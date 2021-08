Heidelberg: Stadtnotizen 05.08.2021

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Eventflächen für Jugendliche: Urban Clubsound bei „feierbad 21“ am Tiergarten-Schwimmbad – Lockere Atmosphäre auf der Ochsenkopfwiese

Für Jugendliche und junge Erwachsene gibt es seit Kurzem zwei neue Flächen zum Chillen und Feiern: Freitag- und Samstagabends von 19 bis 24 Uhr lockt am Tiergarten-Schwimmbad im Neuenheimer Feld die Eventfläche „feierbad 21“ mit einem von Jugendvertretern selbst gestalteten Programm. Am Freitag, 6. August, legt der Heidelberger DJ Log Urban Mixed Music auf; am Samstag, 7. August, heizt David Banks aus Mannheim der Partycrew mit Urban Club- & Partysound ein. Bei Regenwetter müssen die Veranstaltungen jedoch abgesagt werden – dies wird kurzfristig über den instagram-Kanal „feierbad21“ bekannt gegeben. Daneben steht die Ochsenkopfwiese in Bergheim den Jugendlichen und jungen Leuten als konsumfreier und zwangloser Treffpunkt zur Verfügung.

Mit dem Ziel, in Heidelberg schnell neue Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene zu schaffen, war eine Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der Jugend sowie aus dem Jugendgemeinderat, der Heidelberger Nachtbürgermeister Jimmy Kneipp, Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner und Mathias Schiemer, Geschäftsführer von Heidelberg Marketing, zusammengekommen. Der Wunsch nach einer Eventfläche und einem konsumfreien Treffpunkt hatte sich herauskristallisiert. Bereits am Wochenende nach dem dritten Treffen der Gruppe im Rathaus am Mittwoch, 28. Juli 2021, konnte dieser in die Tat umgesetzt werden.

Am Tiergartenbad hat Heidelberg Marketing kurzfristig eine eingezäunte Fläche mit Bühne, Technik und Infrastruktur realisiert, die bei freiem Eintritt und fairen Getränkepreisen bespielt wird. Bei der Programmgestaltung haben die Jugendvertreter freie Hand bekommen. Der Zutritt ist mit einem 3G-Nachweis möglich (Nachweislich geimpft, genesen oder getestet); Registrierung per Luca-App oder vor Ort am Tablet. Ein Teil der Ochsenkopfwiese wurde derweil von der Stadt Heidelberg gemäht und mit Toilettenanlage sowie Beleuchtung bestückt und für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen freigegeben.

Jugendvertreterinnen und -vertreter, der Jugendgemeinderat, Nachtbürgermeister und Oberbürgermeister haben verabredet, in einem engen Dialog zu bleiben. Den Jugendvertreterinnen und -vertretern ist es zudem wichtig, sich über die aktuelle Diskussion hinaus weiterhin einbringen zu können.

Abwechslungsreiche Sommererlebnisse – Freie Plätze beim Ferienpass-Programm für Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren

Die Sommerferien gehen in die zweite Woche und trotz Einschränkungen durch die Corona-Regelungen hat das Ferienpass-Team der Stadt Heidelberg fast 800 Pässe verkauft. Die gute Nachricht für Kinder und Jugendliche, die noch nach abwechslungsreichen Sommererlebnissen suchen: Es gibt noch freie Plätze bei mehr als 40 verschiedenen Angeboten des Ferienpassprogramms!

Für alle Heidelberger Kinder und Jugendlichen von sechs bis sechzehn Jahren ist mit dem Ferienpass der Eintritt in das Tiergartenfreibad und den Zoo während der gesamten Sommerferien kostenlos und es gibt viele weitere attraktive Vergünstigungen. Darüber hinaus kann man sich ab sofort zu insgesamt acht Veranstaltungen des Ferienpass-Programms anmelden. Der Ferienpass kostet elf Euro, mit Heidelberg Pass beziehungsweise Heidelberg Pass+ ist er kostenlos.

Und so geht’s: Auf www.heidelberg.de/ferienangebote > Ferienpass gibt es die Anmeldeformulare zum Download. Einfach ausgefüllt per Mail an ferienpass@heidelberg.de schicken, dann vereinbart das Ferienpass-Team einen individuellen Termin für Kauf und Anmeldung zu den Veranstaltungen. Oder gleich telefonisch einen Termin ausmachen: Infotelefon: 06221 58-38310, montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr. Unter dieser Nummer können auch alle, die bereits einen Ferienpass haben, weitere Angebote dazu buchen.

Freie Plätze in den nächsten beiden Ferienwochen:

2. Ferienwoche

Nr. 31 Spielaktion Hasenleiser (II)

6 bis 12 Jahre

Mo, 9.8.2021 – Fr, 13.08.2021

9.00 – 15.00 Uhr

Nr. 34 Lacrosse

10 bis 14 Jahre

Mo, 09.08.2021 – Fr, 13.08.2021

10.00 – 12.00 Uhr

Nr. 35 Teens Power Yoga

11 bis 14 Jahre

Mo, 09.08.2021 – Fr, 13.08.2021

11.00 – 12.00 Uhr

Nr. 38 KLIMAWandeln (I)

12 bis 14 Jahre

Mo, 09.08.2021

14.00 – 16.30 Uhr

Nr. 39 Wohlfühlnachmittag

13 bis 16 Jahre

Mo, 09.08.2021

14.00 – 16.30 Uhr

Nr. 44 KLIMAWandeln (II)

12 bis 14 Jahre

Mi, 11.08.2021

14.00 – 16.30 Uhr

3. Ferienwoche

Nr. 62 Fußballwoche (I)

8 bis 10 Jahre

Mo, 16.08.2021 – Fr, 20.08.2021

10.00 – 12.00 Uhr

Nr. 69 Serviettentechnik

10 bis 16 Jahre

Mo, 16.08.2021

16.00 – 18.00 Uhr

Nr. 72 Hoffexpress

6 bis 10 Jahre

Di, 17.08.2021

10.00 – 14.00 Uhr

Mehr freie Veranstaltungen und weitere Informationen unter www.heidelberg.de/ferienangebote > Ferienpass

Metropolink Festival: „Kitchen Talk“ am 6. August – Gespräch zu Interkulturalität und Kreativität

Noch bis Sonntag, 8. August, verwandelt das internationale Festival für urbane Kunst „Metropolink“ das Patrick-Henry-Village (PHV) im Südwesten von Heidelberg in einen kreativen Ort für Streetart, Licht-Design und Musik. Neu im Festival-Programm sind in diesem Jahr die „Metropolink’s Kitchen Talks“, ein neues Gesprächsformat mit geladenen und spontanen Gästen in Kooperation mit der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg. Der nächste „Kitchen Talk“ zu den Themen Interkulturalität und Kreativität findet am Freitag, 6. August, ab 20 Uhr auf dem Festivalgelände statt.

Gäste des Kitchen-Talks sind Danijel Cubelic, Leiter des Amts für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg, Yasemin Soylu, Organisatorin der Jüdisch-Muslimischen Kulturtage Heidelberg, Leonie Baumgarten-Egemole, Mitorganisatorin bei „Black Lives Matter“ in Heidelberg, und Ella Poni, jüdische Künstlerin aus Berlin. Die Festivalgäste sind eingeladen, sich am „Kitchen Talk“ als Zuhörer oder Gesprächspartner zu beteiligen. Eine Anmeldung ist an der Festivalkasse möglich.

Ziel des offenen Talk-Formats zu den Themen Kunst und Stadtgesellschaft, Kreativwirtschaft und Stadtentwicklung ist es, einen Dialog zu aktuellen Trends und Herausforderungen zu eröffnen. Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner und Ministerin Theresia Bauer starteten gemeinsam mit Mitgliedern des Youth Think Tanks Heidelberg die „Kitchen Talk“-Reihe am Eröffnungsabend des Festivals. Ein weiterer „Metropolink’s Kitchen Talk“ ist für Samstag, 21. August, in Patrick-Henry-Village geplant. Mit Kitchen Talk – auf Deutsch Küchengespräch – ist ein Austausch im lockeren Rahmen gemeint.

Ergänzend: Weitere Informationen und Tickets für das Metropolink-Festival sind verfügbar unter www.metropolink-festival.de.

Weitere Informationen zur Kultur- und Kreativwirtschaft in Heidelberg gibt es unter www.heidelberg.de/kreativwirtschaft.

Emmertsgrund: Umfrage zur Entwicklung des Stadtteils

Seit elf Jahren ist das Stadtteilmanagement Emmertsgrund „auf dem Berg“ aktiv. Diesen Geburtstag nehmen der Trägerverein für das Emmertsgrunder Stadtteilmanagement (TES e.V.) und die Stadt Heidelberg zum Anlass, um die Bewohnerinnen und Bewohner zur Entwicklung des Stadtteils zu befragen. Bei der Umfrage können sie angeben, wie sie das Leben auf dem Emmertsgrund bewerten, was sich in den vergangenen Jahren getan hat und was noch verbessert werden könnte. Die Themen reichen vom Wohnen und Wohnumfeld über die Einkaufssituation, dem Aufwachsen und Älterwerden auf dem Emmertsgrund bis hin zu Fragen zum Zusammenleben oder Kulturangebot. Die Ergebnisse der Umfrage sollen in die Neuauflage des Integrierten Handlungskonzepts Emmertsgrund einfließen.

Die Umfrage findet online statt und kann noch bis einschließlich Donnerstag, 14. Oktober 2021, auf der Homepage des Stadtteilmanagements unter www.emmertsgrund.de abgerufen werden. Zudem besteht noch bis Freitag, 24. September 2021, die Möglichkeit, den Umfragebogen an verschiedenen Infoständen des TES e.V. im Stadtteil auszufüllen. Die genauen Orte und Termine sind ebenfalls unter www.emmertsgrund.de zu finden. Die nächste Möglichkeit besteht am Donnerstag, 6. August 2021, zwischen 17 und 19 Uhr bei der öffentlichen Lesung am Mombertplatz sowie am Mittwoch, 11. August 2021, zwischen 15 und 18 Uhr vor dem Seniorenzentrum Emmertsgrund.

Keine Sommerpause bei Modernisierungsarbeiten an den Schulen – Generalsanierung Hölderlin-Gymnasium vor Abschluss – Große Digitalisierungsprojekte gestartet

Von Sommerpause keine Spur: Große Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten an Heidelberger Schulen finden in diesen Sommerwochen ihren Abschluss: So ist die Generalsanierung des Hölderlin-Gymnasiums auf der Zielgeraden. Auch der Umbau von ehemaligen Fachräumen für den Ganztagsbetrieb am Bunsen-Gymnasium ist nahezu abgeschlossen. Mit der Digitalisierung des Helmholtz- und des Bunsen-Gymnasiums gehen gleich zwei große Projekte an den Start.

Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck: „In den Sommerferien geben wir nochmal richtig Gas, damit wir die derzeit umfassendsten Sanierungsarbeiten zum neuen Schuljahr zu einem guten Abschluss bringen können. Wie wichtig es allen kommunalen Entscheidungsträger in Heidelberg ist, beste Lernbedingungen für Schülerinnen und Schüler zu schaffen, sieht man an den aktuellen Beschlüssen zum Haushalt: für 2021/22 sind insgesamt 25,6 Millionen Euro für größere Schulmodernisierungsmaßnahmen vorgesehen – und das in durch die Pandemie finanziell durchaus angespannten Zeiten.“

Diese Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen laufen in den Sommerferien:

Hölderlin-Gymnasium

Die Generalsanierung und Erweiterung des aus sechs Gebäuden bestehenden Gesamtkomplexes in der Altstadt geht als derzeit größte Modernisierungsmaßnahme ihrem Ende zu. Mit der Generalsanierung und Erweiterung soll der Profilausbildung der Schule im Bereich Theaterpädagogik besonders Rechnung getragen werden. Im November 2018 fiel der Startschuss. Neben der Verlegung der Tiefgarageneinfahrt in die Friedrich-Ebert-Anlage wurden die Häuser 1, 5 und 6 saniert. Im zweiten Bauabschnitt ab Herbst 2019 wurde das Herz des Projekts, der Neubau der Theaterpädagogik, realisiert, die Häuser 2,3 und 4 saniert sowie die beiden Sporthallen. Aktuell konzentrieren sich die Arbeiten auf den Innenausbau des Theateranbaus sowie die Innensanierung des Hauses 3 mit Bodenbelags- und Malerarbeiten. Parallel dazu wird an der Neugestaltung des Schulhofs gearbeitet. Nach den Herbstferien steht die Einweihungsfeier an.

Bunsen-Gymnasium

Nach der zuletzt umfangreichen Erweiterung der naturwissenschaftlichen Fachklassen sind jetzt die ehemaligen Naturwissenschaftsräume des Gymnasiums in Neuenheim für den Ganztagesbetrieb umgebaut worden. Dafür waren bisher keine geeigneten Räume vorhanden.

Unter anderem wurden dafür die alten Labormöbel und das in einigen Räumen vorhandene ansteigende Gestühl abgebrochen, Zwischenwände entfernt, eine außenliegende Fluchttreppe gebaut und die Räume durch neue Fensteröffnungen mit Tageslicht versorgt. Marode Fenster und der Sonnenschutz wurden ausgetauscht, die Toilettenanlage im Untergeschoss erneuert und ein Pflegeraum für Menschen mit Behinderung eingerichtet. Die Räume für den Ganztagesbetrieb wurden mit neuen Akustikdecken ausgestattet sowie die Haustechnik erneuert. Die Bauarbeiten im Innern sind abgeschlossen.

Zu Lieferschwierigkeiten aufgrund der derzeitigen Marktsituation kommt es noch im Bereich der Einbaumöbel. Weiterhin wird noch an der Außenfassade gearbeitet, aktuell erfolgen die Restarbeiten an den Fensteranschlüssen sowie die Malerarbeiten der Außenwände. Nach Abschluss der Arbeiten wird dann noch im Herbst die Außenanlage des Baustellenbereiches erneuert. Das Angebot des Ganztagsbetriebs nutzen jährlich rund 300 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10.

Während das Projekt „Räume für den Ganztagsbetrieb“ sich dem Ende zuneigt, startet im Sommer mit der Digitalisierung der Schule das nächste Großprojekt. Ebenso wie das Helmholtz-Gymnasium werden die Schulgebäude am Bunsen-Gymnasium komplett digital zukunftsfähig gemacht.

Helmholtz-Gymnasium

Im Helmholtz-Gymnasium in der Südstadt haben die Arbeiten für die Digitalisierung es gesamten Schulkomplexes begonnen. Dabei soll ein passives Datennetz mit elektrischen Anschlussdosen sowie zentralen Datenverteilern errichtet werden. Das beinhaltet eine Vollvernetzung jedes Klassen- und Fachraumes mit LAN-Anschlüssen und Glasfaseranbindung. Die Klassen- und Fachräume werden jeweils mit einer Mediensäule ausgestattet, in der sämtliche Strom- und Datenleitungen zentral zusammenlaufen. In dieser Säule befinden sich neben den Unterverteilern unter anderem auch die Anschlussfelder für die Mediensteuerungsgeräte. Um den wachsenden Anforderungen an die digitalen Dienste durch Fernlernen, digitale Lernplattformen oder die wachsende Zahl mobiler Endgeräte gerecht zu werden, wird ein neues Serversystem aufgebaut. Für die Netzwerkverteiler als notwendige Knotenpunkte werden neue Standorte hergestellt. Die Klassen- und Fachräume erhalten eine zukunftssichere Multimediaverkabelung. Dort sind digitale Präsentationsmöglichkeiten mit Beamer oder Großbildschirm geplant.

In den Sommerferien wird auch die Dachsanierung am Helmholtz-Gymnasium fortgeführt. Sie betrifft die Shed- und Flachdächer im Kunstbereich. Die kompletten Dachbeläge werden abgebrochen, Dampfsperre, Wärmedämmung und Dachabdichtung neu hergestellt, Lichtkuppeln erneuert.

Weitere Sanierungen

Fleißig gearbeitet wird aber nicht nur auf den großen Schulbaustellen. Im Sommer wird ein weiterer Toilettentrakt an der beruflichen Carl-Bosch-Schule in Wieblingen saniert und an der Grundschule Emmertsgrund ein zweiter Flucht- und Rettungsweg geschaffen. Zusätzliche Büroräume für die Verwaltung werden in der Stauffenbergschule im Pfaffengrund eingerichtet. Die Modernisierung der Fachräume für angehende Frisörinnen und Frisöre an der beruflichen Johannes-Gutenberg-Schule in Wieblingen steht ebenso über die nächsten Wochen an wie die Ertüchtigung des durch den Brand beschädigten Pavillons an der Geschwister-Scholl-Schule in Kirchheim.

Ausblick: Welche Modernisierungen bald anstehen

Perspektivisch stehen als nächste Schulmodernisierungsprojekte der Neubau der durch einen Brand zerstörten Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule in Kirchheim und der Neubau der Mensa und Betreuungsräume der Mönchhofschule in Neuenheim auf der Liste der Planerinnen und Planer im städtischen Hochbauamt.

Hintergrund:

Die Stadt Heidelberg investiert seit vielen Jahren auf hohem Niveau in ihre 35 öffentlichen Schulen. Im Haushalt 2021/22 sind insgesamt 25,6 Millionen Euro für größere Schulbaumaßnahmen vorgesehen. 12,2 Millionen Euro gehen in die Bauunterhaltung von Schulen. 112 Millionen Euro fließen in den laufenden Schulbetrieb.