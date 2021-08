Trio schlägt 31-Jährigen im Herrngarten nieder – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Nach ersten Erkenntnissen gerieten 2 Personengruppen am Mittwochabend 4.8.21 in der Hochschulstraße und dort im Bereich des Herrngartens zunächst in verbalen Streit. Im Verlauf des Streitgesprächs sollen plötzlich 3 Männer, zusammen mit ihrer weiblichen Begleiterin, auf einen 31-jährigen Mann aus Frankfurt eingeschlagen und ihn zudem mit Tritten traktiert haben.

Der Frankfurter ging dabei zu Boden und wurde leicht im Gesicht verletzt. Im Anschluss entfernten sich die Täter in verschiedene Richtungen. Eine sofort nach ihrer Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Täterbeschreibung:

Die männlichen Unbekannten wurden als etwa 18-22 Jahre alt und circa 1,70-1,75 Meter groß beschrieben. Alle 3 trugen Basecaps auf dem Kopf.

Ihre weibliche Begleitung wurde auf etwa 17-22 Jahre geschätzt, bei einer Körpergröße von etwa 1,60 Meter. Sie hatte eine kräftige Statur und blonde längere Haare. Als auffällig wurde ihr “pockennarbiges” Gesicht beschrieben.

Die Ermittler in Darmstadt suchen Zeugen der Tat, die Hinweise zum Hergang oder den Identitäten der Täter geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten für alles Sachdienliche zu erreichen.

Auf offener Straße entblößt und onaniert

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch 04.08. gegen 17 uhr berichtete eine 24-jährige Frau, dass ihr ein fremder Mann in der Alsfelder Straße zwischen der Eissporthalle und dem bayerischen Biergarten folgte, sich dabei entblößte und sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Die alarmierten Polizeibeamten leiteten umgehend eine Fahndung ein und nahmen den von der Zeugin beschriebenen Mann noch in Tatortnähe fest. Er wurde mit zur Wache genommen.

Dort erfolgte neben der Anzeigenaufnahme auch die erkennungsdienstliche Behandlung des 37-jährigen Darmstädter. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Tatverdächtige nach Hause entlassen. Der Mann wird sich wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen in einem Strafverfahren zukünftig verantworten müssen.

65-Jähriger wegen exhibitionistischen Handlungen vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots) – Wegen der Erregung eines öffentlichen Ärgernisses in Verbindung mit exhibitionistischen Handlungen wird sich ein 65-Jähriger zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Der Mann steht im Verdacht, am Mittwoch 4.8.21 gegen 20.45 Uhr in der Kasinostraße und dort gegenüber eines Restaurants, seine Genitalien entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen zu haben.

Zeugen hatten die Polizei informiert, die den Mann im Rahmen der Fahndung noch in Tatortnähe stellte. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Dort erfolgte die Anzeigenaufnahme und die Einleitung des Strafverfahrens. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen.

Diebe im Keller – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Diebe haben in der Zeit zwischen Freitag (30.7.) und Mittwoch (4.8.) offenbar ihr Unwesen in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Heinestraße getrieben und Beute gemacht. Am Mittwochabend gegen 18 Uhr waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei verständigt worden.

Die ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Täter gewaltsam Zugang zu einem Kellerabteil des Hauses verschafft, dort sämtliche Behältnisse durchwühlt und Kameraequipement sowie zwei Alukoffer entwendet. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 1.600 Euro geschätzt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich bei den Ermittlern in Darmstadt (K43) zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

“Nur nachts” missachtet – Polizei untersagt Brummifahrer die Weiterfahrt

Weiterstadt (ots) – Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen kontrollierten am Mittwochmittag (04.08.) auf der A 5 einen mit einem Kettenbagger beladenen Schwertransport. Die Ordnungshüter bemerkten rasch, dass der 53-jährige Brummifahrer die in der Genehmigung vorgeschriebene Nachtfahrpflicht von 22.00 bis 6.00 Uhr ignorierte. Die Polizei untersagte daraufhin die Weiterfahrt.

Gegen das Transportunternehmen wurde ein sogenanntes “Gewinnabschöpfungsverfahren” von über 2.000 Euro eingeleitet.

Weißer Renault im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Otzberg-Hering (ots) – Am Mittwochmittag 4.8.21 im Tatzeitraum zwischen 14 und 15 Uhr, rückte ein weißer Renault auf einem Parkplatz bei der Landstraße 3318 in das Visier Krimineller.

Der Besitzer parkte den Kleinbus am Waldrand zwischen Hassenroth und Hering ab. Als er von seinem Spaziergang zurückkam, stellte er die eingeschlagene Heckscheibe fest. Offenbar gelangten die Unbekannten unter Anwendung von Gewalt ins Innere des Wagens und entwendeten hieraus mehrere Gegenstände, unter anderem Werkzeuge. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Groß-Gerau

Betrügerische Schockanrufe – Polizei warnt

Mörfelden-Walldorf (ots) – Zwei 75 und 77 Jahre alte Seniorinnen wurden am Mittwoch (04.08.) von Telefonbetrügern angerufen, die den Frauen anschließend weismachen wollten, das deren Töchter in Schwierigkeiten steckten und dringend Hilfe benötigen. Weinend und kaum zu beruhigen sagte die vermeintliche Tochter, dass sie einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei welchem eine ältere Dame zu Tode gekommen sei.

Noch bevor die 77-Jährige Nachfragen stellen konnte, wurde das Telefonat an eine männliche Person weitergegeben. Diese gab sich als Polizeibeamter der Kripo Wiesbaden aus und sagte, der Tochter drohen 6 Monate Untersuchungshaft.

Die Seniorinnen “rochen den Braten”, gaben richtigerweise keine Daten preis und verständigten die “richtige” Polizei. Ein Schaden entstand so in beiden Fällen nicht.

Mit der Masche des Schockanrufes versuchen die Kriminellen an das Geld der Angerufenen zu kommen. Vor diesem Hintergrund und weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere betrügerische Anrufe in diesem Zusammenhang erfolgen, werden die Beamten nicht müde, erneut und eindringlich zu warnen!

Lassen Sie sich von den perfiden Geschichten, deren Variationsbreiten uferlos scheinen, z.B. wie hier Töchter, die ihr Geld nach einem tragischen Unfall benötigen oder Familienangehörigen, die schwer verletzt im Krankenhaus liegen, nicht beeindrucken! Die Kriminellen haben nur eines im Sinn: Sie wollen an die Daten und das Geld der Angerufenen kommen. Daher gilt: Bleiben Sie wachsam und legen Sie auf. Im Zweifel kontaktieren Sie ihre Polizei vor Ort.

Auto angefahren, anschließend geflüchtet

Groß-Gerau (ots) – Am Mittwoch (28.07.) zwischen 08.30-14.05 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen Skoda Fabia, der am Marktplatz auf einem Parkplatz in Groß-Gerau abgestellt war. Etwa 1.000 EUR wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an dem hinteren linken Kotflügel beschädigt wurde.

Es wurde eine Nachricht am Fahrzeug hinterlassen, allerdings ist diese während der Fahrt beim betätigen des Scheibenwischers weggeflogen. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 entgegen.

Kreis Bergstraße

Böse Überraschung nach dem Urlaub – Kriminelle im Eigenheim

Bensheim (ots) – Eine böse Überraschung hat eine Familie erfahren müssen, nachdem sie aus dem Urlaub heimgekommen ist. Kriminelle hatten während der Abwesenheit die Haustür in der Hagenstraße aufgebrochen und Geld gestohlen. Der Einbruch dürfte nach bisherigen Ermittlungen zwischen dem 25. Juli, einem Sonntag, und Mittwochmorgen (04.08.) passiert sein.

Die Familie hatte die Rollläden des Einfamilienhauses vor dem Urlaubsantritt heruntergelassen. Ob dieser Umstand für die Täter ein Hinweis war, lässt sich noch nicht klären.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben. Telefonisch können die Beamten auch unter der 06252 / 706-0 erreicht werden.

Blauer VW Touran verkratzt – Weitere Geschädigte melden sich bei der Polizei

Wald-Michelbach (ots) – Folgemeldung – Nachdem die Polizei über die Sachbeschädigung eines VW Touran in der Lönsstraße berichtet hat, haben sich drei weitere Geschädigte gemeldet und Anzeige erstattet. In der Straße wurden noch ein blauer VW sowie ein schwarzer Skoda Octavia beschädigt. In der angrenzenden Scheffelstraße war zudem ein schwarzer Ford Galaxy im Fokus der Täter.

Die Tatzeit kann jetzt zwischen dem 1. August, 19 Uhr und 2. August 8 Uhr eingegrenzt werden. Der Gesamtschaden ist bis zu 4.000 Euro hoch. Hinweise bitte der Polizeistation Wald-Michelbach melden. Telefon: 06207-9405-0.

Fortsetzung Geschwindigkeitskontrollen in der Wormser Straße

Lampertheim (ots) – Um den Lärm für Anwohner in der Wormser Straße in der Nachtzeit erträglicher zu gestalten, wird die geltende Höchstgeschwindigkeit in der Wormser Straße ab 22 Uhr auf 30 km/ h abgesenkt. Dieses Gebot haben Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim am Mittwochabend 04.08.21 wiederholt kontrolliert.

Fünf Autofahrer wurden in der Zeit zwischen 22.25-23.25 Uhr mit Geschwindigkeitsüberschreitungen zwischen 11 und 21 km/h gemessen. Das Plus mit 21 km/h hat für einen 29-jährigen BMW-Fahrer aus Lampertheim 80 Euro Bußgeld und einen Punkt in Flensburg zur Folge.

Ein gleichaltriger Lampertheimer muss bei der Geschwindigkeitsübertretung von 34 km/h mit zwei Punkten, 160 Euro Bußgeld und einem Monat Fahrverbot rechnen. Zudem kassierte er noch eine Anzeige, weil er im Handschuhfach seines Ford eine geringe Menge der Droge Cannabis liegen hatte.

Odenwaldkreis

Von Unfallstelle geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Reichelsheim (ots) – Am Donnerstag 05.08.21 gegen 09:55 Uhr, ereignete sich in der Wünschbacher Straße ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein Pkw beschädigt wurde. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg befuhr die Wünschbacher Straße, als ihm ein Transporter oder ein Wohnmobil entgegenkam. Auf gleicher Höhe befindlich berührten sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge, sodass am Pkw des 20-Jährigen Sachschaden entstand. Anschließend entfernte sich der Unfallgegner, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Am Pkw des 20-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Erbach nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfall bzw. dem Verursacher geben können. Hinweise bitte unter der Rufnummer 06062/953-0 an die genannte Polizeidienststelle in Erbach.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen