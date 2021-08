Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Laternenmast gerammt

Künzell – Am Freitag (06.08.) kam es, gegen 6:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in der Keuloser Straße. Ein 45-jähriger Mann aus Künzell befuhr mit seinem VW Touran die Keuloser Straße aus Richtung Ortsmitte Künzell kommend in Richtung Keulos. Kurz vor der Brücke über die A 7 kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke und einem Laternenmast. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf circa 7.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Friedewald – In der Zeit von Mittwochnachmittag (04.08.), gegen 17:45 Uhr, bis Donnerstagvormittag (05.08.), gegen 10:15 Uhr, parkte eine 59-jährige Fahrerin aus Bad Hersfeld ihren Audi A 6 am rechten Fahrbahnrand der Hersfelder Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte den Audi in dieser Zeit vermutlich im Vorbeifahren, wodurch ein Schaden in Höhe von circa 3000 Euro an dem Auto entstand. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Gegen geparktes Fahrzeug gefahren

Schlitz – Am Donnerstagabend (05.08) befuhr eine 65-jährige Pkw-Fahrerin, gegen 18 Uhr, mit ihrem Mazda die Bahnhofstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Fahrerin dabei die Kontrolle über ihren Mazda, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Hyundai i 10. Bei dem Unfall blieb die 65-jährige Fahrerin glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Briefkasten von Kirche aufgebrochen

Petersberg – Unbekannte brachen in der Zeit von Dienstagnachmittag (03.08.) bis Donnerstagmorgen (05.08.) den Briefkasten der evangelischen Kirche in der Straße „An St. Johann“ auf und entwendeten eine dunkelblaue Mappe mit diversen Unterlagen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Katalysator gestohlen

Fulda – Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Mittwoch (25.08.) den Katalysator eines blauen VW Golf. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Straße „Am Bahnhof“. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Keller

Fulda – Ein Kellerraum in der Leipziger Straße wurde in der Zeit von Freitag (30.07.) bis Dienstag (03.08.) Ziel unbekannter Täter. Auf bis dato unbekanntem Weg gelangten die Täter in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Anschließend begaben sich die Unbekannten in den Keller und brachen dort das Vorhängeschloss eines Kellerraums auf. Danach flüchteten die Einbrecher ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach mehreren Sachbeschädigungen in Stadtgebiet Schotten – Zeugen gesucht

Schotten – Unbekannte verursachten in der Nacht zu Mittwoch (04.08.) diverse Sachschäden im Innenstadtbereich. In der Gartenstraße, der Parkstraße sowie der Gederner Straße beschädigten unbekannte Täter den Außenspiegel eines Wohnmobils, einen Werbebanner sowie mehrere Blumentöpfe samt darin befindlichen Pflanzen. Außerdem wurde eine Fensterscheibe der Stadtbibliothek eingeworfen und die Klingelanlage des Behinderteneingangs des Freibads aus der Verankerung gerissen. Der Gesamtsachschaden der Taten beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 2.000 Euro.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Polizei in Lauterbach.

Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch

Schotten – Unbekannte brachen am frühen Donnerstagmorgen (05.08.), gegen 0:15 Uhr, in ein gewerbliches Objekt in der Laubacher Straße ein. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die unbekannten Täter in die Räumlichkeiten. Vermutlich bemerkten die Einbrecher sodann die Sicherheitsvorkehrungen des Betriebs und ließen daraufhin von der weiteren Tatbegehung ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de