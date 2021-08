Karlsruhe – Nach Ladendiebstahl festgenommen

Karlsruhe – Ein 45 Jahre alter Mann soll am Mittwochabend kurz nach 19 Uhr

in einem Kaufhaus in der Kaiserstraße von einem Ladendetektiv beim Diebstahl von

hochwertigen Sonnenbrillen ertappt worden sein. Das Diebesgut im Wert von

mehreren Hundert Euro hätte der Tatverdächtige in einen mitgeführten Rucksack

verstaut. Hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz nahmen

den 45-jährige Wohnsitzlosen fest und stellten die Beweismittel sicher. Bei der

anschließenden Durchsuchung stellte die Beamten weiteres Diebesgut fest sowie

ein ausgeklapptes, zugriffsbereites Einhandmesser.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 45-Jährige das

Polizeirevier wieder verlassen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Diebstahl

mit Waffen rechnen.

Hambrücken – Mehrere Diebstähle aus Garagen – Polizei bittet um Hinweise

Karlsruhe – Mehrere Diebstähle aus Garagen im Zeitraum zwischen dem 30.

Juli und 03. August wurden der Polizei gemeldet. Der oder die Täter gelangten

durch unverschlossene Türen in Garagen in den Straßen Vogelsang, Allmend und

Rotacker. Aus den Garagen wurden hochwertige Fahrräder, Werkzeug und

Baumaschinen gestohlen. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 9000 Euro.

Personen die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet

haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Bruhrain, Telefon 07254/9855970

in Verbindung zu setzen.

Östringen- Starke Rauchentwicklung nach Traktorbrand

Karlsruhe – Zu einem Traktorbrand kam es am Mittwochnachmittag auf der

verlängerten Sportplatzstraße in Tiefenbach. Dabei entstand ein Sachschaden von

rund 90.000 Euro.

Gegen 15:40 Uhr wurde der bereits in Vollbrand stehende Traktor auf dem

Hofgelände entdeckt. Durch die verständigte Feuerwehr die mit acht Fahrzeugen

und 40 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte die Flammen gelöscht werden. Nach

ersten Einschätzungen kam es vermutlich aufgrund Überhitzung des Motors in

Verbindung mit Stroh im Unterbereich des Fahrzeugs zu dem Brand. Zu einem

Personenschaden kam es glücklicherweise nicht.

Rheinstetten- Über rote Ampel gefahren und Unfall verursacht

Karlsruhe – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag auf der

Bundesstraße 36, bei dem eine 41 Jahre alte VW-Fahrerin verletzt wurde.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der Unfallverursacher, gegen 16:45 Uhr, auf

der B 36 von Karlsruhe kommend in Fahrtrichtung Rastatt. In Höhe der Einmündung

Leichtsandstraße zeigte die Lichtzeichenanlage für ihn rot. Der Fahrer erkannte

dies zu spät und fuhr in den Einmündungsbereich ein und prallte in der Folge mit

der bei Grünlicht einfahrenden 41-jährigen VW-Fahrerin zusammen. Durch den

Zusammenstoß wurde die Frau verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein

Krankenhaus gebracht werden. Ihre beiden Kinder, die sich ebenfalls im Fahrzeug

befanden, wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der nicht mehr fahrbereite VW

musste aufgrund der Beschädigungen von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Oberderdingen – Zeugenaufruf nach versuchter räuberischer Erpressung

Oberderdingen/Flehingen – Zu einer versuchten räuberischen Erpressung kam

es am Dienstagabend an der Haltestelle Oberderdingen/Flehingen Bahnhof, bei der

ein Unbekannter unter Einsatz körperlicher Gewalt Geld von einem 13-jährigen

Jungen forderte. Der Täter befand sich gegen 18.45 Uhr offenbar mit seiner

Familie an der Fußgängerunterführung als er den Jungen anging und Geld von ihm

verlangte. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen packte er den 13-Jährigen

am Oberarm. Sein Griff war dabei so massiv, dass es dem Buben trotz Gegenwehr

nicht gelang sich zu befreien. Erst nach Ansprache eines zufällig

vorbeikommenden Passanten ließ der Täter ab und flüchtete mitsamt Familie in

Richtung Haltestellen-Vorplatz. Der zirka 35 bis 40-jährige Täter war etwa 170

cm groß und von südländischer Erscheinung. Er trug schwarzes, mittellanges Haar

und hatte einen Dreitagebart mit weißen Haaransätzen. Seine Figur wurde als

kräftig mit Bauchansatz beschrieben. Zur Tatzeit war er mit einem weißen,

ärmellosen Oberteil bekleidet. Die Familie bestand aus einer 20 bis 25-jährigen

Begleiterin und drei Kindern, davon zwei Jungen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721

666-5555 mit der Kriminalpolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen –

insbesondere suchen die Ermittler den zu Hilfe kommenden Passanten.

Karlsruhe- Polizei ahndet zahlreiche Verkehrsverstöße

Karlsruhe – Am Montag führten Beamte der Verkehrsüberwachung Karlsruhe

Video- und Messdienst auf den Bundesautobahnen 5 und 8 Überwachungsmaßnahmen

durch.

In der Zeit von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr waren auf der BAB 8 in Höhe

Wolfartsweier 258 Geschwindigkeitsübertretungen durch Pkw- und 29 Verstöße durch

Lkw-Lenkende zu verzeichnen darunter wurde ein Fahrverbot verzeichnet.

Auf der BAB 5 bei Weingarten wurden in der Zeit von 09:30 Uhr und 13:30 Uhr die

Sicherheitsabstände von Fahrzeugen zueinander überwacht. Im Sinne der

Verkehrssicherheit war hier die ernüchternde Bilanz von 254 Beanstandungen im

Bereich der bedeutenden und mit Punkten bewährten Ordnungswidrigkeiten

festzustellen. Hiervon drohen 110 Fahrzeugführern ein Fahrverbot für mindestens

einen Monat.

Bruchsal- Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Karlsruhe – Zwei Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von geschätzten

30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am frühen

Mittwochabend auf der Bundesstraße 3, Höhe Ubstadt-Weiher ereignet hat.

Nach den bisherigen Feststellungen fuhr die 23 Jahre alte Unfallverursacherin,

gegen 17:30 Uhr, auf der B3 von Bruchsal kommend in Richtung Ubstadt-Weiher.

Kurz nach der Kreismülldeponie fährt sie auf den verkehrsbedingt stehenden Ford

auf und schiebt diesen auf einen Hyundai. Durch den Zusammenstoß wird die

Unfallverursacherin sowie die 28-jährige Hyundai-Fahrerin leicht verletzt. Beide

wurden vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch die

Kollision wurden der Fiesta sowie auch der Ford so stark beschädigt, dass sie

von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten.

Ettlingen – Quadfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe – Schwere Verletzungen zog sich ein 57-Jähriger bei einem

Verkehrsunfall am Mittwochabend in Ettlingen zu. Der Mann war mit seinem Quad

gegen 20.00 Uhr auf der Karlsruher Straße stadtauswärts unterwegs. Aus bislang

unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal

gegen einen Baum in der dortigen Grünanlage. Er wurde nach einer Erstversorgung

vor Ort mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Ein durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,6 Promille. Nach einer

Blutentnahme wurde der Führerschein des 57-Jährigen in Verwahrung genommen. Der

Sachschaden wird auf ca. 5.500 Euro geschätzt.

Eggenstein-Leopoldshafen – Nach versuchten Fahrraddiebstahl festgenommen

Karlsruhe – Eine Zeugin beobachtete am Mittwoch gegen 23.45 Uhr einen

Mann, der in einem Carport in der Leipziger Straße an einem Fahrrad hantierte.

Eine verständigte Streife konnte den 40-Jährigen an besagter Stelle antreffen

und vorläufig festnehmen. Er hatte versucht mit einem Schraubendreher das

Schloss eines Fahrrades aufzubrechen. In unmittelbarer Nähe hatte der 40-Jährige

seinen Rucksack deponiert, in dem sich Aufbruchwerkzeug befand. Ein auf der

Wache durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,8 Promille.

Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnte er die

Dienststelle wieder verlassen.