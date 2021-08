Herborn: Autoaufbruch scheitert –

Im Kleiberweg hatten es Diebe auf Wertsachen aus einem grauen 3-er BMW abgesehen. In der Nacht von Mittwoch (04.08.2021) auf Donnerstag (05.08.2021) hebelten sie auf der Beifahrerseite am Dreieckfenster der hinteren Tür, schafften es aber nicht in das Fahrzeug einzusteigen. Zurück blieb ein Schaden von rund 300 Euro. Zeugen, die die Täter im Kleiberweg beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Solms-Burgsolms: Auf Kater geschossen / Polizei bittet um Mithilfe –

Die mutmaßlich entzündete Pfote eines Katers entpuppte sich nach einer Röntgenaufnahme als Verletzung nach einem Luftgewehrschuss. Die Polizei in Wetzlar bittet um Hinweise zu dem Täter. Am Sonntag (01.08.2021) kehrte der Kater nachmittags humpelnd zu seiner Besitzerin im Mühlweg zurück. Er hatte das Haus um 12.00 Uhr verlassen und kam gegen 16.00 Uhr zurück. Bei einem Arztbesuch fiel die Schussverletzung auf. Die Tierärztin musste das Projektil operativ aus der Pfote entfernen. Die Polizei ermittelt wegen Verstöße gegen das Tierschutzgesetz und fragt: Wer hat am Sonntagnachmittag im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Schützen machen? Hinweise bitte unter Tel.: (06441) 9180 an die Polizei in Wetzlar.

Husqvarna – Crossmaschine in Manderbach gestohlen

Dillenburg-Manderbach: Die Dillenburger Polizei bittet bei der Fahndung nach einer gestohlenen Crossmaschine um Mithilfe.

Die rund 9.000 Euro teure Maschine mit der Bezeichnung „701 Supermoto“ stand zwischen Donnerstagabend (05.08.2021) und Freitagmorgen (06.08.2021) in einem Hof der Birkenstraße. In der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.30 Uhr schlugen die Diebe dort zu und ließen das mit dem Kennzeichen „LDK-ML 701“ zugelassene Motorrad mitgehen.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Birkenstraße beobachtet?

aufgefallen?

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.