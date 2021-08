Unfall mit verletzter Radfahrerin

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstagmorgen 05.08.2021 gegen 07:50 Uhr, bog eine

42-jährige Autofahrerin von der Salierstraße in die Kugelfangstraße ab. Hierbei stieß die Frau mit einer in der Kugelfangstraße in Richtung der Einmündung zur Salierstraße fahrenden 52-jährigen Radfahrerin zusammen.

Durch den Sturz zog sich die Radfahrerin, welche keinen Helm trug, leichte Verletzungen an der Hand, sowie eine Platzwunde am Kopf zu. Zur Behandlung wurde die Radfahrerin in ein Krankenhaus verbracht.

Unfall mit zwei leichtverletzten Personen

Altrip (ots) – Am Donnerstagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, sind bei einem Unfall an der Einmündung Rheingönheimer Straße / Riedburgstraße ein Autofahrer und eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Eine 81-jährige Dame bog von der Riedburgstraße in die Rheingönheimer Straße ein und kollidierte dabei mit einem kreuzenden Pkw.

Die 81-Jährige ist durch die Wucht des Aufpralls auf ein angrenzendes Grundstück geschleudert worden. Ein Zaun ist dadurch beschädigt worden. Glücklicherweise trug sie nur einen Kratzer davon, blieb ansonsten unverletzt.

Der 60-jährige Fahrer des anderen Wagens klagte auch nur über Kopfschmerzen.

Die Verbringung in ein Krankenhaus war nicht notwendig.

Trickdiebstahl – Vorsicht bei Hilfsangeboten

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Donnerstag 05.08.2021 gegen 16.00 Uhr, wollte die Geschädigte in der Jahnstraße ihre Wocheneinkäufe aus ihrem Pkw ins Haus bringen. Dort wurde sie von 2 bislang unbekannten Tätern angesprochen, die ihr ihre Hilfe anboten. Die Geschädigte nahm die Hilfe an. Im Nachhinein stellte sie fest, dass aus einer Einkaufstasche ihr Geldbeutel mit persönlichen Dokumenten und 50 Euro Bargeld entwendet wurde.

Täterbeschreibung:

Die Täterin war etwa 20-30 Jahre alt, schmale Figur, lange hochgebundene schwarze Haare dunkel gekleidet.

Der Täter war ebenfalls etwa 20-30 Jahre alt und dunkel gekleidet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.