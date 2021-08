Reichartshausen / Rhein-Neckar-Kreis: 77-Jährige missachtet Vorfahrt und verunfallt

Reichartshausen – Am Mittwoch gegen 09:30 Uhr wollte eine 77-jährige

VW-Fahrerin von der K4189 nach links auf die K4191 abbiegen, missachtete die

Vorfahrt einer von der Hintere Straße kommenden 34-jährigen Mitsubishi-Fahrerin

und kollidierte mit dieser. Verletzt wurde keiner der Beteiligten. Es entstand

lediglich ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: 17-Jähriger stürzt betrunken vom Fahrrad

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am frühen Donnerstagmorgen ist in Eppelheim

ein betrunkener 17-Jähriger vom Fahrrad gestürzt und blieb am Boden liegen. Kurz

nach 1 Uhr verständigten Zeugen die Polizei, da in der Friedrich-Ebert-Straße

eine Person neben einem Fahrrad liegen und am Kinn bluten würde. Beim Eintreffen

einer Polizeistreife konnten die Beamten den 17-Jährigen tatsächlich am Boden

liegend auffinden. Er hatte eine tiefe Platzwunde am Kinn und der Jugendliche

schlief. Nachdem sie ihn geweckt hatten und dieser realisiert hatte, dass

Polizeibeamte sich gerade um ihn kümmerten, legte er ein sehr provokantes

Verhalten an den Tag und stellte sämtliche Maßnahmen der Ordnungshüter infrage.

Er machte einen deutlich alkoholisierten Eindruck, einen Alkoholtest wollte er

jedoch nicht durchführen. Zur Versorgung seiner stark blutenden Platzwunde

wurden Rettungskräfte hinzugezogen. Er wurde zur weiteren Untersuchung und

Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Fahrt dorthin verhielt

es sich aggressiv und weiter provokant gegenüber den Rettungskräften und einen

vorsorglich im Rettungswagen mitfahrenden Polizeibeamten.

Da der 17-Jährige den Beamten bereits vorher aufgefallenw ar, als er ihnen auf

dem Fahrrad entgegenkam, wurde dem jungen Radler im Krankenhaus eine Blutprobe

entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Er wurde

nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und medizinischen Versorgung in die

Obhut seiner Eltern gegeben. Sein Fahrrad wurde bei der Polizei untergestellt.

Dieses hatte weder funktionierende Beleuchtung noch Bremsen.

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: 25-Jähriger verursacht Abbiegeunfall – eine Person leicht verletzt

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis – Am Mittwochabend gegen 18:20 Uhr befuhr ein

25-Jähriger die Straße Hohe Gasse und wollte an der Einmündung zur

Bgm.-Lingg-Straße auf diese einbiegen. Hierbei übersah er einen 33-Jährigen, der

mit seinem Suzuki auf der Bgm.-Lingg-Straße in Fahrtrichtung Nußloch unterwegs

war. Keiner der beiden Autofahrer konnte einen Zusammenstoß noch rechtzeitig

verhindern. Die 32-jährige Beifahrerin des Suzuki-Fahrers wurde bei dem Aufprall

leicht verletzt. Eine notärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Die beiden

PKW-Fahrer blieben unverletzt. Der Suzuki war infolge des Aufpralls nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand

Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 7000 Euro. Die Beamten des

Polizeireviers Wiesloch haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Sinsheim – PM Nr. 2 zur Vollsperrung auf der BAB 6 – Fahrbahnen wieder freigegeben – Geschwindigkeitsbeschränkung 80 km/h

Sinsheim – Nach der Vollsperrung in Fahrtrichtung Heilbronn musste der Lkw

zunächst abgeschleppt werden, bevor die Reinigungsarbeiten beginnen konnten. Der

linke Fahrstreifen wurde um 20.08 Uhr freigegeben, wobei es hier noch zu

Verzögerungen aufgrund eines Pannen-Pkw kam. Um 22.36 Uhr wurde der mittlere

Fahrstreifen, um 22.59 Uhr der rechte Fahrstreifen freigegeben. Aufgrund von

Fahrbahnschäden muss in dem betroffenen Abschnitt zwischen der AS Rauenberg und

AS Sinsheim die Geschwindigkeit auf 80 km/h beschränkt werden. Die Sanierung der

Fahrbahnschäden erfolgt am 05.08.2021. Die Staulänge betrug bis zu 8 km. Es

wurde niemand verletzt, der Schaden am Sattelzug wird auf 100.000 Euro

geschätzt. Der Fahrbahnschaden wird im Bereich von 20.000 Euro liegen.