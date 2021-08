Straßenraub – Jugendlicher bedroht 47-Jährigen mit Schußwaffe

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(em) – Am Mittwochnachmittag 04.08.2021 gegen 17:30 Uhr bedrohte ein junger Täter einen 47-jährigen Mann mit einer Waffe, um so an seine Aktentasche zu gelangen. Der 47-jährige Mann war zu Fuß in der Hedderichstraße unterwegs. Als er gerade an einem dort befindlichen Supermarkt vorbeiging, forderte ihn plötzlich ein unbekannter Mann dazu auf, die Aktentasche auszuhändigen.

Der Forderung verlieh der Täter mithilfe einer Schusswaffe Nachdruck. Der 47-Jährige ließ sich jedoch nicht darauf ein, so dass der Täter schließlich ohne Beute die Flucht ergriff.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 16-18 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlanke Figur, blond gelocktes Haar, helle Augen, bekleidet mit einem hellen Oberteil sowie einer Kapuze.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 8. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-10800 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

Körperverletzung und Sachbeschädigung durch 14-Jährigen

Frankfurt (ots) – Am 05.08.2021 verletzte ein 14-Jähriger im ICE von Stuttgart nach Frankfurt, einen 55-jährigen Zugbegleiter. Beamte der Bundespolizei stellten den Jugendlichen bei Ankunft im Frankfurter Hauptbahnhof gegen 07:50 Uhr.

Der 14-Jährige reiste gemeinsam mit seinem gleichaltrigen Bekannten und fiel durch sein lautstarkes Verhalten auf. Als ihn der Zugbegleiter daraufhin ansprach, schubste er seinen Begleiter mehrfach gegen den 55-jährigen Mann. Der Zugbegleiter wurde hierdurch nicht verletzt. Weiterhin zerschlug der Jugendliche die Scheiben zweier Notbremsen, betätigte diese jedoch nicht.

Durch die Beamten wurde festgestellt, dass der Jugendliche zusätzlich durch die Polizei Stuttgart als vermisst gemeldet war. Er wurde im Anschluss an das Jugendamt übergeben. Gegen den 14-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus

Frankfurt-Zeilsheim (ots)-(ro) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 06.08.2021 kam es gegen 01:15 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bechtenwaldstraße, dessen unbewohnter Dachstuhl dabei teilweise ausbrannte.

Die Feuerwehr konnte den Brand glücklicherweise zeitnah löschen und ein Übergreifen des Feuers auf andere Dach- und Gebäudeteile verhindern. Nach dem Abschluss der Arbeiten der Feuerwehr konnten die Bewohnerinnen und Bewohner wohlbehalten in ihre Wohnungen zurückkehren. Es wurden keine Personen verletzt.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes sowie zur Höhe des finanziellen Schadens dauern an.

Wohnungsbrand

Frankfurt-Westend (ots)-(em) – Donnerstagabend 05.08.2021 geriet im Stadtteil Westend eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Gegen 20.30 Uhr brach in einem Mehrfamilienhaus in der Lindenstraße ein Feuer aus. Glücklicherweise hielt sich niemand in der betroffenen Wohnung auf.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Bezüglich der Brandursache sowie der Höhe des finanziellen Schadens dauern die Ermittlungen an.

Raub an Wohnungstür

Frankfurt-Gallus (ots)-(dr) – Donnerstagabend 05. August 2021 kam es im Gallus zu einem Raub, als ein unbekannter Mann einem 55-Jährigen an dessen Wohnungstür ein Mobiltelefon aus der Hand entriss und anschließend flüchtete. Gegen 20:05 Uhr suchte der Täter ein Wohnhaus in der Frankenallee auf und machte sich an der Wohnungstür des 55-Jährigen zu schaffen.

Aufgrund der Geräusche begab sich der 55-Jährige zum Wohnungseingang, öffnete die Tür und ertappte den augenscheinlichen Einbrecher auf frischer Tat. Zwischen beiden entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der unbekannte Mann den 55-Jährigen schubste und ihm dessen Mobiltelefon aus der Hand entriss. Hierbei zog sich der Geschädigte leichte Verletzungen zu.

Der Täter flüchtete mit der Beute aus dem Wohnhaus und entfernte sich anschließend zu Fuß über die Frankenallee in westliche Richtung. Der 55-Jährige eilte ihm noch hinterher, verlor ihn jedoch aus den Augen.

Personenbeschreibung:

Männlich, circa 25 bis 35 Jahre alt, circa 170 cm groß, kräftige Statur, südeuropäisches Erscheinungsbild, Glatze; bekleidet mit einem dunkelbauen T-Shirt, einer dunkelblauen Jeanshose; trug eine schwarze Brille und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51299 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang wird außerdem eine Gruppe junger Leute gesucht, die dem Geschädigten bei dessen Nacheile die Fluchtrichtung des Räubers mitteilte und später nicht mehr angetroffen werden konnte. Die Personen werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Verkehrsunfall zwischen Autofahrerin und Fahrradfahrer

Frankfurt-Rödelheim (ots)-(em) – Gestern Vormittag 05. August 2021 kam es zwischen einer 79-jährigen Autofahrerin und einem 74-jährigen Fahrradfahrer zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde der 74-jährige Mann schwer verletzt.

Gegen 10.00 Uhr befuhr die 79-jährige Frau mit ihrem Seat Ibiza die Reifenberger Straße in Richtung Hausener Weg. Zeitgleich befuhr der 74-jährige Mann mit seinem Mountainbike in entgegengesetzter Fahrtrichtung ebenfalls die Reifenberger Straße.

An der Kreuzung Reifenberger Straße/Hausener Straße wollte die Autofahrerin nach links abbiegen, während der Fahrradfahrer seine Fahrt geradeaus fortsetzen wollte. Dabei kam es zu einer Kollision.

Der Mann stürzte von dem Mountainbike und wurde dabei schwer verletzt. Er wurde stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs dauern an.

Schussgeräusche und gefährliche Körperverletzung

Frankfurt-Ostend (ots)-(dr) – Am Donnerstag 05.08.2021 kam es vor einem Restaurant, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Drei Männer wurden hierbei verletzt. Gegen 20:20 Uhr meldeten mehrere Anrufer über den Notruf der Polizei eine Schlägerei zwischen 2 Personengruppen, welche sich vor einem Restaurant in der Ostendstraße abspielen soll. In diesem Zusammenhang sind auch Schussgeräusche gehört worden.

Umgehend begab sich ein Großaufgebot an Polizeikräften in die Ostendstraße zu der angegebenen Örtlichkeit. Vor Ort trafen die eingesetzten Polizeibeamten auf einen 25-jährigen und zwei 26-jährige Männer, die offensichtlich an der gemeldeten Auseinandersetzung beteiligt waren und entsprechende Verletzungen aufwiesen. Die 3 jungen Männer kamen zur Behandlung ihrer Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein 24-jähriger Tatverdächtiger der Auseinandersetzung festgenommen werden. Darüber hinaus konnten vor Ort mehrere Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe aufgefunden werden, die im Zusammenhang zu der Auseinandersetzung stehen können.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den bislang noch ungeklärten Hintergründen aufgenommen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 10500.

Brände im Westend und in Zeilsheim

Feuerwehr Frankfurt (ots) – Am Donnerstagabend 05.08.2021 erreichte die Zentrale Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt am Main ein Notruf über Flammenschein in einem Wohnhaus in der Lindenstraße (Westend). Die Einsatzkräfte mussten sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschaffen und konnten das Feuer in einem Zimmer im ersten Obergeschoss lokalisieren. Das dreigeschossige Wohngebäude war zudem vollständig verraucht.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die Entrauchung des Gebäudes mit Lüftungsgeräten dauerte einige Zeit an. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zu Brandursache aufgenommen.

Am frühen Freitagmorgen 06.08.2021 brannte gegen 01:15 Uhr der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Zeilsheim. Als die Feuerwehr die Einsatzstelle in der Bechtenwaldstraße erreichte, waren bereits Flammen aus dem Dach zu sehen.

Durch die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen über eine Drehleiter sowie über den Treppenraum, konnte eine Brandausbreitung auf weitere Teile des Daches verhindert werden. Die vom Feuer betroffenen Teile des Daches dienen als Lager- und Abstellfläche, die auf einer Länge von etwa 8 Metern brannten. Die Löschmaßnahmen dauerten rund eine Stunde.

Aufwendiger war die Suche nach Glutnestern, so dass der Einsatz gegen halb fünf beendet werden konnte. Während der Löscharbeiten hatten die Bewohner das Gebäude verlassen. Alle konnten nach Abschluss wieder zurück in ihre Wohnungen. Verletzt wurde niemand.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die Brandursache sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Zeilsheim mit insgesamt 40 Einsatzkräften.

