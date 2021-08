Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Junge entriss Fußgängerin die Tasche – Offenbach

(aa) Eine Fußgängerin wurde am Sonntagmittag in der Bildstockstraße Opfer eines Straßenraubes, wobei ihr gegen 13.40 Uhr ein etwa 13 Jahre alter Junge eine rosa Stofftasche entrissen hatte. Der etwa 1,60 Meter große und schlanke Täter war in Begleitung eines etwa 40 Jahre alten und dicken Mannes. Beide flüchteten auf Fahrrädern. In der rosa Tasche befand sich die braune Handtasche mit Ausweis, Portemonnaie und Handy der Offenbacherin. Der Junge hatte dunkle Haare und trug ein graues Sportshirt sowie eine schwarze Kappe. Der Mittäter hatte eine rote Kappe auf. Nach ersten Hinweisen hatte das Duo und eine weitere Person die Rentnerin zuvor verfolgt. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Zeuge verhinderte Einbruch – Verdächtiger wurde festgenommen – Offenbach

(aa) Polizeibeamte nahmen am frühen Montagmorgen dank eines aufmerksamen Zeugens einen mutmaßlichen Einbrecher vorläufig fest. Der Mitteiler hatte gegen 4 Uhr in der Sprendlinger Landstraße im Bereich der 70er-Hausnummern zunächst „Schneidegeräusche“ gehört. Offensichtlich versuchten gerade zwei Täter an einem Einfamilienhaus das Schutzgitter eines Kellerfensters aufzuschneiden. Als die sich ertappt sahen, flüchteten die Unbekannten. Kurz darauf schnappten die Polizisten einen 27-Jährigen, der in Offenbach wohnhaft ist. Ob der Festgenommene, der nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, für den versuchten Einbruch in Frage kommt, prüfen nun die Beamten des Einbruchskommissariats. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

AG TRuP stoppt mutmaßlichen Drängler – Mann nun in Haftanstalt – Offenbach

(aa) Für einen Lieferwagen-Fahrer endete die Fahrt am Freitagabend mit der Verbringung in eine Frankfurter Justizvollzugsanstalt. Zuvor, gegen 18.50 Uhr, fiel dessen mutmaßlich aggressive und drängelnde Fahrweise in der Waldstraße/Hessenring einer Zivilstreife der AG TRuP (Arbeitsgruppe Tuner Raser und Poser) auf, wobei er sich auch an dem Auto der Polizisten vorbeigedrängelt haben soll. Die Beamten stoppten schließlich den Ford Transit und überprüften den 33-Jährigen. Wie sich herausstellte, ist der Offenbacher offenbar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem lag gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach, vor. Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wird nun voraussichtlich eine Haftstrafe von einem Jahr und elf Monaten abzuleisten haben.

Polizei sucht nach Unfallflucht einen Hyundai mit Frontschaden – Rodgau/Dudenhofen

(aa) Ein Verkehrsteilnehmer meldete am späten Samstag, gegen 23.50 Uhr, dass in der Mainzer Straße ein Verkehrsschild auf der Straße liegt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der Fahrer eines Hyundai die Mainzer Straße befuhr, in der Rechtskurve nach links von der Straße abkam und schließlich in Höhe der Hausnummer 15 mit dem Schild, das aus dem Boden gerissen wurde, kollidierte. Der Verursacher kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden und fuhr weiter. Der Hyundai dürfte einen Frontschaden (linksseitig) haben. Die Polizeistation Heusenstamm bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06104 6908-0.

VW Caddy mit geklauten Kennzeichen rammt geparkte Autos – Langen

(aa) Ein VW Caddy-Fahrer hat am Samstagabend in der Theodor-Heuss-Straße zwei in Höhe der Hausnummer 6 geparkte Autos touchiert und ist anschließend geflüchtet. Gegen 22.30 Uhr beschädigte der über 60 Jahre alte Caddy-Lenker einen Volvo und einen BMW und verursachte einen Schaden von etwa 2.400 Euro. Der Verursacher hatte längere weiße Haare und trug eine Brille. An dem silbernen VW Caddy waren DA-Kennzeichen angebracht, die allerdings im März gestohlen wurden. Das Fluchtauto ist vermutlich an der hinteren Stoßstange beschädigt. Zudem ist ein hinteres Bremslicht gesplittert. Durch den zweiten Anstoß ist der Caddy auch an der vorderen Stoßstange sowie an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise zum Standort des Autos sowie zum Fahrer unter der Rufnummer 06103 9030-0.

Touchierte ein VW Bus den Passat? – Seligenstadt

(aa) Der Verursacher einer Unfallflucht, die sich am Samstagnachmittag im Odenwaldring ereignet hat, könnte in einem grauen VW Bus davongefahren sein. Zwischen 14.20 und 15.30 Uhr wurde ein in Höhe der Hausnummer 2 geparkter schwarzer VW Passat vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden an der vorderen Stoßstange von etwa 500 Euro. Der besagte VW Bus hatte zum Abstellzeitpunkt vor dem schwarzen Passat gestanden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

Wer hat was gehört oder gesehen? – Hanau

(aa) Anwohner oder Passanten der Lamboystraße könnten in der Nacht zum Sonntag laute Geräusche gehört haben. Gegen 0.35 Uhr wurde der Polizei ein beschädigtes Metallgeländer gemeldet. Die Streife vor Ort stellte fest, dass ein unbekanntes Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 11 gegen das Geländer, welches als Fahrbahntrennung dient, geprallt war. Dabei wurden fünf Elemente zerstört. Der Verursacher kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden von etwa 1.000 Euro und fuhr davon. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallzeitpunkt und der Unfallflucht unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Wer fuhr den schwarzen Peugeot? – Gelnhausen

(aa) Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am frühen Samstag an der Einmündung Barbarossastraße/Burgstraße ereignet hat. Zudem ist noch unklar, ob ein Mann oder eine Frau den schwarzen Peugeot gefahren hat. Gegen 0.50 Uhr war der 206er von der Barbarossastraße nach links in die Burgstraße abgebogen, dann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Laternenmast geprallt. Bei Eintreffen der Streife war kein Insasse mehr da. An dem schwarzen Peugeot sind GN-Kennzeichen angebracht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

1. Rentnerin auf Straße überfallen – Offenbach

Eine 67-jährige Rentnerin aus Offenbach, die am Samstagabend mit ihrer Enkelin zu Fuß in der Tempelseestraße unterwegs war, wurde Opfer eines hinterlistigen Überfalls. Ein „junger Mann“ trat plötzlich von hinten an das Duo heran und wollte der Frau die Handtasche aus der Hand reißen. Diese hielt die Tasche aber zunächst fest. Als sie im weiteren Verlauf jedoch das Gleichgewicht verlor und zu Boden fiel, konnte der Räuber mit der Handtasche flüchten.

Der Täter wird als „Südländer“, etwa 14 – 16 Jahre alt, 170 cm groß mit schlanker Statur und dunklen Haaren beschrieben. Er soll während der Tatausführung eine schwarze lange Hose und ein schwarzes T-Shirt mit gelben Streifen getragen haben. Die Überfallene verletzte sich durch den Sturz am linken Arm, musste aber nicht ärztlich behandelt werden.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 – 8098 1234 und bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Taxi brennt aus – Offenthal

Am Samstag Morgen brannte ein Taxi im Bereich der B486 zwischen Offenthal und dem Abzweig nach Messel vollständig aus. Zuvor war der 56 Jahre alte Fahrer aus Dieburg nach rechts von der Straße abgekommen, und mit dem Taxi im Bereich einer Koppel gelandet. Der VW Touran lag auf dem Dach und fing Feuer. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig aus dem PKW befreien und blieb unverletzt. Die Feuerwehr musste den Brand löschen. Laut Polizei beläuft sich der Sachschaden auf zirka 10.000.- Euro. Als Unfallursache wird Ermüdung des Fahrers angenommen.

Tödlicher Verkehrsunfall – Gelnhausen/Hailer

Ein 28 Jahre alter Fahrer aus Gelnhausen verstarb am frühen Samstag Morgen bei einer Kollision. Zuvor befuhr er mit seinem Audi die Gelnhäuser Straße Richtung Hailer. Kurz vor dem Ortseingang kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem großen Schildermast. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen, durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi in zwei Teile zerrissen. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 25.000.- Euro. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer auf Grund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Gelnhäuser Straße für den Verkehr gesperrt.