Omnibus-Brand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Groß-Gerau/Rüsselsheim (ots) – Der Brand eines Omnibuses im Rugbyring rief am Freitagnachmittag 6.8.21 die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Zeugen alarmierten gegen 15.30 Uhr die Einsatzkräfte und meldeten den qualmenden Bus in Höhe eines Supermarkts. Nach derzeitigem Kenntnisstand befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Fahrgäste im Bus.

Der 35-jährige Busfahrer bemerkte glücklicherweise rechtzeitig das brennende Dach und konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug begeben. Ein weiteres Ausbreiten des Feuers konnte die Feuerwehr Rüsselsheim verhindern. Wieso es zu dem Brand kam, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft werden.

Der Schaden beläuft sich ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro. Während der Einsatz- und Abschleppmaßnahmen war die Fahrbahn im dortigem Bereich zum Teil gesperrt.

Unfall auf Bundesstraße 486 – Radfahrer tödlich verletzt

Mörfelden-Walldorf (ots) – Auf der Bundesstraße 486/Höhe des Zentrallagers einer Discount-Einzelhandelsskette, kam es am Freitagmorgen 06.08.21 gegen 06.45 Uhr, zu einer folgenschweren Kollision zwischen einem Transporter und einem Fahrradfahrer. Der Radfahrer erlag, trotz von Ersthelfern sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand waren sowohl der Transporter und auch der bislang unbekannte Fahrradfahrer von Langen kommend in Richtung Mörfelden-Walldorf unterwegs. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Transporter und das Fahrrad wurden von der Polizei sichergestellt.

Die Ermittlungen zur Identität des getöteten Fahrradfahrers dauern derweil an. Die Bundesstraße war aufgrund der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis 9.15 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt. Es kam im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen.

Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen sachdienliche Hinweise geben können oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0 zu melden.

Reifen zerstochen – Wer hat etwas bemerkt?

Biebesheim (ots) – Die beiden Vorderreifen eines auf dem Bahnhofsparkplatz abgestellten Fiat wurden am Donnerstag (05.08.), in der Zeit zwischen 9.00 und 15.40 Uhr, von Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro.

Die Beamten der Polizeistation Gernsheim ermitteln nun wegen Sachbeschädigung. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06258/9343-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Büttelborn (ots) – Am Donnerstag, den 05.08.2021, zwischen 8 Uhr und 18.40 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Fiat Lancia, der in der Kirchstraße am Fahrbahnrand abgestellt war.

Etwa 1.000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das am linken Kotflügel vorne beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau (06152-1750) entgegen.

Darmstadt

Unbekannte Vandalen am Werk – Haltstellte mit Farbe beschmiert

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Nachdem bislang unbekannte Vandalen eine Straßenbahnhaltestelle in der Palisadenstraße mit Farbe beschmierten, sucht die Polizei nach Zeugen. Die rosafarbenen Schmierereien wurden nach jetzigem Kenntnisstand im Tatzeitraum zwischen Mittwoch (4.8.) und Donnerstag (5.8.) auf das Wartehäuschen gesprüht.

Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

19-Jähriger macht sich an Autos zu schaffen

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Aufmerksame Anwohner in der Jakob-Jung-Straße haben am Donnerstagmorgen 5.8.21 gegen 6.45 Uhr die Polizei alarmiert nachdem sie auf eine verdächtige Person aufmerksam wurden, die sich offenbar an mehreren Türen geparkter Autos zu schaffen machte und versuchte in die Fahrzeuge zu gelangen.

Nach der sofort eingeleiteten Fahndung stellten die Beamten den von den Zeugen beschriebenen Mann in der Fuchsstraße und nahmen den Tatverdächtigen fest. Im Rahmen seiner Durchsuchung stießen die Polizisten auf mehrere Sonnenbrillen und Kleingeld, zu deren Herkunft der Festgenommene keine schlüssigen Angaben machen konnte. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich dabei um Diebesgut handeln könnte, dass möglicherweise aus unverschlossenen Autos stammt.

Der 19-Jährige mit Wohnsitz in Darmstadt wurde zur Wache gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Nach der Sicherstellung des mutmaßlichen Stehlguts und erfolgter Anzeigenaufnahme wurde der junge Mann nach Hause entlassen. Er wird sich nun strafrechtlich wegen des Verdachts des Diebstahls aus Autos verantworten müssen.

Für den Fortgang des Verfahrens sucht das mit diesem Fall betraute Kommissariat 42 weitere Zeugen beziehungsweise die Eigentümer der sichergestellten Gegenstände. Diese werden gebeten, sich mit den Beamten unter der Rufnummer 06151/969-41310 in Verbindung zu setzen.

Navigationssystem aus schwarzen VW Caddy ausgebaut und gestohlen

Darmstadt (ots) – Auf ein fest eingebautes Navigationssystem in einem schwarzen Caddy hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Mittwoch (4.8.) und Donnerstag (5.8.) abgesehen. Um an ihre Beute zu gelangen, schlugen die Täter eine Seitenscheibe des Autos ein und gelangten auf diesem Weg in das Fahrzeuginnere.

Der verursachte Gesamtschaden wird auf mindestens 700 Euro geschätzt. Hinweise, die der Aufklärung der Tat dienlich sind, werden von den Ermittlern des Kommissariats 21/22 unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Kinderwagen, Koffer und Werkzeugkasten aus Kellerabteil gestohlen

Darmstadt (ots) – Beute im Wert von rund 400 Euro haben bislang noch unbekannte Täter aus dem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Hügelstraße gestohlen. Weil es sich bei dem Diebesgut um große, sperrige Gegenstände handelte, hoffen die Ermittler des Kommissariats 43 auf die Hinweise von Zeugen, die den Abtransport möglicherweise beobachten konnten.

Nach ersten Erkenntnissen wird die Tatzeit zwischen Freitag (23.7.), 3.30 Uhr und Mittwoch (4.8.), 23 Uhr eingegrenzt. Bei dem Diebesgut handelte es sich um einen Kinderwagen, einen Reisekoffer, Werkzeugkisten und diverse Bekleidungsstücke. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die ermittelnden Beamten für alles Sachdienliche zu erreichen.

Diebstahl aus Wohnung

Darmstadt (ots) – Die Abwesenheit von Bewohnern einer Studentenwohnung in der Neckarstraße haben bislang noch unbekannte Täter am Donnerstag (5.8.) in der Zeit zwischen 19.15-0.15 Uhr genutzt und sich auf noch nicht bekannte Weise Zugang zu den Räumen verschafft. Dort entwendeten sie Bargeld und machten sich mit ihrer Beute auf und davon.

Als die Wohnungsinhaber zurückkehrten bemerkten sie die offenstehende Tür und alarmierten die Polizei. Diese hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls eingeleitet und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich an die Ermittler von der Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22), erreichbar unter der Rufnummer 06151/9690, zu wenden.

Betrunken auf der falschen Fahrbahn gestoppt

Darmstadt (ots) – Ein 23-jähriger Mann aus Darmstadt ist am Freitag 6.8.21 von Streifenbeamten in der Zeughausstraße auf seinem Elektroroller gestoppt worden. Gegen 1.15 Uhr waren die Beamten auf den Mann aufmerksam geworden, nachdem er dort entgegen der Fahrtrichtung fuhr und einen stark alkoholisierten Eindruck machte.

Im Rahmen seiner Kontrolle bestätigte sich der Verdacht und ein Atemalkoholtest zeigte das Ergebnis von 2,17 Promille an. Damit endete die Fahrt des Mannes an diesem frühen Morgen mit der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Er wird sich nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Kreis Bergstraße

Zu schnell und trotz Verbot überholt

Bürstadt (ots) – Einen 31-jährigen Autofahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Donnerstagabend 05.08.21 gegen 17.30 Uhr, auf der Bundesstraße 44.

Einen Streckenabschnitt, auf dem maximal 100 km/h erlaubt sind, passierte der 31-Jährige zuvor mit 147 Stundenkilometern. Zudem überholte der Mann trotz Überholverbots mehrfach. Dem Wagenlenker drohen nun zwei Punkte in Flensburg, 320 Euro Bußgeld

und ein einmonatiges Fahrverbot.

