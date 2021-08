Unfall mit verletztem Radfahrer

Schifferstadt (ots) – Am Mittwochnachmittag 05.08.2021 gegen 17:00 Uhr ereignete sich in der Wagnerstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer.

Der 64-jährige Radfahrer bog nach rechts von der Schubertstraße in die Wagnerstraße ab, missachtete dabei aber die Vorfahrt eines aus der Wagnerstraße kommenden Pkw und kollidierte mit diesem.

Die 70-jährige Fahrerin des Wagens fuhr allerdings auch zu weit in der Mitte und hielt sich nicht an das Rechtsfahrgebot. Der Radfahrer verletzte sich leicht am Bein, benötigte jedoch keine Behandlung. An Pkw und Fahrrad entstand jeweils leichter Sachschaden.

Diebstahl aus Pkw

Bobenheim-Roxheim (ots) – Die Geschädigte stellte ihren Pkw Ford B-Max am 04.08.2021, in der Zeit von 16.15 Uhr bis 16.50 Uhr, auf dem Parkplatz am Kräppelweiher ab. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kommt, muss sie feststellen, dass durch einen bislang unbekannten Täter die Heckscheibe eingeschlagen wurde und ihr Rucksack aus dem Kofferraum entwendet wurde. Im Rucksack befand sich ihr Geldbeutel mit persönlichen Dokumenten. Der Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der

Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.:

06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per

E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Unfall auf Landstraße

Mutterstadt (ots) – Am frühen Mittwochabend gegen 18:00 Uhr ereignete sich auf der L 524 an der Einmündung zur Fohlenweide ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und ein hoher Sachschaden entstand. Ein 42-jähriger Autofahrer wollte von der Fohlenweide nach links in Richtung Schifferstadt abbiegen.

Ein weiterer Autofahrer, der von der L 524 nach links in die Fohlenweide abbiegen wollte, verzichtete wegen des hohen Verkehrsaufkommens auf seine Vorfahrt und ließ den

42-Jährigen ausfahren. Dieser übersah dabei aber einen von links kommenden Pkw und es kam zum Zusammenstoß.

Der 46-jährige Fahrer dieses Pkws verletze sich bei dem Unfall leicht am Arm.

Der 42-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Betrug durch angeblichen Bankmitarbeiter

Mutterstadt (ots) – Am Mittwochmittag erhielt eine Dame aus der Speyerer Straße einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter. Dieser hätte verdächtige Kontobewegungen festgestellt. Zur Rückabwicklung einer dieser Bewegungen wäre eine “Stornobuchung” notwendig, die von der Dame ausgeführt werden müsste.

Leider tat sie das auch, sodass ihr ein finanzieller Schaden entstanden sein dürfte.

Bei dem angeblichen Bankmitarbeiter handelte es sich um einen Betrüger.

Banken werden niemals dazu auffordern, Geld zu überweisen.