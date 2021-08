Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 05.08.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Straßenverkehrsgefährdung mit anschließender Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots) – Am 05.08.2021 gegen 08:25 Uhr befuhr die 62-jährige Hyundai-Fahrerin die B37 von Bad Dürkheim kommend in Fahrtrichtung Kaiserslautern. Kurz nach der Kreuzung OT Grethen kamen ihr, im Verlauf einer Linkskurve, zwei Fahrzeuge entgegen. Dabei überholte eines der Fahrzeuge das andere im Kurvenbereich und befuhr die Fahrspur der entgegenkommenden Hyundai-Fahrerin. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die 62-Jährige mit ihrem Fahrzeug nach rechts ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und schrammte entlang der Leitplanken. Anschließend konnte sie ihr Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn lenken. Verletzt wurde die Hyundai-Fahrerin glücklicherweise nicht. Es entstand erheblicher Sachschaden an ihrem Fahrzeug Das überholende Fahrzeug setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Wenn sie Hinweise zu dem Vorfall geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Friedelsheim: Gefährdung im Straßenverkehr

Friedelsheim (ots) – Am 31.07.2021, gegen kurz nach halb Zwei am Nachmittag, kam es auf der L527 von Niederkirchen in Fahrtrichtung Friedelsheim zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Ursächlich hierfür war der Überholvorgang eines schwarzen Porsche Cabrio. Dieser überholte erst einen Pkw und anschließend zwei Fahrradfahrer, welche sich auf dem Weg von Niederkirchen in Richtung Friedelsheim befunden haben. Zum gleichen Zeitpunkt fuhren zwei weiße Fahrzeuge in entgegengesetzter Fahrtrichtung, von Friedelheim in Fahrtrichtung Niederkirchen. Auf Grund dieses Gegenverkehrs musste der Porsche-Fahrer seinen Überholvorgang unterbrechen und zwischen der 30-jährigen geschädigten VW-Fahrerin und den Fahrradfahrern auf seine Fahrspur einscheren, um einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu verhindern. Dies zwang die geschädigte VW-Fahrerin, deren 4-Monate altes Kind ebenfalls im Auto war, stark zu bremsen und nach rechts auszuweichen, um einem Zusammenstoß entgegenzuwirken. Nachdem das erste der beiden Fahrzeuge des Gegenverkehrs die Radfahrer, den Cabrio-Fahrer und die geschädigte Autofahrerin passiert hatte, leitet der Porsche den zweiten Überholvorgang ein, um die beiden vorausfahrenden Fahrradfahrer zu überholen. Anschließend scherte er, auf Grund des zweiten entgegenkommenden Fahrzeugs, knapp vor den zwei 50- und 54-jährigen Fahrradfahrern nach rechts ein, sodass diese nach rechts in den Grünstreifen ausweichen mussten. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei bitten die Fahrzeugführer der beiden weißen Fahrzeuge, welche sich zur oben genannten Zeit auf der L527 zwischen Friedelsheim und Niederkirchen befunden habe, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden. Können sie Hinweise geben, wer die Fahrzeugführer des Gegenverkehrs gewesen sein können? Dann wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Freinsheim: Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Freinsheim (ots) – Am Mittwoch, 04.08.2021 gegen 07:55 Uhr kam es auf der L455 von Großkarlbach kommend in Richtung Freinsheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 55-jährige Citroen Fahrerin fuhr mit ihrem PKW in Richtung Freinsheim. Auf Höhe des Musikantenbuckels kam ihr eine bislang unbekannte dunkle Limousine mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Im Begegnungsverkehr kam es zum Zusammenstoß der beiden PKW. Hierbei wurde der linke Außenspiegel der 55-jährigen beschädigt. Der Schaden beträgt circa 300EUR. Der Fahrer der dunklen Limousine setzte daraufhin seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.

Weisenheim am Sand: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Weisenheim am Sand (ots) – Am Mittwoch, 04.08.2021 gegen 21:00 Uhr kam es in der Bahnhofstraße Ecke Waschgasse zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer. Hierbei fuhr der 29-jährige PKW Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim die Bahnhofstraße entlang und wollte nach links in die Waschgasse abbiegen. Der 52-jährige Fahrradfahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis kam ihm hierbei entgegen. Der Autofahrer erkannte den Radfahrer zu spät, bog nach links ab und nahm dem Fahrradfahrer die Vorfahrt. Der 52-jährige Radfahrer kollidierte mit dem Heck des Autofahrers. Der Fahrradfahrer erlitt Verletzungen im Bereich des Beckens. Er wurde mit einem Krankenwagen in die BGU nach Ludwigshafen verbracht.

