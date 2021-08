Unfallflucht

Bacharach, Borbachstraße – 03.08.2021, 19.00 Uhr bis 05.08.2021, 11:15 Uhr

Ein Feriengast parkte sein Fahrzeug Nissan Qashqai mit MI-Kennung auf einem Parkplatz in Bacharach, Höhe Anwesen Borbachstraße 61. Ein anderes Fahrzeug beschädigte den PKW; der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Anhand des Schadens kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um eines mit Anhänger handelte. Beim Vorbeifahren scherte der Anhänger vermutlich aus und streifte den geparkten PKW.

Nachtrag zum Strohballenbrand

Nierstein-Schwabsburg

Die Ermittlungen zu dem Strohballenbrand vom vergangenen Wochenende dauern weiterhin an. Bislang konnte noch nicht abschließend geklärt werden, ob die Strohballen angezündet wurden oder ob es sich um einen Fall von Selbstentzündung aufgrund biologischer Prozesse handelte. Geschädigt wurden zwei Winzer. Deren wirtschaftlicher Schaden wurde mittlerweile auf insgesamt 15.000,- EUR geschätzt. Eventuelle Zeugen können sich weiterhin bei der Polizei in Oppenheim, unter Tel: 06133-9330, melden.

Verstoß Kraftfahrsteuergesetz

Sprendlingen, Michel-Mort-Straße – 04.08.2021, 17:00 Uhr

Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde ein mit einer Person besetztes Fahrzeug mit italienischem Kennzeichen in der Michel-Mort-Straße in Sprendlingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der 40-jährige Fahrzeugführer, und zugleich auch Halter, seit dem 12.04.2021 in Deutschland wohnhaft ist. Die KFZ-Steuer wurde bislang nicht entrichtet; ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bingen, Saarlandstraße

04.08.2021, 19:05 Uhr

Im Rahmen einer Streifenfahrt kam den Beamten in der Saarlandstraße, zwischen Bingen-Stadt und Bingen-Büdesheim, ein mit zwei Personen besetzter Motorroller entgegen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 56-jährige Fahrer und zugleich Versicherungsnehmer, nicht im Besitz einer Führerlaubnis war; gegen ihn bestand eine unanfechtbare Versagung der Fahrerlaubnis. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz

Bingen, Saarlandstraße – 04.08.2021, 18:10 Uhr

Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde ein E-Scooter-Fahrer angehalten und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 43-jährige Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Für den von ihm geführten E-Scooter bestand keine Betriebserlaubnis; gemäß Hersteller ist der E-Scooter bis zu 30km/h schnell und damit auch führerscheinpflichtig. Zudem war das am Scooter angebrachte Versicherungskennzeichen nicht für diesen ausgegeben. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Verkehr am Schillerplatz kontrolliert

Mainz-Altstadt – Die Pedelecstreife der Mainzer Polizei führte am

Mittwochnachmittag Verkehrskontrollen im Bereich des Schillerplatzes durch. In

der Vergangenheit waren Beschwerden über in diesem Bereich verbotswidriges

Befahren der Fußgängerzone eingegangen. Zusätzlich kontrollierte das

Streifenteam das Durchfahrtsverbot für Radfahrer in der Gaustraße. Hier kam es

in der Vergangenheit immer wieder zu Stürzen und Verletzungen, wenn

Fahrradfahrer beim Herunterfahren der Gaustraße mit den Reifen in die

Straßenbahnschienen geraten. Neben dem Aussprechen gebührenpflichtiger

Verwarnungen, kamen die Polizisten in den Dialog mit den unterschiedlichen

Verkehrsteilnehmenden, um für gegenseitiges Verständnis und die Gefahren im

Straßenverkehr aufmerksam zu machen.

Die Radstreife der Mainzer Polizei ist täglich auf Pedelecs im Stadtgebiert

unterwegs. Sie wird genauso eingesetzt wie ein Streifenwagen, legt aber ein

besonderes Augenmerk auf die täglichen Gefahren im Straßenverkehr.

Unfall nach Überfahren einer roten Ampel

Mainz-Oberstadt – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend wurde der

33-jährige Fahrer eines E-Scooters verletzt. Der junge Mann befuhr den

Heiligkreuzweg und wollte an der Kreuzung zur Hechtsheimer Straße, gerade aus in

die Emy-Röder-Straße fahren. Hierbei fuhr er einerseits auf dem Fahrstreifen für

Linksabbieger, obwohl er geradeaus fahren wollte und fuhr trotz rot zeigende

Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Die 45-jährige Fahrerin eines Opel, die sich

auf der Hechtsheimer Straße befand und Grün hatte, konnte trotz einer

Notbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 33-Jährige kollidierte

im Kreuzungsbereich mit der Fahrzeugfront des Opels, stürzte zu Boden und zog

sich Kopfverletzungen zu. Er musste im Anschluss in einer Klinik behandelt

werden.