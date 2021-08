Wiesbaden: Änderungen an den Zusagen des US-Militärs zu Standorten in Deutschland

Wiesbaden – Die US-Armee in Europa und Afrika wird sechs Standorte behalten, die zuvor aufgrund der wachsenden Anforderungen auf dem europäischen Kriegsschauplatz an die deutsche und die belgische Regierung zurückgegeben werden sollten. Außerdem wird ein Standort an die US Air Force übergeben.

In Deutschland sind dies:

Barton Barracks, Ansbach

Pulaski-Kaserne, Kaiserslautern

Coleman-Kaserne, Mannheim

Husterhöhe-Kaserne, Pirmasens

Lager Weilimdorf, Stuttgart

Amelia Earhart Center, Wiesbaden.

In Belgien umfasst dies die Daumerie Caserne, Benelux.

Die Schließung von Coleman Barracks wurde im Jahr 2010 angekündigt, und die anderen Standorte wurden während der Konsolidierung der europäischen Infrastruktur des Verteidigungsministeriums im Jahr 2015 angekündigt.

Der Umkehrprozess der europäischen Infrastrukturkonsolidierung wird durch den etablierten Prozess des Verteidigungsministeriums geregelt und wird kontinuierlich bewertet.

Im Jahr 2018 forderte das Verteidigungsministerium eine Neubewertung der verbleibenden Standorte in Europa durch die US-Armee Europa und Afrika und das Installation Management Command-Europe. Bei dieser Bewertung wurde festgestellt, dass die Standorte erhalten bleiben sollten, da die Anforderungen an das Wachstum den Bau und die Renovierung von Anlagen übersteigen.

Barton Barracks führt derzeit Operationen und Aktivitäten für die U.S. Army Garrison Ansbach Community durch. Dieser Standort ist optimal für das zukünftige Wachstum von Verwaltungs- und Kaserneneinrichtungen sowie eines Hauptquartiers des Missionskommandos.

Pulaski Barracks bietet derzeit Dienstleistungen des Veterinary Medical Center Europe, des Morale Welfare and Recreation Auto Skills Center und Outdoor Recreation an. Die Pulaski-Kaserne wird 76.000 Quadratfuß Verwaltungsfläche zur Verfügung stellen, um strategische Kapazitäten zur Unterstützung der Operationen für Personal und Ausrüstung freizugeben, die in Europa ankommen.

Coleman Barracks beherbergt derzeit die Coleman Worksite, die Teil des vorpositionierten Lagerbestands der Armee ist und für die Lagerung, Sicherheit, Wartung und Ausgabe von mehr als 800 gepanzerten Fahrzeugen und zugehörigen Ausrüstungsteilen verantwortlich ist. Die Beibehaltung der Coleman-Kaserne wird aufgrund der Nähe zur Autobahn sowie zu Bahn- und Binnenverladeeinrichtungen einen leichteren Zugang für regional zugewiesene Streitkräfte ermöglichen. APS ist ein Programm der US-Armee, bei dem Ausrüstungssets rund um den Globus gelagert werden, um sie bei Bedarf zu verwenden. Weitere Informationen zu APS finden Sie im Factsheet auf der Website unter www.europeafrica.army.mil/FactSheets/.

Das Lager Weilimdorf wird derzeit von der U.S. Army Garrison Stuttgart Consolidated Furniture Management Office genutzt. Das Lager Weilimdorf ist eine große Anlage, die die Lagerkapazität erhöht und eine effiziente Nutzung der verfügbaren Lagerfläche ermöglicht.

Der Amelia Earhart Complex bietet mehr als 140.000 Quadratmeter Fläche für administrative Zwecke. Die Beibehaltung des Amelia Earhart Complex wird das prognostizierte Wachstum und die Kapazitäten am Mainzer Bahnhof Kastel, der Hainerberg Kaserne und der Clay Kaserne unterstützen.

Daumerie Caserne erbringt derzeit Dienstleistungen für US-Streitkräfte, die die NATO in der Benelux-Region in Belgien unterstützen. Dieser Standort soll eine Intermediate Staging Base unterstützen und bei Operationen für Personal und Ausrüstung helfen, die in Europa ankommen.

Die Husterhohe Kaserne wird von der US-Armee Europa und Afrika an die US-Luftwaffe in Europa-Afrika übertragen.