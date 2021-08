LKW Fahrer gefährdet Radfahrer

Speyer (ots) – Mehrere Überholversuche unternahm am Donnerstag 05.08.2021 gegen 17:00 Uhr ein 19-Jähriger in der Johannesstraße. Als es ihm nicht gelang 4-5 Radfahrer zu überholen, betätigte er des Öfteren das Gaspedal, erhöhte immer wieder die Drehzahl und bremste dann hinter den Radfahrern mehrmals abrupt ab.

Bei einem weiteren Überholvorgang befand sich der 19-Jährige mit seinem Lastwagen auf Höhe eines 60-jährigen Radfahrers, was dazu führte, dass das Vorderrad dessen Fahrrades beinahe den Bordstein berührte.

Um das Gleichgewicht zu halten, schlug der Geschädigte mit seiner Hand gegen den Laster. Nur durch das Ausbalancieren des Lenkrads kam der Radfahrer nicht zu Fall. Der 19-Jährige muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Betrugsmasche gescheitert

Speyer (ots) – Mal wieder einen Betrugsversuch mit der Masche “Falsche Polizeibeamte” unternahmen Unbekannte am Donnerstag 05.08.2021 gegen 13:00 Uhr bei einer

65-Jährigen. Der Betrüger am Telefon gab sich als Kommissar aus und behauptete, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und nun Zeugen gesucht werden.

Der Anrufer wollte zudem wissen, ob der Mann der 65-Jährigen zu Hause ist. Nachdem sie dies verneinte, meldete sich die Geschädigte bei der Polizei.

Die Polizei rät, keinerlei Informationen am Telefon herauszugeben, insbesondere ihre Vermögensverhältnisse betreffend. Beenden Sie sofort das Gespräch und verständigen

Sie die richtige Polizei. Suchen Sie hierzu die Telefonnummer selbst heraus.

Marihuana Geruch verrät 19-Jährigen

Speyer (ots) – Der Geruch von Marihuana verriet am Mittwoch um 15:35 Uhr einen

19-Jährigen, der in der Wormser Landstraße einer Personenkontrolle unterzogen wurde.

Die Polizeistreife fand letztlich hinter einer Mauer auf dem Boden liegend zwei Päckchen mit einer geringen Menge Cannabis, die der junge Mann bei Erblicken des Streifenwagens verstecken wollte.

Die Drogen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren hinsichtlich des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Alkoholisiert mit dem Rad unterwegs

Speyer (ots) – Das Fahren von Schlangenlinien eines Radfahrers nahm eine Polizeistreife am Donnerstag um 03:15 Uhr zum Anlass ihn in der Wormser Landstraße einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Der Grund für seine auffällige Fahrweise war schnell klar. Er hatte einen Wert von rund

2 Promille. Dem 33-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Speyer (ots) – Ohne Fahrerlaubnis unterwegs war am Donnerstag um 10:00 Uhr ein

65-Jähriger als er am Domplatz in eine Polizeikontrolle geriet. Dem Mercedes-Fahrer war bereits vor 45 Jahren die Fahrerlaubnis entzogen worden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rotlicht missachtet, Radfahrerin verletzt

Speyer (ots) – Das Rotlicht einer Lichtsignalanlage in der Wormser Landstraße missachtet hat am Donnerstag um 16:20 Uhr ein 62-jähriger PKW-Fahrer, der in Richtung Schifferstadter Straße unterwegs war.

In der Folge kam es im Einmündungsbereich zur Viehtriftstraße zur Kollision mit einer

51-jährigen Radfahrerin, die von der Viehtriftstraße nach links in die Wormser Landstraße abbiegen wollte. Die Frau kam zu Fall und verletzte sich. Zur weiteren Abklärung wurde sie in ein Krankenhaus verbracht.

Einbrüche in Geschäftsräume

Speyer (ots) – Gleich 2 Einbrüche wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Speyerer Innenstadt begangen. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einer Kunstwerkstatt in der Korngasse und entwendeten Bargeld. Zu einem weiteren Einbruch kam es in ein Hotel in der Schwerdstraße. Hier stahlen die Unbekannten einen Tresor ebenfalls mit Bargeld. Bei einem Einbruchsversuch blieb es bei einer Gaststätte in der Windthorststraße. Hier gelangten die Täter glücklicherweise nicht in die Räumlichkeiten.

Ein Sachschaden entstand dennoch. Die Schadenshöhen stehen bislang noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat im Zeitraum von 04.08.2021, 20:00 Uhr bis 05.08.2021, 14:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schwerdstraße, der Windthorststraße und der Korngasse beobachtet. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.