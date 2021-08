Mannheim – Jungbusch: Vergewaltigung zum Nachteil einer 23-Jährigen – Fahndung nach schwarzafrikanischem Typ

Mannheim – Jungbusch: (ots) – Das Kriminalkommissariat in Mannheim ermittelt

wegen des Verdachts der Vergewaltigung zum Nachteil einer 23-jährigen Frau und

fahndet mit einem Phantombild nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Phantombild und Link zum Fahndungsportal der Polizei:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-vergewaltigung/

Bereits am Donnerstag, dem 10.06.2021 soll es in einer Bar in der Beilstraße im

Mannheimer Stadtteil Jungbusch zu einem sexuellen Übergriff zum Nachteil einer

23-jährigen Frau gekommen sein. Gegen 23:30 Uhr habe sie alleine die

Toilettenanlage einer Bar in der Beilstraße 1 aufgesucht. Der Unbekannte sei ihr

unbemerkt in die Kabine der Damentoilette gefolgt. Dort habe er sie überwältigt

und gegen ihren Willen den Geschlechtsverkehr vollzogen. Schließlich war es ihr

gelungen, sich dem Unbekannten zu entziehen und aus der Toilette zu flüchten.

Im Rahmen der Anzeigeerstattung bei der Polizei beschrieb die 23-Jährige den

unbekannten Tatverdächtigen wie folgt:

Männlich,

ca. 30 Jahre alt

ca. 180 cm groß

schlank

schwarzafrikanischer Phänotyp

dunkle Hautfarbe und sehr kurze schwarze Haare.

Der Unbekannte soll zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen Hose und einem

schwarzen T-Shirt mit einem farbigen Aufdruck auf der Brust bekleidet gewesen

sein. Er trug außerdem eine auffällige silberne oder goldene Halskette. Die

Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Ermittler bitten Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zum Täter oder zum Tathergang geben können, sich beim

Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444

zu melden.