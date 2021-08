Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 09.08.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Angeblicher Messerschleifer bringt Seniorin um 400 Euro

Bad Dürkheim (ots) – Eine 86-Jährige aus Bad Dürkheim wurde am 06.08.2021 Opfer einer Betrugsmasche. Nachdem ein Mann mittleren Alters bei ihr klingelte und sich als „Messerschleifer“ vorstellte, übergab die Frau diesem mehrere Messer und Scheren aus ihrem Haushalt. Der Mann gab an, diese zu seinem Fahrzeug mitzunehmen und zu überprüfen. Als er wenige Minuten später zurückkehrte, verlangte er für seine Arbeit 460 Euro. Nachdem er 400 Euro Bargeld ausgehändigt bekam, verließ er die Wohnung der Geschädigten. Es werden nun weitere Zeugen oder Geschädigte gesucht, die den Täter, sowie das mitgeführte Fahrzeug beschreiben können.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Lassen Sie sich nicht auf „dubiose“ Angebote für Dienstleistungen oder Produkte ein! Rufen Sie in Zweifelsfällen die Polizei!

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Freinsheim: Verkehrsunfallflucht

Freinsheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Samstag, 07.08.2021, um 15:40 Uhr und Sonntag, 08.08.2021, um 12:30 Uhr kam es in der Schubertstraße in Freinsheim zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil einer 38-jährigen Freinsheimerin. Der parkende PKW, ein schwarzer Mini Cooper, wurde hierbei an der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Der Schaden beträgt circa 800EUR. Der Verursacher des Unfalls setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):