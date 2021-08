Businsassen nach Gefahrenbremsung verletzt, Bad Homburg vor der Höhe, Justus-von-Liebig-Straße, 05.08.2021, gg. 16.50 Uhr

(pa)Am Donnerstagnachmittag mussten in Bad Homburg zwei Insassen eines Omnibusses nach einer Gefahrenbremsung in Krankenhäuser gebracht werden. Der Bus war gegen 16.50 Uhr in der Justus-von-Liebig-Straße unterwegs, als zwei neun und elf Jahre alte Kinder unvermittelt die Straße überquerten. Der 43-jährige Fahrer des Busses konnte einen Zusammenstoß durch starkes Bremsen zwar noch verhindern, jedoch wurden zwei im Bus befindliche Frauen im Alter von 26 und 42 Jahren infolge der Bremsung leicht verletzt. Die Kinder wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Mazda zerkratzt,

Friedrichsdorf, Seulberg, Hardtwaldallee, 04.08.2021, 19.45 Uhr bis 05.08.2021, 14.30 Uhr

(pa)In Friedrichsdorf Seulberg verursachte eine unbekannte Person von Mittwoch auf Donnerstag an einem geparkten Mazda einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der Fahrer des MX-5 hatte seinen Wagen am Mittwochabend in der Hardtwaldallee abgestellt und am Donnerstagnachmittag feststellen müssen, dass sein graues Cabrio auf der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport für den Hochtaunuskreis

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung.

In der kommenden Woche finden im Hochtaunuskreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.