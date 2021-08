Wörrstadt – Betrug durch angeblichen Mitarbeiter der Volksbank Worms

Eine unbekannte männliche Person gab sich am Telefon als ein Mitarbeiter der Volksbank Worms aus und wies den Herrn darauf hin, dass unberechtigte Abbuchungen von seinem Konto getätigt wurden. Im weiteren Gespräch teilte der Geschädigte nach Aufforderung mehrere TANs mit, durch welche die Buchungen angeblich storniert werden sollten. Tatsächlich wurden jedoch mittels der TANs mehrere Abbuchungen getätigt. Die Polizei möchte an dieser Stelle nochmals ausdrücklich vor allen möglichen Arten von betrügerischen Anrufen warnen. Geben Sie am Telefon keine Auskunft über ihre finanziellen Verhältnisse oder Kontodaten. Übergeben Sie niemals Wertgegenstände oder Bargeld an Personen außerhalb von Dienstgebäuden. Rückversichern Sie sich immer über selbst recherchierte Amtsnummern über den Wahrheitsgehalt der Information.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Worms-Rheindürkheim In Worms-Rheindürkheim wurde im Lauf des gestrigen Tages, zwischen 07:00 und 16:00 Uhr, eine dunkelgraue Mercedes C-Klasse beschädigt. Das Auto war in der Hintergasse 26 ordnungsgemäß geparkt und wurde dem Spurenbild nach zu urteilen möglicherweise von einem LKW beschädigt, dessen Fahrer sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. An dem geparkten Wagen wurde die hintere Tür auf der Fahrerseite beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Weitere Unfallflucht – Fahrzeug am Neumarkt beschädigt

Grabstein auf Fahrbahn

Einen Grabstein legten unbekannte Täter in der Nacht zum heutigen Donnerstag auf der Höhenstraße im Bereich der Einmündung Eckenbertstraße ab. Ein Autofahrer meldete sich gegen 01:00 Uhr bei der Polizei und informierte über das Hindernis mitten auf der Fahrbahn. Wie sich herausstellte, stammte der 60 x 40 cm große Stein aus einem in der Nähe befindlichen Steinmetzbetrieb. Er wurde dort aus einem Kiesbett gehoben und auf die Fahrbahn geschleppt. Glücklicherweise kam durch das gefährliche Hindernis kein Autofahrer zu schaden. Letztlich wurde der Stein von den eingesetzten Polizeibeamten wieder an seinen Ursprungsort zurück verbracht. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 006241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.