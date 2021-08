Heidelberg: Fußgänger am Zebrastreifen angefahren und leicht verletzt

Heidelberg – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in den

Neckarstaden wurde ein 66-jähriger Fußgänger leicht verletzt.

Der Mann überquerte kurz vor 17 Uhr den Zebrastreifen in Richtung

Vincentius-Krankenhaus und wurde dabei von einen 55-jährigen VW-Fahrer erfasst.

Der Autofahrer hatte noch versucht, durch eine Vollbremsung und Ausweichen die

Kollision zu verhindern, was ihm jedoch nicht mehr gelang. Der 66-Jährige

stürzte zu Boden und erlitt Prellungen und Schürfwunden, die von der Besatzung

eines Rettungswagens vor Ort behandelt wurden. Am Fahrzeug entstand nur geringer

Schaden.

Heidelberg-Südstadt: Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet – Zeugen gesucht!

Heidelberg – Am Mittwoch gegen 08:15 Uhr fuhr ein bislang unbekannter

Radfahrer auf dem Radweg der Rohrbacher Straße in Richtung Rohrbach, bog ohne

auf den nachfolgenden Verkehr zu achten nach links ab, kollidierte mit einem

27-jährigen Rollerfahrer und flüchtete. Durch den Zusammenstoß stürzte der

27-Jährige und verletzte sich leicht. An seinem Roller entstand ein Sachschaden

von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise

auf den Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0621/174-4111 beim Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.

Heidelberg-Wieblingen: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen – Zwei Verletzte

Heidelberg – Am Mittwoch gegen 16:30 Uhr war eine 25-jährige VW-Fahrerin

auf der L637 in Richtung Heidelberg unterwegs, als sie beim Abbiegen nach links

in den Grenzhöfer Weg mit einem entgegenkommenden 40-jährigen Audi-Fahrer

kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi auf einen dort

wartenden Nissan geschoben. Die VW-Fahrerin sowie der Audi-Fahrer verletzten

sich bei dem Unfall leicht und mussten in einem nahegelegenen Krankenhaus

behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehr als 30.000

Euro. Da der Audi und der VW durch den Zusammenstoß stark beschädigt wurden,

mussten diese abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war die

Reinigung der Fahrbahn durch eine Fachfirma erforderlich. Die Berufsfeuerwehr

Heidelberg befand sich ebenfalls mit 12 Einsatzkräften sowie fünf Fahrzeugen an

der Unfallstelle.

