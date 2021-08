Heidelberg-Schlierbach: Betrunkener Autofahrer kollidiert mit Fußgängerampel

Heidelberg (ots) – Am Freitag gegen 03Uhr fuhr ein 28-jähriger Renault-Fahrer

unter Alkoholeinfluss in der Schlierbacher Landstraße über zwei Verkehrsinseln,

kollidierte anschließend mit einer Fußgängerampel und riss diese aus der

Verankerung. Da aus dem stark beschädigten Renault Öl auf die Fahrbahn austrat,

musste eine Fachfirma zur Reinigung verständigt werden. Ein Atemalkoholtest bei

dem 28-Jährigen ergab einen Wert von 1,08 Promille. Auf dem Polizeirevier wurde

dem Unfallfahrer schließlich eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde

sichergestellt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft

sich auf mehrere Tausend Euro.

Heidelberg-Kirchheim: Verstümmelte Katzenkadaver im Feld gefunden – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Am Vormittag des 05.08.2021 entdeckten Zeugen mehrere

Katzenkadaver in einem Maisfeld nahe der „Kirchheimer Höfe“. Durch Beamte des

Polizeireviers Heidelberg-Süd konnten insgesamt drei sehr stark verstümmelte

Katzenkadaver aufgefunden und sichergestellt werden. Über Herkunft oder

ursprüngliches Aussehen der Tiere kann aufgrund des starken Verstümmelungsgrads

keine Aussage getroffen werden. Die weiteren Ermittlungen hat der Fachbereich

„Gewerbe und Umwelt“ des Polizeipräsidiums Mannheim übernommen. Die Polizei

sucht Zeugen, denen möglicherweise kurz vor dem 05.08. bzw. in der Nacht von

Mittwoch auf Donnerstag eine oder mehrere verdächtige Personen oder ein Fahrzeug

im Feldgebiet aufgefallen sind, die die Kadaver dort entsorgt haben könnten. Wer

etwas beobachtet hat, meldet sich bitte beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.:

06221/3418-0.

Heidelberg: Betrunkene E-Scooter-Fahrer

Mannheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in den

Stadtteilen Bergheim, Weststadt und Altstadt zehn E-Scooter-Fahrer festgestellt,

die unter Alkoholeinfluss mit diesen Fahrzeugen unterwegs waren. Bei

Alkoholtests wurden Werte zwischen 0,5 und fast 1,4 Promille ermittelt. Unter

den Fahrern befanden sich auch zwei Fahranfänger unter 21 Jahren, die sich noch

in der Probezeit befanden und für die eine Alkoholgrenze von 0,0 Promille gilt.

Insgesamt werden der Staatsanwaltschaft vier Strafanzeigen wegen Trunkenheit im

Verkehr übersandt, weitere sechs Anzeigen gehen in Form von

Ordnungswidrigkeitsverfahren an die zuständige Bußgeldstelle. Bei vier Fahrern

wurden Blutproben entnommen. Diese Fahrer sehen nun Geldstrafen entgegen und

müssen mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. Zwei Führerscheine wurden in

diesem Zusammenhang sichergestellt. Die beiden weiteren Fahrer waren nicht im

Besitz einer Fahrerlaubnis.

Im Zuge der Ordnungswidrigkeiten sehen die Betroffenen nun und Bußgeldern

entgegen und müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

Die Polizei weist nochmals eindrücklich darauf hin, dass es sich bei der

sogenannten Elektrokleinstfahrzeugen (E-Scooter) um Kraftfahrzeuge handelt und

somit die gleichen Regelungen mit den gleichen Konsequenzen wie für Autofahrer

gelten!