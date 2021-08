Hochdorf-Assenheim: Verkehrsunfall mit anschließender Vollsperrung der A65

A65 Hochdorf-Assenheim (ots) – Am 06.08.2021 gegen 14:30 Uhr kam es auf der A65 zwischen der AS Hochdorf-Assenheim und der AS Haßloch zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.

Ein 55-jähriger Hyundai-Fahrer erkannte zu spät, dass die vor ihm fahrenden Fahrzeuge auf Grund Staubildung abbremsten und fuhr auf den vor ihm abbremsenden Kia eines 70 Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kia auf das diesem vorausfahrende Wohnmobil eines 55-Jährigen sowie auf den auf der rechten Spur stehenden VW Tiguan einer 37 Jährigen geschoben. An den 4 Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50000 Euro. Es wurden 5 Personen verletzt. 3 Personen wurden durch den RTW in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die drei PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die Autobahn war für ca. eine Stunde voll und bis zur abschließenden Beseitigung der Fahrzeuge noch eine weitere Stunde teilweise (rechte Spur) gesperrt.

Im Stau kam es zu einem weiteren Unfall zwischen zwei PKW, bei dem ein Schaden von ca. 3000 Euro entstand.