euro.

Für den wohnsitzlosen Festgenommenen ging es in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt-Nieder-Eschbach: Reh nach Unfall von Leiden erlöst

Frankfurt (ots) – (dr) Beamte des 14. Polizeireviers haben heute Nacht ein

schwer verletztes Reh mit mehreren Schüssen von seinen Leiden erlöst. Zuvor

hatte ein 23-jähriger Autofahrer einen Wildunfall bei der Polizei gemeldet. Der

junge Mann war gegen etwa 04:00 Uhr mit seinem Pkw auf der Anna-Lindh-Allee

unterwegs, als es auf der Fahrbahn zu einem Zusammenstoß mit einem Reh kam. Vor

Ort musste ein Polizeibeamter seine Dienstwaffe einsetzen, um das schwer

verletzte Reh von seinen Leiden zu erlösen. Der zuständige Jagdpächter wurde

eingeschaltet und stellte die Entsorgung des Tierkadavers sicher. Bei dem Unfall

entstand leichter Sachschaden an dem Fahrzeug. Der 23-Jährige blieb unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein

Fahrverbot besteht, sodass dieser seinen Führerschein abgeben musste.

Lebensgefährliche Aktion – Klettern auf eine S-Bahn

Wiesbaden (ots) – Bereits am Freitagabend, 6. August gegen 21:50 Uhr, kletterten

eine 27-jährige Frau und ein 23-jähriger Mann alkoholisiert auf die Überdachung

des Wiesbadener Ostbahnhofs und von dort auf eine einfahrende S- Bahn aus

Offenbach (Main).

Der Triebfahrzeugführer der S- Bahn beobachtete dies, handelte

geistesgegenwertig, in dem er die Oberleitung abschalten lies und verhinderte

hierdurch Schlimmeres.

Die Bundespolizei stellte die beiden Personen und belehrte diese über die

Gefahren, welchen sie sich ausgesetzt haben sowie über die drohenden

Konsequenzen ihres Handelns.

Die Gleissperrung in der Zeit von 21:55 Uhr bis 22:40 Uhr führte zu erheblichen

Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.

Der 27-jährigen Frau und dem 23-jährigen Mann droht nun ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Die Bundespolizei weist darauf hin, dass Oberleitungen der DB AG eine Spannung

in Höhe von 15 000 Volt führen. Es bedarf keiner direkten Berührung, um einen

tödlichen Stromschlag zu erleiden. Es reicht, der Stromleitung zu nahe zu

kommen, wie in diesem Beispiel durch das Klettern auf einen Zug.

Frankfurt-Preungesheim: Schüsse aus Pkw

Frankfurt (ots) – (fue) Am Freitag, den 6. August 2021, gegen 17.00 Uhr, befand

sich ein Autokorso anlässlich einer Hochzeit auf der Fahrt nach Raunheim.

Im Kreuzungsbereich der Jean-Monnet-Straße/Homburger Landstraße bemerkte eine

zufällig dort befindliche Funkstreife die Abgabe von mindestens drei Schüssen

aus einem Mercedes des Korsos, andere Fahrzeuge führten sogenannte „Burnouts“

durch. Im Bereich der Gießener Straße konnten die acht Fahrzeuge dann angehalten

werden. Alle Wagen wurden nach Waffen bzw. gefährlichen Gegenständen durchsucht.

Unter dem Beifahrersitz des Mercedes konnte eine Schreckschusswaffe aufgefunden

werden. Sie ließ sich jedoch weder dem Fahrer, 23 Jahre alt, bzw. dem Beifahrer,

20 Jahre alt, zuordnen. Die beiden Beschuldigten machten keine Angaben zur

Sache, eine Erlaubnis zum Führen der Waffe konnte nicht vorgelegt werden.

Im Kofferraum eines anderen Wagens konnte ein Teleskopschlagstock aufgefunden

werden. Auch hierzu wurden keine Angaben gemacht. In einem dritten Auto wurden

noch ein Paar Quarz-Handschuhe entdeckt. Waffe, Schlagstock und Handschuhe

wurden sichergestellt. Die Personen konnten nach Durchführung der polizeilichen

Maßnahmen ihre Fahrt fortsetzen.

Frankfurt-Eschersheim/Kalbach: Fahrzeugbrände

Frankfurt (ots) – (fue) Am Samstag, den 7. August 2021, gegen 00.40 Uhr, wurde

der Feuerwehrleitstelle Feuerschein aus dem Feldweg im Bereich der Bonameser

Straße gemeldet. Wie sich herausstellte, brannte dort ein Mercedes der A-Klasse.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Das Fahrzeug war zum

Brandzeitpunkt nicht mehr zugelassen. Die Ermittlungen hierzu bzw. zur

Brandursache dauern an.

Nur wenig später, gegen 01.00 Uhr, wurde ein brennender Pkw aus der Straße An

der Bergstraße gemeldet. Es handelte sich dabei um einen Fiat 500. Das Fahrzeug

brannte vollständig aus und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Fiat

stand seit ca. einer Woche unbewegt auf dem Parkplatz. An den beiden Autos

entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zusammen etwa 7.000 EUR. In

In beiden Fällen bittet das 14. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511400 um Zeugenhinweise.

Sachschaden

Frankfurt (ots) – (fue) Zeugen meldeten der Feuerwehr am Sonntag, den 8. August

2021, gegen 05.10 Uhr, den Brand einer Mülltonne in der Gutenbergstraße. Bei der

Brandörtlichkeit handelt es sich um einen Mülltonnenstellplatz an der Fassade

eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses. Bei Eintreffen der Feuerwehr griff

das Feuer bereits auf die Hausfassade über und erreichte schnell den Dachstuhl

des Hauses. Der Feuerwehr gelang es jedoch, den Brand schnell unter Kontrolle zu

bringen. Die Feuerwehr suchte das Objekt nach Personen ab und konnte drei

Bewohner unverletzt aus dem Erdgeschoss und dem 1. Obergeschoss bergen. Weitere

Personen konnten nicht angetroffen werden.

Noch während der Löscharbeiten in der Gutenbergstraße wurde aus der

Hellerhofstraße ein weiterer Brand gemeldet. Die beiden Brandorte liegen nur

rund 150 Meter auseinander. Auch hier brannte ein Müllcontainer auf dem Gelände

eines Mehrfamilienhauses. Bevor sich die Flammen weiter ausbreiten konnten,

wurden sie von der Feuerwehr erstickt.

Die Brandursachenermittlung dauert zwar noch an, von Brandstiftung ist jedoch

auszugehen. Der insgesamt bei den Bränden entstandene Sachschaden liegt weit im

sechsstelligen Bereich. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurden

glücklicherweise keine Personen verletzt

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche

Hinweise gegeben können, sich unter der Telefonnummer 069-75551599 zu melden.

Natürlich nehmen auch alle anderen Polizeidienststellen Hinweise entgegen.

um Zeugenhinweise.

Frankfurt-Griesheim: Suche nach Mainschwimmer erfolglos

Frankfurt (ots) – (fue) Zusammen mit fünf weiteren Personen verbrachte ein

21-jähriger Frankfurter die Nacht von Freitag, den 6. August, auf Samstag, den 7. August 2021, am nördlichen Mainufer im Bereich der Staustufe Griesheim

(Stroofstraße).

Gegen 07.30 Uhr wollte der 21-Jährige zusammen mit einer weiteren Person

unterhalb der Staustufe im Main schwimmen. Während der zweite Schwimmer den Main

durchschwamm und an das Ufer zurückkehrte, konnten Zeugen beobachten, wie der

21-Jährige etwa in der Mitte des Flusses unterging. Eine daraufhin von Kräften

der Feuerwehr Frankfurt und des DLRG durchgeführte aufwendige Suchaktion nach

dem jungen Mann blieb erfolglos.

Frankfurt-Bornheim: Widerstand gegen Polizeibeamte

Frankfurt (ots) – (fue) Am Samstag, den 7. August 2021, gegen 22.10 Uhr, wurde

der Polizei eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Saalburgstraße

gemeldet. Vor Ort konnte lediglich noch ein 65-jähriger Frankfurter angetroffen

werden, mutmaßlich ein Geschädigter der Schlägerei. Als er nach seinem

Personalausweis gefragt wurde, versuchte er den Beamten mit einem Faustschlag im

Gesicht zu treffen, der jedoch abgewehrt werden konnte.

Gegen seine Festnahme sperrte er sich und beleidigte die Beamten als

„Arschlöcher“, „Idioten“ und „Drecksbullen“. Zudem trat er noch einem Beamten

gegen das Knie. Da der 65-Jährige aus der zuvor stattgefundenen Schlägerei

Verletzungen im Gesicht aufwies, wurde er mit einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus verbracht. Der am Knie getroffene Beamte ließ sich die Verletzung

dort attestieren. Nach erfolgter Blutentnahme und Durchführung

erkennungsdienstlicher Maßnahmen wurde der 65-Jährige wieder entlassen. Den

65-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Widerstand, Tätlichem Angriff und

Beleidigung.

Frankfurt-Dornbusch: Sachbeschädigung durch Graffiti

Frankfurt (ots) – (fue) Bislang unbekannte Täter beschmierten am Samstag, den 7.

August 2021, in der Zeit zwischen 19.45 Uhr und 21.00 Uhr, den Eingangsbereich

des Generalkonsulates Irans großflächig mittels schwarzer und pinker Farbe. Der

hierdurch entstandene Sachschaden beziffert sich auf mindestens 5.000 EUR.

Aufgrund der Vielzahl der angebrachten Graffiti kann von mehreren Tätern

ausgegangen werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. zu

den Tätern geben können, sich mit dem 12. Polizeirevier unter der Telefonnummer

069-75511200 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Bahnhofsviertel/Innenstadt: Kontrollmaßnahmen

Frankfurt (ots) – (fue) Mittels umfangreicher Kräfte der Frankfurter Schutz- und

Kriminalpolizei fanden zwischen Samstag, den 7. August 2021, 09.00 Uhr und

Sonntag, den 8. August 2021, 00.10 Uhr, zahlreiche Kontrollen im Bereich des

Bahnhofsviertels und in der Allerheiligenstraße (Innenstadt) statt.

Schwerpunkte der unter der Leitung der Regionalen Einsatz- und

Ermittlungseinheit (D 100 REE) durchgeführten Großkontrolle waren die Bereiche

Rauschgiftkriminalität und Prostitution. Bereits im Vorfeld der Kontrollen

konnten durch verdeckte Maßnahmen in vier Fällen der Handel mit

Betäubungsmitteln festgestellt und zur Anzeige gebracht werden. Dabei konnte in

der Taunusstraße eine Person, welche der Drogenszene zuzuordnen ist, mit einem

E-Bike im Wert von rund 5.000 EUR angetroffen werden, worüber keinerlei

Eigentumsnachweis geführt werden konnte. Im Bereich der Bahnhofsnordseite, im

Bereich der Allerheiligenstraße sowie im restlichen Bahnhofsviertel wurden

verschiedene Lokalitäten und Laufhäuser aufgesucht und Kontrollen durchgeführt.

Auch hier wurden Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, gegen das

Aufenthalts- und Waffengesetzt sowie gegen die Coronaverordnung festgestellt. In

einem Fall konnten bei einer Person 41.000 EUR Bargeld vorgefunden werden, zu

denen keine glaubhaften Angaben über die Herkunft gegeben werden konnten, in

einem anderen Fall wies sich eine Person mit einer gefälschten rumänischen

ID-Card aus.

In der Kaiserstraße wurden sechs Straßenprostituierte angetroffen, denen ein

Platzverweis erteilt wurde. Kräfte der Stadtpolizei stellten

Ordnungswidrigkeiten bezüglich aufgestellter Spielautomaten fest.

Insgesamt 340 Personen wurden im angegeben Zeitraum kontrolliert, davon 130

Personen durchsucht. An Betäubungsmitteln wurden 15,97 Gramm Marihuana, 4,6

Gramm Haschisch, 82 Ecstasytabletten, 0,49 Gramm Amphetamin sowie 0,59 Gramm

Crack sichergestellt. Ermittlungen hinsichtlich Urkundenfälschung und Geldwäsche

dauern an. Während des gesamten Zeitraumes kam es zu keinen Widerstandhandlungen

gegen die eingesetzten Kräfte der Landes- bzw. Stadtpolizei.

Frankfurt-Fechenheim: Unfall mit E-Tretroller

Frankfurt (ots) – (fue) Am Sonntag, den 8. August 2021, gegen 03.25 Uhr,

befuhren zwei Personen mit einem E-Roller die Straße Am Erlenbruch in Richtung

der Borsigallee.

In Höhe der Hausnummer 136 kam es zu einem Sturz, in dessen Folge eine

21-jährige Frau aus Langenselbold am Handgelenk verletzt wurde. Die 21-Jährige

musste anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden, wo sie stationär

aufgenommen wurde. Eine zweite Person, ein 27-jähriger Wohnsitzloser, blieb

unverletzt. Wer von den beiden Personen den Roller gefahren hat blieb ungeklärt.

Beide waren alkoholisiert. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

