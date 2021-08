Rollende Gefahren

Kaiserslautern – Wenn auf den Ladeflächen von Transportern oder

Lastkraftwagen die Ladung nicht richtig gesichert ist, können diese Fahrzeuge

zur „rollenden Gefahr“ werden. Zum einen kann die Ladung während der Fahrt

herunterfallen und dadurch zum Risiko für andere Verkehrsteilnehmer werden – sie

kann aber auch zur Gefahr für den Fahrer selbst werden, wenn beispielsweise bei

einer starken Bremsung oder einem Unfall alles ruckartig nach vorne rutscht und

wie ein Geschoss durch den Innenraum fliegt oder sogar die Bordwand durchschlägt

und in die Führerkabine eindringt.

Um auf diese Gefahren hinzuweisen, die Verantwortlichen zu sensibilisieren und

solche „rollenden Gefahren“ von der Straße zu holen, führt die Polizei immer

wieder gezielte Verkehrskontrollen mit dem Hauptaugenmerk auf der

Ladungssicherung durch. Bei einer zweistündigen Kontrollaktion am Donnerstag in

der Donnersbergstraße gab es dabei viel zu beanstanden: Acht Lkw-Fahrer und ein

Pkw-Fahrer hatten ihre Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert.

Zur ungesicherten Ladung gehörten beispielsweise: Möbelstücke, Paletten mit

Kisten und Kartonagen, Metallschrott, Kisten mit Lebensmitteln – wobei weder die

Lebensmittel in den Kisten, noch die Kisten im Fahrzeug gesichert waren –

Arbeitsgeräte wie Bohrmaschinen, Industriesauger und Eimer, Teile alter

Rohrleitungen auf einer offenen Pritsche, wild übereinander gestapelte Möbel und

Haushaltsgegenstände. Außerdem stoppten die Beamten einen Kipper-Lkw, der so

viel Schotter geladen hatte, dass der „Hügel“ in der Mitte der Ladung etwa 50

Zentimeter höher war als die Oberkante der Bordwand. Eine Sicherung der Steine

gegen Herunterfallen: Fehlanzeige!

Die meisten Fahrer durften ihre Fahrt fortsetzen, nachdem sie die Ladung

nachgesichert hatten. Allerdings kommt auf alle eine Ordnungswidrigkeitsanzeige

zu, die ein entsprechendes Bußgeld nach sich ziehen wird.

Darüber hinaus wurden während der Kontrolle vier Gurtmuffel kostenpflichtig

verwarnt, weil sie keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten, und ein Fahrer wurde

beim Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt – er muss mit einer Strafanzeige

rechnen.

Am Nachmittag ging es mit einer Kontrolle in Otterberg weiter. Hier entdeckten

die Einsatzkräfte weitere „Ladungsrowdys“: Auf der Ladefläche eines Transporters

lagen Fliesen und Arbeitsgeräte ungesichert herum; ein Lkw transportierte

Arbeitsmaschinen und Spritkanister und hatte nicht einmal die notwendigen

Sicherungsmittel an Bord. Und noch weitere Transporter-Fahrer mussten ihre

Ladung nachsichern, bevor die Fahrt weitergehen konnte.

Während der Kontrolle in der Hauptstraße fiel auch ein getunter Opel Astra auf.

Eine Überprüfung der Papiere zeigte, dass die Kombination aus

Rad/Reifen/Fahrwerk an dem Pkw verändert worden war. Zwar hatte der Fahrer für

die einzelnen Teile Gutachten, er hatte es aber versäumt, das „Gesamtwerk“

erneut vom TÜV abnehmen zu lassen. Dadurch erlosch die Betriebserlaubnis – dem

45-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Auch er muss mit einer

Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen. |cri

Mutwillig Autos beschädigt

Kaiserslautern – Weil sie im Verdacht stehen, mutwillig Fahrzeuge

beschädigt zu haben, ermittelt die Polizei gegen zwei junge Männer aus dem

Stadtgebiet. Den beiden 19 und 20 Jahre alten Männern wird vorgeworfen, am

späten Mittwochabend im Bereich Mainzer Straße/Hilgardring/Messeplatz an

mehreren Autos die Außenspiegel abgeschlagen oder -getreten zu haben.

Kurz nach 22 Uhr ging die erste Meldung aus der Mainzer Straße ein. Ein Anwohner

hatte einen Knall gehört und nachgeschaut – dabei war ihm an einem Auto der

beschädigte Außenspiegel aufgefallen.

Eine Streife nahm vor Ort die Anzeige auf und sicherte Spuren. Aufgrund des

gefunden Blutes war davon auszugehen, dass sich der Täter verletzt hatte.

Von diesem Tatort konnten die Beamten gleich weiterfahren in den Hilgardring,

denn von hier ging die nächste Meldung ein, dass zwei Personen gegen Autospiegel

treten oder schlagen würden.

Dank der Täterbeschreibung konnten die Polizisten wenig später zwei

Tatverdächtige ausfindig machen, die sich gerade in einer Tankstelle aufhielten.

Nicht nur die Beschreibung passte – einer der beiden hatte auch eine blutende

Verletzung an der Hand, die nur notdürftig verbunden war.

Zum Vergleich mit dem gefundenen Blut am Autospiegel in der Mainzer Straße wurde

vom Blut des 19-Jährigen ebenfalls eine Probe genommen. Die weiteren

Ermittlungen laufen. |cri

16-Jähriger hantiert mit Messer

Kaiserslautern – Mit einem aggressiven Jugendlichen hatte es die Polizei

in der Nacht zu Donnerstag in der Altstadt zu tun. Kurz vor 2 Uhr wurde die

Streife in die Steinstraße gerufen, weil dort ein junger Mann andere Personen

mit einem Messer bedrohe.

Vor Ort fanden die Beamten zwei 18 und 20 Jahre alte Männer – und einen

amtsbekannten 16-Jährigen. Die beiden Männer waren von dem Jugendlichen mit dem

Messer bedroht worden. Es war ihnen aber gelungen, ihm das Messer abzunehmen.

Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Streife nahm den Jugendlichen mit zur Dienststelle. Er stand deutlich unter

Alkoholeinfluss, laut Schnelltest hatte er 1,27 Promille.

Auf der Wache kam es noch zu einer Beleidigung gegenüber einem Polizeibeamten.

Gegen den 16-Jährigen wird deshalb jetzt wegen versuchter gefährlicher

Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Das Jugendamt ist über den Vorfall

informiert. |cri

Ein Einsatz zieht den nächsten nach sich

Kaiserslautern – Ein Mann mit einer Schnittverletzung und einem Skalpell

in der Hand ist der Polizei am Mittwochnachmittag vom Willy-Brandt-Platz

gemeldet worden. Vor Ort trafen die ausgerückten Polizeibeamten auf einen

22-jährigen Mann, der an der Hand blutete und neben dem ein Skalpell mit

Blutanhaftungen lag. Darauf angesprochen, gab er an, dass er sich beim Versuch,

ein Brötchen aufzuschneiden, selbst verletzt habe. Eine ärztliche Versorgung

lehnte er ab.

Bei der Durchsuchung des Mannes nach weiteren gefährlichen Gegenständen wurde in

seiner Bauchtasche ein Plastiktütchen mit Amphetaminanhaftungen gefunden. Dieses

wurde sichergestellt und das Skalpell entsorgt. Wegen des Drogenbesitzes erhält

der 22-Jährige eine Strafanzeige.

Eigentlich wäre der Einsatz damit beendet gewesen – wäre da nicht eine Frau

aufgetaucht, die während der Maßnahmen anfing, die Beamten verbal anzugreifen.

Lautstark krakeelte sie herum, zweifelte die Maßnahmen an, unterstellte den

Einsatzkräften Straftaten gegenüber dem 22-Jährigen und beleidigte sie mit

Schimpfworten.

Nachdem die Polizisten die Maßnahmen mit dem 22-Jährigen abgeschlossen hatten,

suchten sie auch das Gespräch mit der Frau. Dass ihr Verhalten strafrechtlich

relevant war, wollte sie nicht einsehen, und verweigerte zunächst die Angabe

ihrer Personalien. Sie hatte Ausweisdokumente bei sich, so dass ihre Daten auf

diesem Weg ermittelt werden konnten. Aufgrund ihres Verhaltens wurde der

40-Jährigen ein Platzverweis für den Bereich rund um den Willy-Brandt-Platz

ausgesprochen und ihr auch mögliche Konsequenzen erläutert, falls sie sich nicht

daran hält. Die Frau trollte sich daraufhin… |cri

Allein gestürzt oder zu Fall gebracht?

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) – Ein Fahrradfahrer ist am

Mittwochnachmittag in der Hauptstraße gestürzt. Der Unfall ereignete sich

vermutlich gegen 17.30 Uhr. Was genau passierte, ist bislang unklar – offenbar

hat niemand den Vorfall gesehen.

Gemeldet wurde der Unfall von der Ersthelferin, die den Fahrradfahrer gefunden

und den Rettungsdienst verständigt hatte. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus

gebracht. Die Ersthelferin stellte das Fahrrad bei sich unter.

Erst am späteren Abend war der 61-jährige Mann ansprechbar und konnte zu seinem

Sturz befragt werden. Er konnte sich allerdings an nichts erinnern.

Aktuell gibt es keine Hinweise auf eine Fremdbeteiligung. Die Polizei geht

deshalb derzeit von einem sogenannten Alleinunfall aus.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, können sich unter der Nummer 0631 / 369 –

2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung setzen. |cri

Die Liste der Anzeigen wird länger…

Kaiserslautern – Die Liste seiner Strafanzeigen hat ein Mann aus dem

Stadtgebiet am Mittwoch um drei weitere verlängert. Zum wiederholten Mal wurde

der 22-Jährige am Mittag beim Ladendiebstahl erwischt. Diesmal beobachteten

Mitarbeiter eines Supermarktes am Stiftsplatz, wie der Täter mehrere

Lebensmittel in seiner Hose verstaute. Als der Mann den Markt verlassen wollte,

ohne zu bezahlen, wurde er aufgehalten.

Wie sich herausstellte, hatte der Dieb keinen Ausweis bei sich – dafür aber drei

Messer. Deshalb wurde die Polizei hinzugezogen.

Die Polizisten konnten den amtsbekannten 22-Jährigen identifizieren und die

Messer sicherstellen. Weil der Mann während der polizeilichen Maßnahme noch

einen Beamten beleidigte, wird gegen ihn jetzt wegen Ladendiebstahls mit Waffen,

Verstoß gegen das Waffengesetz und Beleidigung ermittelt.

Der 22-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Er erhielt einen

Platzverweis für den Stiftsplatz bis zum nächsten Morgen. |cri

Auto durch Schüsse beschädigt?

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) – Vermutlich durch Schüsse mit einem

Luftgewehr haben unbekannte Täter in Otterbach ein Fahrzeug beschädigt. Der

Halter des VW Multivan entdeckte den Schaden an Windschutzscheibe und Motorhaube

am frühen Mittwochmorgen und meldete ihn der Polizei. Geschätzte Schadenshöhe:

mehrere hundert Euro.

Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagabend (1. August), 19 Uhr, und Mittwochmorgen,

6.30 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter werden unter der Telefonnummer 0631 / 369

2150 gern entgegengenommen. |cri

Zeugen beobachten Unfallflucht

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) – Dank der Hinweise

aufmerksamer Zeugen kann eine Unfallflucht in Enkenbach-Alsenborn geklärt

werden. Die Zeugen hatten am Mittwochmittag kurz vor halb 1 beobachtet, wie ein

Lkw durch die Leininger Straße fuhr und beim Abbiegen mit seinem Anhänger einen

ordnungsgemäß geparkten Pkw streifte.

Der Lkw-Fahrer stoppte daraufhin, stieg aus und schaute sich den angerichteten

Schaden an: eine Delle im hinteren Kotflügel sowie Kratzer an der Stoßstange

blieben an dem Seat zurück. Trotzdem setzte sich der Lkw-Fahrer einfach wieder

ans Steuer und fuhr davon.

Die Zeugen notierten sich das Kennzeichen des Lkw-Anhängers und meldeten es der

Polizei. Der Halter konnte bereits ermittelt werden, die Suche nach dem

verantwortlichen Fahrer läuft. Auf den Mann kommt eine Strafanzeige zu. |cri

Mit der Faust gegen den Kopf geschlagen

Kaiserslautern – Die Polizei sucht Zeugen, die sich am Mittwochmittag im

Bereich Elf-Freunde-Kreisel aufgehalten haben. Gegen 12 Uhr soll es hier zu

einer Körperverletzung gekommen sein.

Nachdem ein Verkehrsteilnehmer eine Schlägerei gemeldet hatte, rückte sofort

eine Streife aus. Vor Ort fanden die Beamten allerdings nur noch das Opfer der

Auseinandersetzung. Der 21-Jährige berichtete, dass er auf den Treppenstufen vor

der „Löwenburg“ saß, als ein Mann auf ihn zulief und ihm mehrmals mit der Faust

ins Gesicht schlug.

Zeugenangaben zufolge soll der Täter anschließend durch die Unterführung am

Wohnhaus in Richtung Betzenberg gelaufen sein. Der Mann habe eine graue

Jogginghose und einen weißen Kapuzenpullover getragen.

Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 jederzeit unter der Telefonnummer

0631 / 369 – 2150 entgegen. |cri

Bekannten in der Wohnung eingesperrt

Kaiserslautern – Weil sie einen Bekannten in ihrer Wohnung einsperrte und

ihn nicht mehr rauslassen wollte, hat sich eine Frau aus dem Stadtgebiet am

Mittwoch eine Strafanzeige eingehandelt. Der Mann verständigte mittags gegen

halb 1 die Polizei und bat um Hilfe. Er sei in der Wohnung der Bekannten, um ihr

Badezimmer zu renovieren. Während er mit den Arbeiten beschäftigt war, habe die

Frau immer mehr Alkohol getrunken und schließlich die Wohnungstür zugeschlossen.

Den Schlüssel versteckte sie und rückte ihn auch trotz mehrfacher Aufforderung

nicht heraus.

Eine Streife fuhr zur genannten Adresse, wo sich auf Klingeln und Klopfen an der

Tür der Mann von innen meldete und die Geschichte noch einmal bestätigte. Die

Bekannte halte sich ebenfalls in der Wohnung auf, weigere sich aber, die Tür

wieder aufzuschließen. Erst nachdem die Beamten durch die Tür längere Zeit mit

der Frau sprachen und sie immer wieder aufforderten, die Tür zu öffnen, händigte

sie dem Mann schließlich die Schlüssel aus.

Nachdem die Beamten die Wohnung betreten konnten, nahmen sie die Personalien und

den Sachverhalt – soweit möglich – auf. Die 49-jährige Frau stand massiv unter

Alkoholeinfluss. Laut Atemtest hatte sie 3,73 Promille. Sie wollte oder konnte

keine weiteren Angaben mehr zur Sache machen. Auf sie kommt ein Strafverfahren

wegen Freiheitsentzug zu. |cri

Autoknacker scheitern

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) – Gescheitert sind unbekannte Täter in

Weilerbach beim Versuch, in der Straße „Hohl“ ein Auto aufzubrechen. Der Halter

meldete der Polizei, dass er am Wochenende eine Beschädigung im hinteren Bereich

des Fahrzeugs auf der Fahrerseite entdeckt hatte.

Nach den Spuren zu urteilen, haben die Unbekannten versucht, die Dreieckscheibe

aufzuhebeln. Dabei erlitt die Scheibe einen Sprung und es entstand ein

Lackschaden am Rand des Fensters.

Es gelang den Tätern aber nicht, ins Innere des Wagens zu greifen und etwas

herauszuholen. Zurück blieb der angerichtete Sachschaden.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge liegt die Tatzeit zwischen Freitagabend, 19

Uhr, und Samstagmittag, 13 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas

Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

/ 369 – 2250 bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern zu melden. |cri

Mehrere Fahrer unter Drogen

Kaiserslautern – Nicht nur Drogen „intus“, sondern auch bei sich hatte ein

E-Scooter-Fahrer, der am Mittwochabend in eine Polizeikontrolle geriet. Als

Polizeibeamte den 21-Jährigen gegen 19.20 Uhr in der Bruchstraße stoppten,

stellten sie zunächst fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Rauschmitteln

steht. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Der 21-Jährige wurde deshalb ins

Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Doch nicht nur das: Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurden dann auch mehrere

Portionstütchen mit Marihuana gefunden. Das Rauschgift wurde sichergestellt und

gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Bereits am Nachmittag hatten Polizeibeamte in der Tirolfstraße einen

E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 42-Jährige war bei einer

routinemäßigen Kontrolle aufgefallen, weil er drogentypisches Verhalten an den

Tag legte. Der Urintest erhärtete den Verdacht. Der Mann gab an, vergangene

Woche einen Joint geraucht zu haben. Für die genauere Bestimmung der Wirkstoffe

und der Konzentration wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den E-Scooter musste

er stehen lassen; die Schlüssel wurden sichergestellt.

Ebenfalls unter Drogeneinfluss stand ein junger Autofahrer, mit dem es eine

Streife am späten Mittwochabend in der Mainzer Straße zu tun hatte. Bei der

allgemeinen Verkehrskontrolle zeigte der 19-Jährige die für Drogenkonsum

typischen Auffälligkeiten. Als er daraufhin zum Urintest gebeten wurde, wollte

der junge Mann „schummeln“ und füllte den Becher mit Wasser – was natürlich

sofort auffiel. Er musste anschließend eine Blutprobe abgeben und räumte bei der

Gelegenheit dann auch ein, am Vortag einen Joint geraucht zu haben.

Eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ist dem 19-Jährigen sicher. Da

sich der junge Fahrer noch in der Probezeit befindet, muss er mit weiteren

Konsequenzen rechnen, dazu gehören die Verlängerung der Probezeit sowie die

Teilnahme an einem Aufbauseminar. |cri

Exhibitionist in der Glockenstraße

Kaiserslautern – Ein Exhibitionist hat sich am Mittwochnachmittag in der

Glockenstraße einem 25-jährigen Mann gezeigt. Er entblößte sein Geschlechtsteil

und manipulierte daran herum. Zeugen riefen die Polizei. Als die Einsatzkräfte

ankamen, befand sich der 45-jährige Tatverdächtige noch an Ort und Stelle. Die

Beamten nahmen den amtsbekannten Mann mit zur Dienststelle und führten eine

erkennungsdienstliche Behandlung durch. |elz

Mutmaßliche Autoknacker – Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Kaiserslautern – Anwohner in der Buchenlochstraße beobachteten am frühen

Donnerstagmorgen zwei verdächtige Männer, die an den Türen der parkenden Autos

rüttelten. Weil hier möglicherweise Autoknacker am Werk waren, informierten

Zeugen die Polizei. Während der anschließenden Fahndung konnten – dank der

Täterbeschreibung – kurz nach 4 Uhr zwei Tatverdächtige in der Zollamtstraße

gestellt werden. Es handelt sich um zwei junge Männer aus dem Stadtgebiet.

Währenddessen suchte eine weitere Streife den Tatortbereich ab. Es wurde ein

roter BMW festgestellt, welcher komplett durchwühlt wurde. Die beiden

Verdächtigen machten von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Die weiteren

Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann oder

wer selbst geschädigt wurde, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-22500 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |elz

Mutmaßliche Enkeltrick-Betrüger geschnappt

Kaiserslautern – Chemnitz – Kreis Kusel – Die Kaiserslauterer Polizei ist

einem mutmaßlichen Betrügerpärchen auf die Schliche gekommen. Das Duo steht im

Verdacht, im März dieses Jahres mit dem sogenannten Enkeltrick eine Seniorin in

der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein (wir berichteten:

https://s.rlp.de/0hgoC ) um 20.000 Euro betrogen zu haben.

Beamten der Polizeidirektion Chemnitz gelang es in der Nacht zu Mittwoch auf

Grund Ermittlungen des Polizeipräsidiums Westpfalz die zwei mutmaßlichen

Betrüger in einem Hotel in Eibenstock vorläufig festzunehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern war beim Amtsgericht

Kaiserslautern ein Durchsuchungsbeschluss für ein Hotelzimmer erwirkt worden, in

welchem das mutmaßliche Betrügerpärchen am 03.08.2021 eingecheckt hatte. Beamte

der Polizeidirektion Chemnitz durchsuchten die Unterkunft der 25-Jährigen und

ihres 26-jährigen Komplizen sowie das von ihnen genutzte Fahrzeug. Dabei fanden

und beschlagnahmten die Ermittler unter anderem etwa 1.440 Euro Bargeld sowie

mehrere Telefone.

Nachdem das Amtsgericht Kaiserslautern Haftbefehle erlassen hatte wurden die

beiden mutmaßlichen Betrüger am gestrigen Nachmittag einem Chemnitzer

Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher die Haftbefehle in Vollzug setzte. Die

26-Jährige und der 25-Jährige, die bisher keine Angaben zum Tatvorwurf gemacht

haben, wurden jeweils in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen dauern indes an. Dabei wird auch geprüft, ob den beiden

Tatverdächtigen weitere Betrugshandlungen zugeordnet werden können. |elz

Einem Dieb auf der Spur…

Kaiserslautern – Die Polizei ist einem Dieb auf der Spur, der sich am

Mittwochnachmittag in der Kantstraße illegal bedient hat. Zeugen beobachteten,

wie der junge Mann gegen 14.15 Uhr in ein offenstehendes Auto eindrang und sich

aus der Geldbörse das Scheingeld herausholte. Anschließend flüchtete er in

unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige konnte zwar bei der sofortigen Suche in der Umgebung nicht

mehr gesichtet werden, ein Zeuge war sich jedoch sicher, den Mann erkannt zu

haben und konnte auch eine genaue Beschreibung abgeben. Die weiteren

Ermittlungen laufen.

Dass der Täter sich einfach so am helllichten Tag aus dem Pkw-Innenraum bedienen

konnte, lag daran, dass der Nutzer des Fahrzeugs gerade mit Ausladen beschäftigt

war und sich nicht bei seinem Wagen befand – allerdings hatte er das Auto nicht

verschlossen.

Deshalb in diesem Zusammenhang noch einmal unser dringender Appell: Verschließen

Sie IMMER ihr Fahrzeug, sobald Sie sich davon entfernen – ganz egal, ob sie nur

wenige Minuten oder mehrere Stunden weg sind, und auch unabhängig davon, ob sie

nur wenige Meter entfernt oder „ums Eck“ sind. Sobald Sie Ihr Auto nicht in

greifbarer Nähe und Sichtweite haben, ist es sicherer, Türen und Fenster zu

(ver-)schließen! Dieben genügt nämlich schon ein kurzer Moment, um sich ihre

Beute aus dem Innenraum zu greifen und damit zu verschwinden… |cri

Wer war in der Nacht am Stiftsplatz?

Kaiserslautern – Am Stiftsplatz ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einer

Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gekommen. Gemeldet wurde gegen 0.15

Uhr eine größere Schlägerei. Daraufhin rückten mehrere Streifen aus. Als die

Fahrzeuge am Stiftsplatz eintrafen, ergriffen sofort mehrere Personen die

Flucht. Einige konnten verfolgt und gestellt werden.

Bei ersten Befragungen vor Ort kristallisierte sich heraus, dass eine etwa

zehnköpfige Gruppe ohne erkennbaren Grund auf zwei Männer losgegangen war, die

sich gerade an einem Automaten Zigaretten holen wollten. Die beiden 19 und 24

Jahre alten Männer gaben an, dass die unbekannten Angreifer sie mit Stangen

attackiert hätten, einer in der Gruppe habe sogar eine Machete bei sich gehabt.

Fünf Zeugen, die sich zu diesem Zeitpunkt am Stiftsplatz aufhielten, eilten den

beiden Männern zur Hilfe. Einer von ihnen erhielt dabei einen Schlag mit einer

Stange gegen den Kopf und wurde verletzt.

Bei der Tätergruppe soll es sich um etwa zehn Männer mit südländischem Aussehen

gehandelt haben. Eine nähere Beschreibung liegt derzeit nicht vor.

Im Zusammenhang mit der Verfolgung der geflüchteten Personen und der Fahndung

nach Tatverdächtigen wurden drei Männer im Alter von 19 bis 22 Jahren

festgestellt. Inwieweit sie an dem Vorfall beteiligt waren, müssen die weiteren

Ermittlungen zeigen.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die etwas von der Auseinandersetzung

mitbekommen oder die Täter auf der Flucht (oder vor der Tat) gesehen haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße jederzeit unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 entgegen. |cri