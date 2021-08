Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Trickdiebin hatte Kinder dabei – Neu-Isenburg

(aa) Eine 30 bis 35 Jahre alte Trickdiebin, die zwei Kleinkinder bei sich hatte, verschaffte sich am Mittwochmittag im Amselweg Zugang zur Wohnung eines Rentnerpaares. Die Frau war den Eheleuten zwischen 13 und 15 Uhr vom Einkaufen nach Hause gefolgt und gelangte unter einem Vorwand bis in die Küche. Die Geschädigten forderten die etwa 1,70 Meter große und korpulente Frau mehrfach zum Gehen auf. Die Diebin griff sich unbemerkt die Handtasche der Bewohnerin und verschwand. In der Tasche befanden sich eine blaue Geldbörse und zwei Impfausweise. Die Täterin hatte dunkle zusammengebundene Haare und trug ein langes grünes Kleid. Außerdem hatte sie eine schwarze Einkaufstasche dabei. Nach ersten Hinweisen war sie in einem schwarzen Auto unterwegs. Die Kriminalpolizei bittet weitere noch nicht bekannte Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Einbrecher richteten großen Schaden an – Hainburg/Klein-Krotzenburg

(aa) Einbrecher, die zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag in ein Vereinsheim „Zum Königsee“ eingedrungen waren, richteten einen hohen Schaden an. Mit brachialer Gewalt wurden zwischen 23.10 und 13.50 Uhr Fenster sowie Türen aufgehebelt und aufgebrochen. Dabei übersteigt der geschätzte Schaden von 5.000 Euro den Wert der Beute um ein Vielfaches. Die Diebe stahlen Geldscheine und Münzen aus einer Kellner-Geldbörse und dem Trinkgeldbehältnis. Zuvor hatten die Eindringlinge in der Gaststätte die Schubladen hinter dem Tresen durchsucht. Die Kripo Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

Auto angefahren und geflüchtet – Wer hat etwas gesehen? – Hanau

(as) Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich zwischen Freitagabend, 22.30 Uhr und Samstagmittag, 12.15 Uhr, ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein 45-Jähriger seinen schwarzen Audi Q5 in Höhe des Ladeneingangs eines Supermarktes in der Breitscheidstraße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug beim Vorbeifahren den Audi auf der linken Seite. Der Sachschaden wird auf 7.500 Euro geschätzt. Die Verkehrsunfallfluchtgruppe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Unfallflucht: Wer sah den weißen Transporter? – Rodenbach

(lei) Für eine Unfallflucht in der Straße „Am Aueweg“ am Mittwochmorgen in der Zeit von 10 bis 10.30 Uhr könnte ersten Hinweisen zufolge ein weißer Transporter verantwortlich sein. Bei dem Parkrempler auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes entstand etwa 2.000 Euro Sachschaden an einem grauen Opel Zafira mit GN-Kennzeichen. Weitere Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 9010-0 entgegen.

Mutmaßlichen Täter durch aufmerksamen Zeugen ermittelt – Seligenstadt

(lei) Dank eines aufmerksamen Lesers einer regionalen Tageszeitung konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter einer gefährlichen Körperverletzung ermitteln, nach dem zuletzt mit einem Phantombild gefahndet wurde. Bei dem nun identifizierten Mann handelt es sich um einen 21-Jährigen aus Mainflingen. Ihm wird vorgeworfen, am 21. April in der Aschaffenburger Straße einen 71-Jährigen körperlich und verbal angegangen zu haben (wir berichteten). Unter anderem soll er den Hainburger in die Bauchgegend getreten haben, wodurch der Senior Verletzungen davontrug. Nach Veröffentlichung des Phantombildes meldete sich der Leser bei den Ordnungshütern und gab damit den entscheidenden Hinweis: Er berichtete, dass ihm in der Vergangenheit ein ganz ähnlicher Vorfall widerfahren ist. Auch er wurde in ähnlich aggressiver Weise von einem jungen Radfahrer fast umgefahren und anschließend verbal massiv angegangen. Er glaubt nun, dass der Mann auf dem Phantombild in der Zeitung sowohl in seinem als auch in dem Fall des 71-Jährigen als Täter in Frage kommt. Als er dann noch den Tatverdächtigen zufälligerweise wiedersah, alarmierte er die Polizei. Es dauerte nicht lange, bis bei dem 21-Jährigen die Handschellen klickten und er vorläufig festgenommen wurde. Bislang räumte er die Tat vom 21.04.2021 vollumfänglich ein.

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 32. Kalenderwoche 2021

(aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Unfallschwerpunkten und auf der Autobahn 66 für den Lärmschutz.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern gute Fahrt und dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

09.08.2021:

Hanau, Depotstraße, Höhe Alter Kahler Weg (Unfallschwerpunkt);

K 861, Rodenbach in Richtung Langenselbold im Bereich Am Weiher (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor dem Geisfeldkreisel (Unfallschwerpunkt); L 3178, Bad Soden-Salmünster in Richtung Mernes (Unfallschwerpunkt);

BAB 66, Hanau in Richtung Fulda, AS Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz);

BAB 66, Fulda in Richtung Frankfurt, AS Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz.

Henry Faltin ist neuer Dienststellenleiter in Neu-Isenburg

(hf) Im Rahmen einer kleinen – der Pandemie angepassten – Feierstunde führte Polizeipräsident Eberhard Möller am Donnerstagnachmittag Henry Faltin als neuen Leiter der Neu-Isenburger Polizeistation offiziell in sein Amt ein. „Mit dem gebürtigen Offenbacher und in Dreieich wohnhaften Faltin übernimmt ein echtes Kind der Region die Stationsleitung in Neu-Isenburg“, so der Polizeipräsident. „Ich bin mir sicher, dass sich die guten Entwicklungen in der Sicherheitsstruktur im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Neu-Isenburg mit dem Ersten Polizeihauptkommissar Faltin fortsetzen.“

Neu-Isenburgs Bürgermeister Herbert Hunkel und Dreieichs Bürgermeister Martin Burlon nahmen sich die Zeit, Faltin persönlich am neuen Dienstort zu begrüßen und ihm viel Glück für die Leitung der Station zu wünschen.

Faltin begann im Oktober 1983 seine Ausbildung bei der Polizei in Kassel. Nach dem Abschluss als Lehrgangsbester war er Polizeimeister im Sondereinsatzzug bei der Bereitschaftspolizei und bereiste anlässlich von Großeinätzen – Reagen in Berlin, Räumung der Hafenstraße in Hamburg, geplante WAA Wackersdorf und natürlich Startbahn West in Frankfurt – mit Wasserwerfer oder Sonderwagen die halbe Republik. 1988 wurde er zum 3. Polizeirevier Offenbach versetzt und sammelte erste Einzeldiensterfahrung. Nach seinem Studium an der Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden kehrte der frischgebackene Polizeikommissar als Dienstgruppenleiter zur Polizeistation Langen zurück und wechselte von hier zum Führungs- und Lagedienst. 2006 begann er als Pressesprecher beim Hauptsachgebiet „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“, als dessen Leiter der Erste Polizeihauptkommissar zuletzt wesentlich die Außendarstellung des Polizeipräsidiums mitgestaltet hatte – nun kehrt er wieder zu den „Wurzeln“ des Polizeiberufs zurück.

„Mehrfach durfte ich schon am „Konstrukt Sicherheit“ im Westkreis in verschiedenen Funktionen mitarbeiten, jetzt konnte endlich mein Wunsch umgesetzt werden, dies als Dienstellenleiter angehen zu dürfen“, freute sich Faltin bei seinem Amtsantritt.

„Einen Schwerpunkt meiner neuen Aufgabe sehe ich auf dem Gebiet der Prävention.“ Gemeinsam mit den Kommunen möchte er sich gezielt der vernetzten Vorbeugung von Kri¬minalität widmen. „Dabei gilt es, alle zur Verfügung stehenden Angebote zielgerichtet zu nutzen, um zum einen Straftaten zu verhindern und zum anderen – ge¬rade bei jugendlichen Ersttätern – frühzeitig im Verbund aller Verantwortlichen, nämlich den Kommunen, den Jugendhilfeeinrichtungen, der Justiz und der Polizei, mit Entschlossenheit einzugreifen, um ein weiteres Abgleiten in die Kriminalität zu unterbinden“, stellt der neue Stationsleiter heraus.