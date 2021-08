Mannheim-Innenstadt: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus – eine Person leicht verletzt

Mannheim-Innenstadt – Bei einem Wohnungsbrand am Mittwochnachmittag in der

Mannheimer Innenstadt wurde eine Person leicht verletzt. Gegen 15.30 Uhr brach

aus bislang unbekannter Ursache in der Wohnung eines Anwesens im Quadrat K 4 ein

Brand aus. Die Flammen breiteten sich rasch in der Wohnung im ersten

Obergeschoss aus. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr Mannheim unter

Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Küche und ein Abstellraum wurden

durch die Flammen völlig zerstört. Zudem wurden die Hausfassade an Vorder- und

Rückseite in Mitleidenschaft gezogen.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich drei Personen in der

Brandwohnung. Eine 17-Jährige erlitt leicht Verletzungen und wurde mit Verdacht

auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die übrigen Bewohner des Hauses wurden aus dem Anwesen evakuiert. Mehrere

Wohnungen, bei denen nicht geöffnet wurde, mussten durch die Feuerwehr gewaltsam

geöffnet werden. Die Bewohner des Anwesens konnten nach Abschluss der

Brandbekämpfung in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich die Brandwohnung ist

derzeit unbewohnbar. Deren Bewohner kamen bei Verwandten unter.

Die Ermittlungen zur Brandursache durch die Brandermittler des Polizeireviers

Mannheim-Innenstadt dauern an.

Mannheim-Herzogenried: Fahrradfahrerin gestürzt – Autofahrer flüchtig, Zeugen gesucht!

Mannheim – Eine 53-Jährige fuhr am Mittwochnachmittag mit ihrem Fahrrad

auf der Straße Zum Herrenried in Richtung Hafenbahnstraße, wobei sie die

Fahrbahn auf Höhe der Herzogenriedstraße bei „grüner“ Ampel überquerte.

Zeitgleich fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer auf der Straße zum Herrenried

und bog nach links in die Herzogenriedstraße ab – und das bei „roter“ Ampel. Die

Fahrradfahrerin bremste sofort stark ab um einen Zusammenstoß zu verhindern,

geriet dadurch jedoch zu Fall und zog sich eine Fraktur zu. Der Autofahrer

hingegen flüchtete. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen

aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die den Unfall

beobachteten haben und weitere Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich

unter 0621 33010 an die Beamten zu wenden.