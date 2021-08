Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld – Am Freitagvormittag (06.08.), gegen 10.20 Uhr, ordnete sich ein 59-jähriger ortsfremder Pkw Fahrer aus Wels (Österreich) „An der Haune“ falsch ein. Er vollzog daraufhin einen Fahrstreifenwechsel und kollidierte dabei mit dem Auto eines seitlich in gleicher Richtung fahrenden 53-jährigen Mannes aus Wiesenthal (Wartburgkreis). An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Friedewald – Am Freitagmitttag (06.08), gegen um 12:10 Uhr, befuhr ein 19-jähriger aus Bad Hersfeld mit seinem Opel Combo die B 62 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Philippsthal und ordnete sich auf der Linksabbiegespur in Richtung Friedewald ein. Hierbei kollidierte der 19-Jährige mit dem Auto eines vorfahrtsberechtigten, entgegenkommenden 46-Jährigen Mannes aus Bad Hersfeld. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 8.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Gegen geparktes Fahrzeug gefahren

Lauterbach – Am Sonntag (08.08.), gegen 4:15 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi Q3 die Bahnhofstraße in Richtung Fuldaer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er dabei die Kontrolle über seinen Audi und stieß gegen einen Daimler E 400 d, welcher am Fahrbahnrand geparkt war. Bei dem Unfall blieb der 33-jährige Fahrer unverletzt. Es entstand Sachschaden von circa 16.000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Schlitz – Am Sonntagabend (08.08.), gegen 20:15 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Pkw-Fahrer die Seeburgstraße in Richtung Hartershausen. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Mercedes Sprinter nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Hauswand eines Anwesens. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert, kam in der Folge nochmal nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen eine Mauer und einen Metallzaun, wo der Pkw schließlich zum Stillstand kam. Bei dem Unfall verletzte sich der 44-jährige Fahrer schwer. Er wurde nach Fulda in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Schild an Spielplatz beschädigt

Hünfeld – Unbekannte beschädigten ein Hinweisschild auf einem Spielplatz in der Straße „Am Tiergarten“. Die Sachbeschädigung, bei der Schaden in Höhe von etwa 75 Euro entstand, wurde am Donnerstag (29.07.) festgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Ortsschildern

Hünfeld – Unbekannte entwendeten vom 30. Juli bis Freitag (06.08.) zwei Ortsschilder von Kirchhasel samt Pfosten. Die Schilder befanden sich an der K135 von Neuwirtshaus kommend sowie der K132 von Stendorf in Richtung Kirchhasel. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Trickbetrug – Polizei warnt

Eiterfeld – Unbekannte gaben sich am Freitagvormittag (06.08.) gegenüber einem Mann aus Eiterfeld am Telefon als Bankmitarbeiter aus. Die Schwindler erklärten dem Eiterfelder, dass seine Bank neue Karten herausgegeben habe. In diesem Zusammenhang habe man bereits erfolglos versucht, postalischen Kontakt zu dem Mann aufzunehmen. Im weiteren Gesprächsverlauf forderten die Betrüger Personalausweisnummer, Kartennummer sowie Kontonummer des Mannes aus Eiterfeld und beendeten schließlich das Gespräch. Wenige Minuten später rief ein dem Mann persönlich bekannter Ansprechpartner seiner Hausbank an und erfragte, ob der Eiterfelder tatsächlich 2.000 Euro an eine vermeintliche Firma ausführen wolle. Der Mann erkannte daraufhin den Telefonbetrug und bat den vertrauten Anrufer die Überweisung – die nicht in seinem Auftrag erteilt worden war – zu stoppen.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. ´ Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Meerschweinchen ausgesetzt

Poppenhausen/Sieblos – Am Freitagnachmittag (06.08.) meldete sich ein aufmerksamer Bürger bei der Polizei und teilte mit, dass er vor einer Maschinenhalle in der Verlängerung der Struttstraße eine größere Anzahl von Meerschweinchen aufgefunden habe. Eine Streife der Polizeistation Hilders stellte dort kurze Zeit später circa 75 Tiere fest, die offensichtlich durch eine unbekannte Person ausgesetzt worden waren. Ein Großteil der Meerschweinchen war bereits verendet. Die Beamten informierten unverzüglich das zuständige Veterinäramt und veranlassten in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr den Transport der Tiere in ein nahe gelegenes Tierheim. Die Polizei Hilders hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Wer am Freitag oder den Tagen zuvor im Bereich der entsprechenden Maschinenhalle verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Einbruch

Schotten – Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag (05.08.) in ein gewerblich genutztes Objekt in der Parkstraße ein. Durch Aufhebeln einer Notausgangstür verschafften sich die Einbrecher unbefugten Zutritt zu den Räumlichkeiten. Anschließend öffneten die Langfinger gewaltsam mehrere dort befindliche Spielautomaten und entwendeten das in den Geräten sowie weiteres in den Räumlichkeiten aufbewahrtes Bargeld. Der Gesamtwert des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Lauterbach – In ein Mehrfamilienhaus im Fliederweg versuchten Unbekannte am Samstag (07.08.), in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 21 Uhr, einzubrechen. Mehrfach hebelten die unbekannten Täter an der Hauseingangstür. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

An Haustür gehebelt

Schotten – Ein Mehrfamilienhaus in der Vogelsbergstraße wurde am Sonntagabend (08.08.) Ziel unbekannter Täter. Durch Hebeln an der Hauseingangstür versuchten die Unbekannten unbefugt in das Hausinnere zu gelangen. Die Tür hielt den Hebelversuchen jedoch stand. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro an dem Hauseingang. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nachtrag zum Verkehrsunfall „Unfall auf der A5 – 14 verletzte Personen“ – Fulda

Ort: Gemarkung Romrod, A5, Richtung Kassel, zwischen der AS

Homberg/Ohm und der AS Alsfeld/West

Zeit: Sonntag, den 08.08.2021, 15.30 Uhr

Sachschaden: ca. 200.000 EUR

Personenschaden: 14 Personen leicht verletzt

Sachverhalt:

Vermutlich infolge von nicht angepasster Geschwindigkeit bei schlechten Witterungsverhältnissen ereigneten sich zwei Unfälle.

Beim ersten Unfall handelte es sich um einen Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Hierdurch geriet ein Fahrzeug in Vollbrand.

Der zweite Unfall war ein Folgeunfall, ebenfalls Auffahrunfall, mit sieben beteiligten Fahrzeugen. Bei dem Unfall wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Verkehrsbehinderungen: Viereinhalb Stunden Vollsperrung

Sonstiges: Feuerwehr Alsfeld vor Ort

Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

BAB 5

Erstmeldung – Am 08.08.2021, gegen 15:30 Uhr, kam es auf der BAB 5, zwischen den Anschlussstellen Homberg/Ohm und Alsfeld-West in Fahrtrichtung Nord zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste sind schon vor Ort und teilweise noch auf der Anfahrt. Bitte Rettungsgasse freihalten. Aktuell ist die BAB 5 in beide Richtungen voll gesperrt.

Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Buttlarstraße/Leipziger Straße wurde am Samstagabend gegen 21:25 Uhr eine Fußgängerin angefahren. Zu dem Unfall kam es, als eine 58-jährige Toyota Fahrerin aus Petersberg von der Buttlarstraße kommend bei Grünlicht nach links in die Leipziger Straße einbiegen wollte. Hierbei übersah sie eine 22-jährige Fußgängerin aus Rollshausen, die ebenfalls bei Grünlicht die Leipziger Straße aus Richtung Kurfürstenstraße kommend geradeaus überqueren wollte. Die Fußgängerin wurde von dem abbiegenden Pkw erfasst und dabei leicht verletzt. Am Pkw entstand kein Schaden.

Nachfolgende Unfallmeldung zur Kenntnis:

Am Freitag 06.08.21 gegen 16:00 h befuhr ein 18-Jähriger Eichenzeller mit seinem Kleinkraftrad-Roller die alte Verbindungsstraße von Eichenzell (Gerbachshöfe) in Richtung Fasaneriestraße Bronnzell. Diese Verbindung ist jedoch für den allgemeinen Verkehr gesperrt und nur für den land- und forstwirtschaftlichen Betrieb freigegeben. Kurz vor Bronnzell rutschte der Rollerfahrer auf einem bereits festgefahrenen feuchten Strohhaufen auf der Fahrbahn aus und kam zu Fall. Er wurde mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Roller entstand nur geringer Schaden in Höhe von ca. 250,-EUR.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Fulda

Ein 44-jähriger Mann aus Fulda parkte seinen PKW, einen Peugeot Boxer, in der Zeit von Freitag, dem 06.08.2021, 13:30 Uhr bis Samstag, dem 07.08.2021, 11:30 Uhr, ordnungsgemäß in Fulda in der Straße „Am Zollhaus“ in Höhe Hausnr. 22.

Als der 44-Jährige seinen PKW wieder benutzen wollte, musste er einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite feststellen. Vermutlich wendete der unbekannte Verursacher/ -in und beschädigte dabei den PKW. Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher/ – in unerlaubt von der Unfallstelle.

An dem geparkten PKW Peugeot entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200,- Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen die Hinweise geben könnten. Diese können sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnr.: 0661-105 0 melden

Verkehrsunfälle

Bad Hersfeld / Friedewald

