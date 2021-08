Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 07.08.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Ohne Fahrerlaubnis, aber unter dem Einfluss von Drogen unterwegs

Bad Dürkheim (ots) – Im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle auf dem Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim fiel am 06.08.2021 gegen 12:30 Uhr ein Fahrzeugführer auf, der zunächst keinen Führerschein vorzeigen konnte. Weiterhin zeigte der 24-Jährige Auffälligkeiten im Hinblick auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Verantwortliche sowohl am Vorabend als auch am frühen Morgen Betäubungsmittel konsumiert hatte. Zudem konnte ermittelt werden, dass die Fahrerlaubnis bereits aufgrund ähnlich gelagerter Delikte entzogen war. Dem 24-Jährigen wurde daher die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Im Verlauf der Kontrollstelle mussten zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr zudem sieben weitere Fahrzeugführer u.a. aufgrund nicht angelegten Sicherheitsgurtes, mangelhafter Ladungssicherung, fehlender Dokumente oder technischer Mängel am Fahrzeug beanstandet werden.

Bad Dürkheim: Unfallfluchten, Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Zu zwei Unfallfluchten, zu denen Zeugenhinweise gesucht werden, kam es im Tagesverlauf des 06.08.2021. Zwischen 16:15 Uhr und 16:30 Uhr wurde demnach ein auf dem Parkplatz vor der Bäckerei auf dem Wurstmarktplatz abgestellter PKW VW Passat, möglicherweise durch einen rangierenden Transporter / LKW, im Heckbereich beschädigt. Der Fahrzeugführer verließ danach, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro zu kümmern, die Unfallstelle. Im Zeitraum von ca. 06:15 Uhr und 09:25 Uhr wurde des Weiteren ein ordnungsgemäß in der Paray-le-Monial Straße, Höhe Hausnummer 24, geparkter PKW VW Multivan beschädigt. Vermutlich aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes beim Vorbeifahren wurde der Außenspiegel auf der Fahrerseite des VW Multivan abgerissen – es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Hinweise zu den Sachverhalten nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

